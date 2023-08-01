Пожарные спасли котенка, который застрял в необычном месте
Истории спасения тех, кто не может помочь себе сам, особенно греют душу и теплом разливаются по сердцу. Эта кошечка попала в затруднительную ситуацию, и если бы один человек прошел мимо, а другие замешкались или не придали бы значения ситуации, все могло бы закончиться печально.
Неравнодушный гражданин позвонил в Департамент по защите животных города Ньюпорт-Ньюса и рассказал о том, что видел кошку на автомагистрали. Диспетчеры сообщили штатной полиции о местонахождении животного. Специалисты отправились туда и быстро поняли, что получили неточную информацию. Кошка не находилась на автомагистрали — она сидела на вершине бетонной колонны.
Диспетчеры Центра экстренных коммуникаций, Флора Соул и Кэти Томасон, немедленно решили изменить тактику — они срочно отправили туда пожарную машину, пока не стало слишком поздно.
Пожарные приехали через 15 минут, и трое из них, надев специальные перчатки для обращения с животными и вооружившись клеткой, поднялись по лестнице. Во время их подъема кошечка попятилась и отошла к противоположной стороне колонны.
Лейтенант Пэт Праймо привлек внимание животного и протянул к нему руку. Зверек заинтересованно подошел. Пожарный не шевелился. Наконец, кошка подошла еще ближе, а затем ткнулась своей головой в руку мужчины.
Пожарные обнаружили, что передняя лапка животного была защемлена в ошейнике, что вызвало разрез и инфекцию. Они также обнаружили ожоги и порезы на лапах.
Зверек, которого все прозвали «Кошкой на выступе», был обезвоженным и истощенным, и весил чуть более килограмма.
Экстренные службы доставили кошку в Центр Ветеринарной Помощи, где доктор Рейчел Гантер и ее команда задержались на несколько часов после закрытия центра, чтобы обработать ее раненую лапу. Затем малышку доставили в приют для животных, где ее осмотрели другие ветеринары и занесли в каталог приюта.
А в тот же день диспетчер Флора Соул приехала в приют и забрала «Кошку на выступе» домой, чтобы заботиться о ней и любить.
Еще одна драматичная история случилась с утятами — им помогли полицейские, которые вовремя отреагировали на ситуацию и не остались равнодушными.