10 фишек образа с худи, которые стоит взять на заметку, чтобы выделяться этой осенью

Худи - универсальный предмет гардероба, в котором, что называется, можно и в пир и в мир. Но что делать, если образы с худи получаются однообразными и мешковатыми? Научиться правильно его стилизовать.

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Включайте в гардероб больше моделей нейтральных цветов

Яркие худи, несомненно, смотрятся круто. Но особый лоск наряду придают модели нейтральных тонов: белого, черного, бежевого, серого, а также землистых оттенков. Такое худи, кстати, превосходно подходит для делового наряда. А чтобы еще больше прокачать свой стиль, попробуйте сделать ставку на один цвет и создать монохромный образ. Например, надеть черное худи и черные джинсы.

Добавляйте в образ смелые акценты

Худи давно уже не предмет исключительно спортивного гардероба. Это благодатная основа для создания какого угодно образа. Например, можно приправить лук дерзкими нотками. С худи нейтрального цвета наденьте пару экстремально ярких брюк, можно даже с узором. Или добавьте в образ панка. Так, с черным худи можно носить клетчатую юбку с широким поясом и массивные ботинки.

Дополняйте наряд элегантной сумкой

Худи обычно надевают, когда хочется максимально комфортного образа. Поэтому и сумки выбирают соответствующие, в полуспортивном стиле. Такие модели, а еще рюкзаки, конечно, подходят к худи. Но образу можно и добавить щепотку изящности, если подобрать более элегантную сумку. И не стоит бояться экспериментировать: c худи стильно смотрятся даже клатчи.

Не забывайте про аксессуары

Даже самое минималистичное худи может стать частью полноценного нарядного образа, если его дополнить аксессуарами. В первую очередь обратите внимание на шарфы. Яркие модели добавят красок в образ. Вместо капюшона эксперты предлагают носить вязаные шапки или наушники насыщенных оттенков. А в теплую погоду их можно заменить на бейсболки и даже на соломенные шляпы. Также не стоит стесняться носить украшения. Они лишь добавят шика повседневному образу с худи. Пускайте в ход все, что душе угодно, вплоть до колье, длинных серег и так далее.

Смело надевайте верхнюю одежду

Худи необязательно должно быть самостоятельным предметом одежды. Его вполне можно носить в холодную погоду, просто надев сверху куртку или пальто. Основное правило — выбирать не очень громоздкие модели верхней одежды. По мнению стилистов, прекрасно подойдут кожаная или джинсовая куртка, необъемное пальто, жилет. При этом нужно учитывать объем худи и брать куртки и пальто на размер больше своего обычного. Тогда верхняя одежда сядет как раз по фигуре.

С моделями оверсайз носите облегающие джинсы и брюки

В джинсах свободного кроя и объемном худи очень комфортно. Однако такой наряд визуально прибавляет веса. Эксперты по стилю утверждают: подобные ансамбли лучше приберечь для отдыха или домашних луков. Вместо широких моделей выбирайте обтягивающие брюки или джинсы скинни. Можно также носить оверсайз худи с леггинсами. Но стоит помнить, что такой наряд хорош исключительно для спортзала.

Создавайте многослойные образы

Многослойность — легкий способ придать элегантности образу с худи, а еще утеплиться, если на улице холодно. Например, попробуйте надеть под толстовку рубашку или блузку. С оверсайз худи можно даже выбрать длинную модель рубашки, полы и рукава которой будут хорошо видны. Также не стесняйтесь носить модели контрастных с толстовкой цветов. Еще с этим предметом гардероба стильно смотрятся пиджаки и блейзеры. Но здесь важно избегать моделей оверсайз. Кроме того, обращайте внимание на материал, из которого сделан пиджак. Чем тоньше ткань, тем аккуратнее будет смотреться наряд.

Избегайте оверсайз худи, собираясь на работу

Сейчас дресс-код соблюдается уже далеко не везде. Многие офисные работники носят полуспортивные вещи, в том числе худи. И этот предмет гардероба действительно вписывается в понятие современного делового стиля. Однако стилисты считают, что чересчур объемные модели все же стоит обходить стороной, составляя офисный ансамбль. Приталенное худи смотрится изящнее и даже придает солидности. Для завершения образа сочетайте такую вещь с черными джинсами.

Не ограничивайтесь обувью на плоской подошве

Стилисты уверяют: толстовки прекрасно сочетаются не только с кроссовками, но и с обувью на каблуках. Главное — тщательно подбирать цветовую гамму, чтобы образ не выглядел пестро. Так, яркое худи лучше сочетается с черной обувью. Толстовки пастельных тонов хорошо смотрятся с бежевыми туфлями или ботинками. А под худи нейтральных оттенков можно надевать обувь активных цветов.

Не бойтесь сочетать худи с платьями и юбками