10+ фильмов, которые мы смотрели сотни раз, но их ляпы от многих все равно ускользнули
В старых добрых фильмах, кроме теплых воспоминаний, прячутся забавные ляпы. То предмет исчезнет, то костюм поменяется, но именно эти огрехи делают любимые картины такими душевными. Они не портят впечатление, а наоборот, добавляют фильмам особого обаяния и живости.
«Любовь и голуби»
На курорте Вася знакомится с яркой Раисой Захаровной (Людмила Гурченко), которая советует ему сменить галстук на более стильный — чтобы «и к костюму подходил, и к глазам».
Однако интересно, что именно этот галстук уже был на Васе во время их первой встречи в тренажерном зале.
«Иван Васильевич меняет профессию»
В отсутствии хозяина в квартире происходят удивительные превращения. Юрий Яковлев скрывается за занавеской, когда приходит жена Шурика, и перед окном находится аквариум с мутной водой и плавающими в ней рыбками.
Но когда Наталья Селезнева раздвигает шторы, происходит удивительное преображение аквариума — в нем даже появляются водоросли.
«Служебный роман»
В сцене со статуэткой коня, которую несет Новосельцев, можно заметить любопытную деталь: в начале кадра пиджак Калугиной расстегнут, но после смены кадра он внезапно оказывается застегнутым на все пуговицы.
«Чародеи»
Когда герой Александра Абдулова открывает входную дверь, на нем нет шарфа, он висит на крючке в прихожей. В следующем кадре шарф появляется, а затем снова исчезает.
«Золотой теленок»
В начале сцены мы видим, что на машине красуется надпись «Эх, прокачу!», но уже через несколько мгновений она куда-то бесследно исчезает.
«Москва слезам не верит»
Когда Катерина выходит из магазина, она встречает Гошу. Видно, что в авоське у нее лук.
Однако до этого в ее тележке лежали разные закрутки и соленья.
В оскароносном фильме Владимира Меньшова есть любопытная деталь, связанная с реквизитом: один и тот же полосатый плед появляется в двух разных сценах. Сначала он висит на стене в квартире героя Олега Табакова во время визита Катерины.
А позже — уже в качестве одеяла — им укрывается героиня Веры Алентовой на природе.
В догонку еще один промах: пока Люда наводит марафет, на ее ушах виднеются голубые сережки. Но стоило ей оказаться на улице, как вместо них уже красуются белые клипсы.
«Бриллиантовая рука»
Главный герой киноленты, Геша, по сюжету отправляется в круиз на теплоходе. Однако его прическа меняется с разительной скоростью: то на голове у него растрепанные кудри, то гладкая, аккуратно уложенная прическа. Скорее всего, фильм снимали в несколько дублей, и при монтаже эта разница стала заметной.
С крыши красного «Москвича» таинственным образом пропали вещи.
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
В сцене, где Балбес кричит «Рыба!», можно заметить, что никакой «рыбы» там нет: на столе не хватает камня 5:1, а камень 5:4 встречается дважды.
«Карнавальная ночь»
В сцене исполнения песни «Пять минут» героиня Людмилы Гурченко появляется из-за часов. В начале кадра по бокам циферблата сидят музыканты: у цифры 9 — двое скрипачей. Однако потом, на крупном плане, становится видно, что теперь они играют на трубах, поменялись местами, а один из них (брюнет) еще и успел изменить прическу.
«Покровские ворота»
Костик пришел на свидание в черном пиджаке с белым воротом и манжетами, а в следующих кадрах пиджак становится коричневым и откуда ни возьмись появляется галстук.
«Три плюс два»
В начале сцены мы видим, что на веревке висят болгарские перцы разных цветов. Но при смене кадра все они каким-то образом оказываются красными.
Что-то странное происходит и с бусами Наташи во время сцены в палатке: они то появляются, то исчезают.
Кстати, мы тут решили поисследовать, как менялась не только женская мода за последнее столетие, но и разнообразные предметы женского туалета.