10+ культовых вещей из кино, которые были нереально популярны

Кино нашего детства и юности — это не только крылатые фразы и яркие актерские работы, но и настоящая кладезь культовых вещей и образов, которые вошли в историю. Роковые стрелки Светланы Светличной, водолазки Геши Козодоева или цветочное платье Маньки-Облигации — все это не просто одежда, а отражение духа культуры того времени. Благодаря фильмам, многие вещи становились знаковыми, задавая тренды для миллионов зрителей. Эти образы и по сей день вызывают восхищение.

Духи «Climat» («Ирония судьбы»)

Французские духи «Climat» от «Lancôme» считались признаком не только хорошего вкуса, но и высокого благосостояния. Они были пределом мечтаний для миллионов женщин. Само собой, именно эти духи дарит Наде на Новый год ее возлюбленный Ипполит. Поклонники фильма обратят внимание, что Надя достает заветный флакон еще из белой коробочки — именно в таких до середины 70-х годов продавались «Climat». Позже коробка приобрела ультрамариновый цвет, а в конце 80-х стала такой, какой ее и запомнили многие — синей с золотым тиснением.

Выразительные стрелки («Бриллиантовая рука»)

Яркая и самобытная блондинка Светлана Светличная сыграла десятки разноплановых ролей, но самым запоминающимся появлением на экране для актрисы стала роль роковой соблазнительницы Анны Сергеевны в народной комедии Гайдая. Светлана всегда увлекалась модой и умела себя подать. Поэтому белые волосы и черные стрелки Анны Сергеевны хотели повторить все модницы, а Светличная потом еще долго жалела, что оказалась в плену амплуа роковой красотки. В ноябре 2024-го актрисы не стало, но она продолжает пленять сердца миллионов кинозрителей, покоряя своей харизмой, стилем и талантом.

Костюм «Adidas» («Курьер»)

Представительница «золотой молодежи» Катя Кузнецова выглядит в кадре максимально естественно и просто — никакой химзавивки или броского макияжа, характерных для 80-х. Мы видим девушку в фирменном спортивном костюме «Adidas», но особый шик образа заключается в том, что она носит его как домашнюю одежду. Сейчас в этом нет ничего удивительного, но в 1986-м, когда вышел фильм, вещи этого бренда демонстрировали заоблачное благосостояние их обладателя и по тем временам были символом элегантности. Поэтому ношение костюма «Adidas» дома, для себя, можно было бы счесть бесстыдным расточительством.

Оверсайз («Асса»)

Героиня Татьяны Друбич в этом фильме установила новую формулу женственности: кожаная кепка, бесформенная джинсовка со спортивным шарфом, костюмы оверсайз. Вместо эффектного платья — белая классическая рубашка. Этакий power dressing. Спустя 30 лет после выхода «Ассы» этот стиль назовут фэшн-аскетизм: то есть вещи вне возрастов, вне сезонов, вне трендов. Но в 1987-м гардероб Алики (так зовут главную героиню) выглядел как бунт: против пластмассовой бижутерии, мини-юбок, начесов, химических завивок и системы в целом.

Водолазка («Бриллиантовая рука»)

В 1967-м вся мужская половина Франции срочно переоделась в белые водолазки. А уже год спустя контрабандист Геша Козодоев научил своих соотечественников носить их с однобортными пиджаками. С его легкой руки этот предмет гардероба стал культовым и мужская водолазка быстро проникла в шкафы каждого модника. Правда причина, по которой Андрей Миронов появлялся в кадре только с закрытой шеей, отнюдь не связана с миром моды. Актер страдал от экземы и все эти шейные платки, одежда с воротниками нужны были для того, чтобы скрыть недуг от зрителей.

Комбинезон («Через тернии к звездам»)

В этой фантастической картине основой для большинства футуристичных нарядов послужил обычный комбинезон. В результате у дизайнера фильма получились невероятно стильные костюмы, которые не отказались бы носить и современные модницы: утилитарные наряды спокойных, нейтральных цветов, похожие на рабочие комбинезоны, актуальны в нынешнем мире как никогда.

Ботильоны («Иван Васильевич меняет профессию»)

Тяжело забыть героиню Натальи Кустинской, произносящую крылатую фразу: «Алло, Галочка, ты щас умрешь!» или плюющую в тушь для ресниц. Помимо ее стильных белых костюмов в кадре постоянно мелькает обувь «пассии режиссера Якина», исключительно актуальные и даже немного вызывающие ботильоны на тяжелой платформе и толстом каблуке — мечта модниц того времени.

Фэмили лук («Будьте моим мужем»)

В лирической комедии героиня Елены Прокловой, сильная и независимая мать-одиночка, и ее сын одеты в одинаковые красно-синие рубашки. Сейчас бы это назвали модным словосочетанием "фэмили лук", хотя в фильме, видимо, должно было подчеркнуть особую связь между матерью и ребенком и не дать им потеряться в толпе отдыхающих на курорте.

Джинсовые костюмы («Интердевочка»)

Жакеты оверсайз, куртки и кардиганы с большими плечами, джинсовые костюмы, легинсы, ажурные чулки, леопардовый принт, обилие массивных украшений — все это невозможно было представить на женщинах до выхода на экраны фильма «Интердевочка». Особый фурор произвели джинсовые комплекты, ставшие символом успешной жизни и предметом мечтаний каждой модницы. И хотя сперва зрители были в шоке от экстравагантных нарядов героинь, костюмы с экрана пошли в народ, тем самым активно повлияв на модные тенденции.

Платье Маньки-Облигации («Место встречи изменить нельзя»)

Небольшую, но яркую роль Маньки-Облигации в сериале «Место встречи изменить нельзя» сыграла обворожительная Лариса Удовиченко. Это была одна из ее первых ролей в кино, которая стала прочно ассоциироваться с запомнившимся зрителям пестрым платьем в цветочек, прекрасно сидящем на ее стройной фигуре.

Бонус: Наряд ведьмы Алисы («Дневной дозор»)

Вряд ли найдутся те, кто смог забыть образ Жанны Фриске в фильме, который стал культовым благодаря тщательной проработке всех деталей. Для ее Алисы выбрали кожаную одежду и броские аксессуары, создающие ощущение силы и дерзости героини.