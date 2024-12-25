10 быстрых способов поднять себе настроение в стрессовой ситуации

В конце года, когда авралы на работе сменяются предновогодней суетой, особенно важно поддерживать душевное равновесие. У многих это время ассоциируется с бесконечными дедлайнами и попытками успеть все. Но что делать, если настроение внезапно портится? Одно обидное слово коллеги — и весь день насмарку. Есть простые способы, которые помогут быстро успокоиться и продолжить день с улыбкой. В этой статье мы поделимся лайфхаками, которые действительно работают.

1. Съешьте кусочек сыра

Если грустно, нужно съесть кусочек шоколада, — многие это знают. Но какие чудеса может творить сыр! В сыре есть вещество тирозин, которое улучшает концентрацию и помогает организму вырабатывать дофамин — гормон радости. Кроме того, во время переваривания сыра выделяются элементы, стимулирующие чувство удовольствия. А еще он способствует выработке серотонина, который стабилизирует эмоциональное состояние. Так что, если хочется быстро улучшить настроение, кусочек сыра может сработать не хуже, чем плитка шоколада.

2. Пожуйте жвачку

Genoveva Kolomyceva 1 день назад Попробовать жевать жвачку во время сложных рабочих встреч? Вы серьезно?😱 - - Ответить

Во время сложных рабочих встреч легко почувствовать напряжение. Попробуйте жевать жвачку. Повторяющееся движения челюстей способствуют расслаблению и улучшению концентрации. В одном исследовании студенты, которые жевали жвачку перед экзаменами, показали лучшие результаты. Если вы чувствуете, что напряжение зашкаливает, жвачка — это быстрый и доступный способ вернуть себе спокойствие и улучшить настроение.

3. Выпейте стакан воды

Попробуйте выпить стакан прохладной воды, а не кофе, когда снова почувствуете сильное напряжение на работе. Даже легкое обезвоживание может увеличить уровень стресса, снижая нашу способность справляться с трудными ситуациями. Напротив, глоток воды помогает восстановить силы.

4. Перезарядите мозг с помощью головоломки

В моменты, когда кажется, что работы слишком много, возьмите паузу и решите головоломку. Кроссворд или мобильная игра для тренировки мозга — это не только развлечение, но и отличный способ отключиться от негатива. Да, это действительно работает! А еще ученые доказали, что подобные занятия не только успокаивают, но и улучшают внимание и память, что пригодится для решения сложных рабочих задач. Бросьте вызов себе — пройдите судоку на сложном уровне. А, может, кто-то рядом тоже захочет присоединиться?

5. Если вас что-то бесит — выплесните на бумагу

© katemangostar / Freepik НибаньтиКрипто 9 часов назад А это отличный совет. Многие люди не умеют справляться с негативными эмоциями, и адекватно их проживать и отпускать. Тут и рисование может помочь. Вроде дневника эмоций, где нужно невербально изображать чувства рисованием каляк и т.д. - - Ответить

Когда нужно успеть завершить проекты и подготовить отчеты, можно легко потерять контроль. Возьмите листок бумаги и ручку и напишите все, что думаете, о ситуации, в которой оказались. Не стесняйтесь в выражениях — смело выплескивайте эмоции на бумагу! Пишите до тех пор, пока не почувствуете облегчение. А затем порвите листок! Повторите столько раз, сколько потребуется. Это простая техника поможет выпустить пар и вернуться к делу с новыми силами.

6. Дышите по определенной схеме

Когда на работе наступает аврал, важно научиться вовремя переключаться. Попробуйте технику «Дыхание по квадрату», чтобы быстро успокоиться и восстановить контроль над эмоциями. Сядьте с прямой спиной, ноги на полу, закройте глаза и медленно вдохните через нос, считая до 4. Задержите дыхание на 4 секунды, затем выдохните через рот, считая до 4, и снова подождите 4 секунды перед следующим вдохом. Повторяйте этот цикл хотя бы 3 минуты или до тех пор, пока не почувствуете спокойствие. Этот метод можно использовать в любых ситуациях, когда стресс берет верх. Например, перед важной встречей или после неприятного разговора. Регулярное применением техники помогает снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние.

7. Сделайте растяжку

© freepik / Freepik Zenushka 23 часа назад Про растяжку и прыжки не знаю, а вот прогуляться пешком - очень хорошо помогает. В стрессовой ситуации могу ходить долго, часа 1,5-2 и прямо успокаиваюсь в процессе - - Ответить

«Движение — жизнь!» — говорили нам бабушки. И как всегда были правы. Чтобы быстро поднять себе настроение, достаточно немного подвигаться. Сделайте 25 прыжков на месте или растяжку — это поможет снять напряжение. В такие моменты, когда кажется, что работа никогда не закончится, пара минут физической активности зарядят энергией на весь день.

8. Обнимите подушку

Объятия могут значительно улучшить эмоциональное состояние! Они стимулируют выработку окситоцина, известного как «гормон любви», который способствует снижению уровня стресса и улучшению настроения. Исследования показывают, что физический контакт в виде объятий снижает кровяное давление и частоту сердечных сокращений, создавая ощущение спокойствия и защищенности. Но, если рядом нет друга, обнимите подушку! Это тоже работает.

9. Назовите 3 вещи, за которые вы благодарны сегодня

Подумайте о 3 вещах, за которые вы благодарны. Это может быть ароматный чай, который радует вас утром, или прекрасная погода за окном. Эта практика помогает переключить внимание с трудностей на множество хороших моментов, которые нас окружают. Исследования показывают, что люди, которые регулярно практикуют это упражнение, испытывают меньше стресса и лучше спят. Секрет заключается в том, что мозг постепенно приучается замечать не только проблемы, но и простые радости жизни.

10. Откройте окно

Когда атмосфера в офисе становится тяжелой от стресса, откройте окно на 15 минут. Свежий воздух стимулирует выработку серотонина — гормона, который делает нас более спокойными и радостными. Это один из самых простых способов почувствовать себя лучше.