10+ деталей в новогодних фильмах, которые мы прошляпили за тазиком оливье

Помните, в самом начале фильма Галя уговаривает Лукашина не идти к Катанянам и встретить Новый год вдвоем? Фамилия взялась не с потолка. Рязанов несколько раз вводил ее в свои картины (например, в фильмах «Забытая мелодия для флейты», «Привет, дуралеи!», «Вокзал для двоих»).

Таким незамысловатым образом режиссер передавал привет своему близкому другу Василию Катаняну. Рязанов в своей книге «Неподведенные итоги» признавался, что, когда по сюжету надо было ввести в сценарий какие-нибудь фамилии, он часто использовал фамилии собственных друзей.