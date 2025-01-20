10+ фактов о красавицах прошлого, которые показывают их роскошную жизнь с другой стороны

Казалось бы, мы знаем о жизни признанных див «Золотого века» Голливудского кино буквально все: начиная от моментов славы и заканчивая мельчайшими подробностями личной жизни. Но некоторые факты из биографий красавиц прошлого не так известны и показывают их жизнь в несколько ином ключе.

Грейс Келли была не первой кандидаткой на роль принцессы Монако

К моменту знакомства с принцем Ренье Грейс Келли построила успешную карьеру в кино и была помолвлена с дизайнером Олегом Кассини. Жених хвастался, что именно он создал уникальный образ актрисы, а до встречи с ним она одевалась как учительница. Однако родители Грейс были решительно настроены против этого брака, считая его мезальянсом. Актриса познакомилась с принцем Монако во время Каннского фестиваля и после двух встреч разорвала помолвку с Кассини, а затем приняла предложение руки и сердца Ренье.

На самом деле принц целенаправленно искал себе жену среди голливудских актрис. К тому моменту княжество находилось в бедственном положении, и друг Ренье, магнат Аристотель Онассис, посоветовал принцу подыскать себе супругу среди знаменитостей. По его словам, это привлекло бы в княжество множество туристов, а значит, и денег. Сначала выбор Онассиса пал на Мэрилин Монро, но она наотрез отказалась встречаться с Ренье. При этом Мэрилин Монро хвасталась, что легко бы окрутила принца Монако за пару дней. На свадьбу принца с Грейс Келли Мэрилин прислала невесте телеграмму со словами: «Я так рада, что ты смогла вырваться из этого бизнеса!» Сама же Келли еще долгие годы тосковала по кинематографу и жалела, что не может сниматься.

Джина Лоллобриджида сумела обхитрить самого Говарда Хьюза

Когда миллиардер Говард Хьюз, один из самых влиятельных людей в Голливуде, в 1950 году увидел в журнале фотографию юной итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды, он был просто покорен красотой девушки и тут же предложил ей встретиться. Джина была уверена, что это чисто деловое мероприятие, и надеялась, что такое знакомство даст новый виток ее карьере. Но Говард Хьюз пригласил Джину в Голливуд вовсе не на съемки — он хотел сделать ее своей женой. После отказа магнат обманом уговорил ее подписать кабальный контракт. Но Джина умудрилась обхитрить надоедливого ухажера. Она смогла найти лазейку в юридическом документе. Ей не нужно было разрешение Говарда, если съемки проводились на территории Европы. Так в 1953 году на экраны вышел фильм «Посрами дьявола», где актриса сыграла вместе с Хамфри Богартом. Эта лента стала первой в ее голливудской карьере.

Кэтрин Хепберн заставила костюмеров вернуть ей обратно брюки

В отличие от других актрис «Золотой эры Голливуда» Хепберн предпочитала повседневный стиль в одежде, чуралась гламурных вечеринок и отказывалась давать интервью. Кроме того, Кэтрин одной из первых начала носить брюки. Видно, такой стиль нравился далеко не всем, потому что как-то раз штаны актрисы пропали прямо из костюмерной. Хепберн это настолько разозлило, что она демонстративно отказалась одеваться и расхаживала по съемочной площадке в неглиже, пока ее брюки не вернули. Впрочем, необычный стиль и изрядная напористость однажды сыграли с Хепберн дурную шутку. Актриса мечтала о роли Скарлетт О’Хары, которая в результате досталась Вивьен Ли. Наконец, Кэтрин, отчаянно стараясь попасть в проект, зажала продюсера Дэвида Селзника в угол, утверждая, что она создана для этой роли. В итоге Селзник выдал: «Я просто не могу представить, чтобы Ретт Батлер преследовал вас 12 лет».

Своей голливудской карьерой Ингрид Бергман была обязана лифтеру

К 25 годам Ингрид снялась в 11 лентах в Швеции и не особенно задумывалась о карьере в Голливуде, так как не знала английского. Однако все изменил счастливый случай. Пара шведов, живших в Нью-Йорке, рассказали своему сыну о талантливой молодой актрисе Бергман. Юноша работал лифтером в доме, где жил один из сотрудников знаменитого продюсера Дэвида Селзника, занимавшийся поиском юных талантов. В результате через 6 месяцев Ингрид пригласили в Голливуд для участия в первом фильме «Интермеццо». Изначально Селзник хотел, чтобы актриса изменила имя, поставила коронки на зубы и выщипала брови в ниточки, но Бергман наотрез отказалась и была готова немедленно вылететь обратно в Стокгольм. Дэвид пошел на попятную и ни капли не пожалел.

Вивьен Ли всю жизнь прятала руки

Вивиьен Ли считалась одной из самых красивых актрис своего времени, и режиссеры старательно подчеркивали это во всех лентах, где она снималась. При этом современники отмечали, что из-за внешней привлекательности многие не замечали действительно выдающегося актерского таланта Ли. Но сама Вивьен очень стеснялась своих кистей, считая их гигантскими. Поэтому актриса всю жизнь пыталась замаскировать руки, в том числе и с помощью перчаток. У Ли была целая коллекция этих изделий, состоящая из более чем 150 пар.

Съемки известной ленте стали для актрисы настоящим испытанием. Дело в том, что создатели «Унесенных ветром» думали, что бюст Вивьен выглядит слишком скромно на экране. Поэтому, перед тем как натянуть на Ли платье, костюмеры склеивали ей грудь и приподнимали ее. В результате актриса с трудом могла дышать на съемочной площадке и даже в какой-то момент хотела разорвать контракт. Только угроза судебного преследования заставила ее смягчиться.

Рите Хейворт пришлось многим пожертвовать ради первого серьезного контракта

Отец Риты Хейворт, Эдуардо Кансино, мечтал о том, чтобы его дочь добилась успеха в Голливуде. Когда первый ее контракт обернулся неудачей, Кансино нанял для дочери опытного менеджера Эдварда Джадсона. Перед мужчиной стояла амбициозная задача: он должен был добыть для Риты длительный контракт. Джадсону удалось этого добиться, но для этого Хейворт пришлось кардинально изменить свою внешность. Ее заставили перекрасить шевелюру в рыжий цвет и пройти несколько болезненных процедур электроэпиляции, которые подняли линию волос наверх и сделали лоб более высоким. На тот момент девушке еще не было и 20 лет.

Элизабет Тейлор пришлось провести в больницах немало времени

С того момента, как актриса в 12 лет упала с лошади во время съемок ленты «Национальный бархат» и повредила спину, у Тэйлор начались серьезные проблемы со здоровьем, которые преследовали ее всю жизнь. Элизабет еще не исполнилось и 30 лет, а она уже перенесла множество серьезных заболеваний и нередко оказывалась на больничной койке. Более того, студия заставила Элизабет сделать ринопластику, когда той было около 20 лет. Руководству казалось, что ее нос выглядел несколько толстым в нижней части. Долгие годы актриса не хотела признавать, что прошла через эту операцию.

Вероника Лейк не могла понять, как ей удалось добиться успеха в кино

Хотя Вероника Лейк считалась одной из самых привлекательных женщин того времени, и барышни копировали ее знаменитую прическу, саму актрису ставила в тупик собственная популярность. Во-первых, Лейк считала, что она напрочь лишена актерского таланта. Во-вторых, Вероника сомневалась в собственной привлекательности. После того как актриса вышла замуж за режиссера Андре Де Тота, количество предложений от студий стало неуклонно снижаться. Лейк была уверена, что ее кандидатура просто никого не интересует. Но после 8 лет брака женщина узнала, что супруг за ее спиной просто отклонил множество сценариев, даже не показав их Веронике. После этого Лейк подала на развод.

Карьера Софи Лорен чуть не закончилась, когда ей было 22 года

Одним из первых голливудских фильмов актрисы стала лента «Легенда о потерянном», где она снималась с королем вестернов Джоном Уэйном. Софи не слишком хорошо говорила на английском, и съемочная команда частенько над ней посмеивалась. Однако Уэйн всегда вставал на защиту девушки и стремился ее подбодрить. Несмотря на звездный статус актера, Джон оказался на редкость милым и заботливым человеком. Съемки фильма оказались настоящим испытанием для Софи. Как-то Лорен чуть не задохнулась в гостинице. Дело в том, что в отеле была установлена старая газовая плита, и как-то ночью девушка проснулась с сильной головной болью. Почти теряя сознание, она добралась до двери, распахнула ее и упала, где ее обнаружил другой актер и забил тревогу.

Отец Джейн Фонды был не слишком-то добр к ней

Отцом Джейн был известный актер Генри Фонда. Хотя девушка обожала его, Генри было сложно назвать любящим и заботливым родителем. Как позже вспоминала Джейн, именно папа вложил ей в голову идею, что только внешность девушки и имеет значение. По ее словам, Генри часто отправлял ей сообщения такого содержания: «Пока ты не выглядишь идеально, никто тебя не полюбит». При этом за яркой красотой девушки многие режиссеры сначала не замечали ее актерского таланта, а потому предлагали ей соответствующие роли.

Одри Хепберн была без ума от пасты

Хотя актриса славилась своей стройной фигурой, ее любимой едой были спагетти с томатным соусом. Более того, Одри могла питаться исключительно этим блюдом, и, по словам ее сына, она буквально не могла жить без пасты. Куда бы Хепберн ни отправлялась, в ее чемодане всегда был запас спагетти, и первым делом по прибытии она их готовила. Другой ее слабостью был темный шоколад. В доме актрисы стоял специальный шкафчик, где она хранила это лакомство, и другим членам семьи запрещалось прикасаться к ее запасам. Если Одри обнаруживала, что кто-то покусился на ее шоколад, она искренне расстраивалась.