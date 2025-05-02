10+ фильмов, которые мы смотрели сотни раз, но их ляпы от многих все равно ускользнули

Главный герой киноленты, Геша, по сюжету отправляется в круиз на теплоходе. Однако его прическа меняется с разительной скоростью: то на голове у него растрепанные кудри, то гладкая, аккуратно уложенная прическа. Скорее всего, фильм снимали в несколько дублей, и при монтаже эта разница стала заметной.