Вообще-то, это известный факт. Ипполита должен был играть Басилашвили, но отказался, когда некоторые сцены уже были сняты.
10+ деталей в новогодних фильмах, которые мы прошляпили за тазиком оливье
Бывает, смотришь понравившийся фильм во второй, пятый, десятый раз, а потом как заметишь маленькую несостыковку, которую раньше в упор не видел — возомнишь себя Шерлоком Холмсом и порадуешься собственной внимательности. Мы предлагаем вам провернуть такой трюк с нашими любимыми новогодними картинами.
1. В фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» на портрете Ипполита изображены разные актеры
Помните, как в порыве ревности Евгений Лукашин выбрасывает с балкона портрет жениха Нади? На фотографии мы отчетливо видим Юрия Яковлева, который и исполнил эту роль.
А когда Надя отправляется на улицу и подбирает выброшенный снимок, на нем изображен уже другой актер — Олег Басилашвили.
Оказывается, изначально именно его утвердили на роль Ипполита.
Вы, кстати, когда-нибудь читали титр, которым открывается картина? В следующий раз обратите особое внимание на слово «искючительно».
2. Присмотритесь поближе к детям в классической комедийной драме «Санта-Клаус»
Замечали в картине эльфов, переодетых детьми? Приглядитесь к ушам мальчика в джинсовой куртке. Таких ребятишек в фильме несколько, так что теперь у вас есть отличный повод пересмотреть эту добрую комедию.
3. «Бесовская одежа» из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» названа бесовской не просто так
Помните, Иван Грозный появляется в кадре в синем костюме с буквой «Д» на груди и сокрушается тем, как смешно выглядит в современной одежде? Это эмблема спортивного клуба «Динамо». Сам актер Юрий Яковлев всю жизнь болел за «Спартак», так что фраза приобрела чуть более юмористический оттенок, чем задумывалось режиссером.
А в знаменитой сцене с Милославским персонаж сначала держит в руках облигации государственного займа, после чего...
Они внезапно превращаются в пачки денежных купюр.
4. В ромкоме «Просто друзья» после бурной вечеринки меняется выражение лица у снеговика
В той сцене, когда в доме Криса Брандера (персонаж Райана Рейнольдса) царит полный хаос, на короткое мгновение показывают снеговика. После вечеринки, когда дом уже разгромлен, на его лице появляется выражение, отражающее масштабы произошедших разрушений.
5. Марфуша в «Морозко» хрустела вовсе не спелыми яблочками
Ирина Чурикова в беседе с «Комсомольской правдой» вспоминала, как во время съемок знаменитой сцены, когда персонаж Чуриковой сидит под елкой и лопает яблоки, в корзинке почему-то оказались вовсе не яблоки, а репчатый лук.
Давайте будем объективны. Ну какие яблоки посреди зимы в русской деревне? Разве что мочёные. Зато ещё Бажов писал " Утром лучок с кваском, вечером квасок с лучком. Вся и перемена"
Молодая актриса не растерялась и сделала вид, что так и надо.
6. В картине «С широко закрытыми глазами» показали кошку Стэнли Кубрика
На стене справа висит портрет кошки самого Стэнли Кубрика. В интервью изданию British Film Institute дочь режиссера рассказала, что написала эту картину на 60-летие своего отца, а зовут трехцветную красавицу Полли.
7. В картине «Ирония судьбы, или С легким паром!» Лукашин неспроста обещал неким Катанянам вместе отмечать Новый год
Помните, в самом начале фильма Галя уговаривает Лукашина не идти к Катанянам и встретить Новый год вдвоем? Фамилия взялась не с потолка. Рязанов несколько раз вводил ее в свои картины (например, в фильмах «Забытая мелодия для флейты», «Привет, дуралеи!», «Вокзал для двоих»).
Таким незамысловатым образом режиссер передавал привет своему близкому другу Василию Катаняну. Рязанов в своей книге «Неподведенные итоги» признавался, что, когда по сюжету надо было ввести в сценарий какие-нибудь фамилии, он часто использовал фамилии собственных друзей.
8. В фильме «Чародеи» у Аленушки «волшебная» коса, которая то появляется, то исчезает
В начале картины у Алены роскошная длинная коса. Но как только Шемаханская наложила на девушку проклятье, коса исчезла.
Можно было бы предположить, что исчезновение косы связано с заклятьем, но не получится — в сцене, когда Алена, все еще будучи под влиянием магии Шемаханской, встречает Иванушку, коса у нее магическим образом снова появляется.
Сразу после сцены приезда Ивана коса вновь исчезает и больше в фильме не фигурирует.
9. В картине «Бриллиантовая рука» образ Анны Сергеевны был вдохновлен персонажем Софи Лорен
Считается, что образ рыжеволосой жрицы любви, воплощенный на экране Светланой Светличной, был вдохновлен персонажем танцовщицы Лючии из голливудского фильма «Это началось в Неаполе».
Более жирный намек на западную диву — это прямой вопрос жены Горбункова, видел ли Сеня Софи Лорен.
Даже красные стены номера отеля в «Бриллиантовой руке» напоминают интерьер спальни в фильме «Это началось в Неаполе».
10. Майка главного героя в «Крепком орешке» внезапно меняет цвет
Помните ставшую классической белую майку персонажа Брюса Уиллиса? Когда события принимают агрессивный оборот, она пачкается и вдруг...
Становится совершенно коричневой! Вот чудеса.
11. В первом фильме о мальчике, который выжил, Гарри волшебным образом перемещался по Большому залу Хогвартса
Во время сцены распределения первокурсников по факультетам Гарри попадает в Гриффиндор и садится на скамью рядом с Роном.
Но когда ракурс меняется, мы видим Гарри мирно сидящим между Гермионой и Перси.
12. Постоянная смена задников и магическое перемещение предметов в «Карнавальной ночи»
Любой ребенок знает, что в новогоднюю ночь возможны чудеса. Взгляните, например, на фотографию и выше и запомните расположение маски на столе между персонажами. Изменим ракурс — и...
Маска снова поворачивается к камере — не чудо ли? Подобные преображения в этой картине случаются и с задниками.
Обратите внимание на задний фон. Сейчас мы с вами сменим ракурс, и увидим, что он магическим образом изменился.
Уверены, что теперь вы по-новому будете смотреть на старые фильмы, хотя такие ляпы и промашки вовсе не делают их менее ценными, а даже наоборот — придают изюминку.
Еще больше забавных ляпов во всеми обожаемых картинах вы можете найти в этих наших материалах: