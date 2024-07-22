10 хитростей, чтобы скакать ланью даже в пластиковых босоножках на убойной шпильке

Многие женщины согласятся, что один из бонусов лета — возможность носить легкую обувь. Вот только порой во всех этих изящных босоножках, сандалиях и туфельках мы не порхаем, а ковыляем. Чтобы этого не произошло, стоит прислушаться к советам экспертов и перенять пару лайфхаков у пользователей сети.

От мозолей поможет и простая гигиеническая помада

Если обувь начала натирать, а под рукой нет специального противомозольного стика, его может на какое-то время заменить и простая гигиеничка, которая у многих всегда под рукой. Как пишут пользователи сети, достаточно нанести ее толстым слоем на салфетку и пройтись ей по натертым участкам кожи, которые вот-вот готовы пойти волдырями. Кстати, помаду или вазелин можно использовать, если на коже из-за пота или по каким-то другим причинам не держатся пластыри.

Пятку можно растянуть при помощи теннисного мячика

Еще один совет от пользователей — положите в проблемную обувь теннисный мяч, прижмите его к пятке (это можно сделать, плотно набив туфли бумагой) и оставьте на какое-то время. Неудобная жесткая часть обомнется и примет округлую форму.

Используйте фен, чтобы обмять обувь по ноге

Если обувь не сшита на заказ, то она, конечно не может сразу сидеть как влитая. В прохладное время года можно и подождать, пока ботинки разносятся, а от дискомфорта защитят носки или колготки. Но летом, когда большую часть обуви мы надеваем на голую ножку, все не так радужно. Пользователи советуют слегка нагреть босоножки или тапочки феном, чтобы сделать материал эластичным, а затем надеть их, обмять по ноге и подождать, пока материал остынет. Вот тогда обувь будет идеально сидеть.

Обычная резинка для волос не даст ремешкам соскальзывать

Пользователи TikTok делятся таким лайфхаком: если на вашей обуви есть декоративные ремешки, которые могут соскальзывать и натирать пятку, зафиксируйте их при помощи обыкновенной резинки для волос. Закрепите эластичную тканевую резинку, обернув ее вокруг ремешка петлей, и надевайте босоножки, просовывая ножку сначала в образовавшееся крепление.

Силиконовые накладки для бретелек лифчика тоже придут на помощь

Зачастую красивые босоножки состоят из множества ремешков, и каждый так и норовит — из-за жары и пота — ерзать на ноге и натирать нежную кожу. Предотвратить такое безобразие могут силиконовые накладки для бретелей — это достаточно длинные полоски, которые можно прикрепить к изнанке ремешков клеем.

Лучше покупать обувь чуть большего размера, чем нужно

© Quinn Dombrowski / Flickr , © CC BY-SA 2.0 Lilit313 2 часа назад Спорно, очень спорно. В юности носила дичайшие шпильки и часто покупала обувь на пол размера больше. Есть в этом комфорт. С одной стороны. Ноги не опухали,не было волдырей..но с другой -обувь к вечеру всегда натирала ногу. Даже когда уже совсем разношена была. Это постоянное ерзанье краев по коже-сейчас шрамы напоминают о том времени.

И ещё ноги просто устают. Ступня напрягается,чтобы не потерять туфельку. Либо пальцы поджимать,либо иными средствами,но к вечеру уже сил нет и хочется босиком домой. - - Ответить

Некоторые пользователи предлагают брать туфли или балетки «с запасом», а потом уже подгонять их по ноге при помощи дополнительных стелек и накладок. Сейчас в продаже можно найти не только накладки на пятки обуви, но и различные гелевые подушечки под пальцы и склепение стопы. Специалисты тоже советуют отказаться от покупки тесной обуви и предлагают мерить туфли днем, после того как вы походите и стопа станет немного шире.

Если и брать носки, то с акрилом

Носки из 100% хлопка — сразу в топку. Специалисты говорят, что чистый хлопок слишком хорошо вбирает воду, поэтому влажным теплым летом коттоновые носки превращаются в мокрые тряпки. Ткань с добавкой акрила помогает решить эту проблему, так как акрил обладает водоотталкивающими свойствами.

Пора купить гелевые подпяточники

Еще один совет от пользователей — использовать гелевые подпяточники, которые для многих стали настоящим спасением. Объяснить их чудодейственность просто. Порой для комфортной посадки у обуви слишком высокая пятка. Она не столько натирает, сколько «сбивает» ногу. А с подпяточником задник обуви при ходьбе не будет биться о ногу.

А пяточный шов — заклеить клейкой лентой

Пользователи советуют заклеить слишком жесткий шов с внутренней стороны прозрачным канцелярским скотчем. В отличие от шероховатого пластыря, говорят они, скотч скользит и поэтому не натирает.

Пластырь лучше клеить до того, как образуется мозоль