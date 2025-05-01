10+ историй о психологах, которые доказывают, что работа с людьми – то еще приключение
Истории
30 минут назад
Доверие и взаимное уважение - база эффективных сессий у психолога, ведь нам приходится рассказывать о самом сокровенном незнакомому человеку. Хорошо, когда психолог умеет слушать и может дать взгляд на ситуацию со стороны, а не пытается свести со своей подругой, у которой магазин одежды, мол, иди, скажи, что от меня. Впрочем, клиенты тоже чудить умеют.
- Меня на сеансе спросили, что заставляет меня чувствовать себя лучше. Я посмотрел специалисту прямо в глаза и сказал: «Ну, если бы я знал, меня бы здесь не было, не так ли?» © Cali6eva / Reddit
- У меня подруга — психолог с большим стажем. Недавно встретились и она мне выдала: «Смотрю на тебя все время и не вижу никаких травм». В тот момент у меня был только один вопрос: «А что, должны быть?» И она давай рассказывать, что травмы есть у всех, и их отсутствие - это ненормально. Я задумалась: либо я действительно ненормальная, либо она так себе психолог. © Подслушано / VK
- Девушка не могла уйти с работы из-за страха потерять место, бывший парень работал там же. И за одну консультацию мне удалось улучшить ее самочувствие, клиентке не хватало отдыха и смены обстановки. Она с легкостью написала заявление и уже думает об открытии собственного ресторана. © kekicpro / Pikabu
- На работе был семинар по поведению в стрессовых ситуациях. Психолог: «Нужно придумать для себя ключевое слово или фразу, произнеся которую, ты без паники примешь решение». Голос в аудитории тут же предложил: «Окей, Гугл...» © Подслушано / Ideer
- Во время сеанса в комнату пробралась мышь. И двое взрослых мужчин 30-ти лет донельзя перепугались и даже залезли на стул. © Unknown author / Reddit
- В подростковом возрасте очень сильно парился насчет прыщей, которые были причиной большинства моих комплексов. Никакие средства не помогали, все успокаивали тем, что это пройдет, а я все равно переживал. Однажды впал в отчаяние и решил сходить к школьному психологу. Открываю дверь в кабинет, а там сидит тетенька, пьет кофе и читает книжку. Она поднимает на меня взгляд и сразу говорит: «Если думаешь, что дело в прыщах, то это не так. Дело именно в тебе». Закрываю дверь и ухожу. © Не все поймут / VK
- В конце последней сессии психолог неожиданно начала говорить о том, что мне нужно измениться. А потом заявила: «У меня есть бывшая клиентка, а теперь подруга, у нее - магазин модной одежды. Там всякие джинсы-кофты модные, ты можешь туда прийти и сказать, что от меня, или мы можем вместе с тобой пойти! И если у тебя наберется внушительная сумма, она тебе кредит откроет». © whoa / Pikabu
- С недавних пор мои родители начали ходить к семейному психотерапевту, взяв пример с меня и моего мужа. Нам это реально помогло. В итоге родительская семейка меня знатно удивила. Походили они где-то 2 месяца на сеансы и вдруг подали заявление на развод. Оказалось, что у мамы что-то там завязалось с психологом, а у папы - с его секретаршей. А еще они поняли, что их брак уже не спасти. © Не все поймут / VK
- Забавно вышло: мой психолог знала мою маму по работе. И вместо того, чтобы заниматься мной, весь сеанс посвятила восхвалению моей чудесной матери. Конечно, мама у меня прекрасная, но я пришла совсем не за этим. Когда я рассказала ей об этом сеансе, она только фыркнула: «Ну и психолог!» До сих пор смеемся над этой ситуацией. © tragiccity / Reddit
- Молодой человек отказался идти со мной к психологу, чтобы разобраться в отношениях. Тогда я пошла сама. Пришла с запросами, что меня не слышат, не уважают, не поддерживают, недостаточно любят. Надеялась, психолог даст волшебную пилюлю, и отношения станут как в фильмах. Вместо этого мы долго и упорно работали с моими установками, комплексами, блоками. Я за 3 месяца терапии прокачала себя. Помню, одним утром проснулась с ощущением, что я классная и хочу жить лучше. Собрала вещи, бросила парня и съехала. © Карамель / VK
- Терапевт: «Могу ли я задать вам личный вопрос?» Мне стало смешно. Может ли мой психотерапевт, с которым мы работаем 4 года, задать мне личный вопрос? Разве это не то, чем он все время и занимается? © SquirrelBound / Reddit
- Да ну их этих ваших психологов. Платила пару месяцев деньги, чтобы рылись у меня в голове. Наивно думала, что схожу, разберусь во всем и станет легче. Но стало только хуже! Я приходила с одним конкретным запросом. А мне раскопали все травмы детства, школьные проблемы, подростковые кризисы. За 3 месяца сеансов мы проработали всего 14 лет моей жизни. Чтобы проработать оставшиеся 20, это нужно еще полгода ей деньги носить? Теперь я гружусь из-за вещей, о которых вообще не думала. © Палата №6 / VK
- Я - школьный психолог, но иногда исполняю обязанности классной в начальной школе. На перемене мои подопечные вели себя очень шумно. Стала увещевать их, воцарилась тишина. А одна девочка с улыбкой выдала: «Вы можете ругаться сколько угодно. Нам не страшно, но суть мы поняли». Обожаю своих детей. © Подслушано / Ideer
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