Пожарные спасли котенка, который застрял в необычном месте

Истории спасения тех, кто не может помочь себе сам, особенно греют душу и теплом разливаются по сердцу. Эта кошечка попала в затруднительную ситуацию, и если бы один человек прошел мимо, а другие замешкались или не придали бы значения ситуации, все могло бы закончиться печально.

Неравнодушный гражданин позвонил в Департамент по защите животных города Ньюпорт-Ньюса и рассказал о том, что видел кошку на автомагистрали. Диспетчеры сообщили штатной полиции о местонахождении животного. Специалисты отправились туда и быстро поняли, что получили неточную информацию. Кошка не находилась на автомагистрали — она сидела на вершине бетонной колонны.

Диспетчеры Центра экстренных коммуникаций, Флора Соул и Кэти Томасон, немедленно решили изменить тактику — они срочно отправили туда пожарную машину, пока не стало слишком поздно.



Пожарные приехали через 15 минут, и трое из них, надев специальные перчатки для обращения с животными и вооружившись клеткой, поднялись по лестнице. Во время их подъема кошечка попятилась и отошла к противоположной стороне колонны.

Лейтенант Пэт Праймо привлек внимание животного и протянул к нему руку. Зверек заинтересованно подошел. Пожарный не шевелился. Наконец, кошка подошла еще ближе, а затем ткнулась своей головой в руку мужчины.

Пожарные обнаружили, что передняя лапка животного была защемлена в ошейнике, что вызвало разрез и инфекцию. Они также обнаружили ожоги и порезы на лапах.