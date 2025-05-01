10+ историй о психологах, которые доказывают, что работа с людьми – то еще приключение

Доверие и взаимное уважение - база эффективных сессий у психолога, ведь нам приходится рассказывать о самом сокровенном незнакомому человеку. Хорошо, когда психолог умеет слушать и может дать взгляд на ситуацию со стороны, а не пытается свести со своей подругой, у которой магазин одежды, мол, иди, скажи, что от меня. Впрочем, клиенты тоже чудить умеют.