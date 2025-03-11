10+ ляпов в культовых фильмах, которые мало кто замечал
Все мы любим пересматривать культовые фильмы, ведь каждый раз можно заметить что-то новое. Иногда это могут быть скрытые детали и пасхалки, специально оставленные режиссером, а иногда — неожиданные киноляпы. В этой статье мы решили рассказать о некоторых сценах из старого кино, в которых нашлись досадные ошибки.
12 стульев (1971)
Увидев побритого Кису Воробьянинова, дворник в исполнении Юрия Никулина падает с лестницы. Но если присмотреться, можно заметить, что на лестнице лежит не Никулин, а совершенно другой актер в черном жилете вместо бежевого фартука.
Берегись автомобиля (1966)
Деточкин приходит в вечернее заведение в рубашке в клеточку, а выходит из него в однотонной.
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1967)
Пытаясь вынуть застрявший шприц, Эдик плюет на руки... через марлевую повязку. Смотрится, мягко говоря, странно.
Гостья из будущего (1985)
Надпись же станцию показывает. В другом времени её нет. И портреты разные в разных временах.
В некоторых кадрах мы видим, как на автобусе-телепорте красуется вывеска «Проспект мира», которая периодически куда-то исчезает.
Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965)
В начале фильма Шурик попадает по ливень и буквально промокает до нитки. Но спустя несколько минут, когда он уже оказывается в автобусе, его волосы выглядят абсолютно сухими, а на куртке остаются лишь незначительные следы от воды.
Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)
У меня один раз сломалась ручка нa гарнитуре, а новая так и не появилась. Сказали, не выпускают такие больше, если менять, то весь комплект, а это дорого. А оказывается, это был кино-ляп, а не невезение! >_
Когда Лукашин попадает в квартиру к Наде, в одном из кадров он подходит к мебельному гарнитуру, который снабжен двумя ручками. Однако чуть позже, когда приходят подруги Нади, одна из ручек пропадает и так и не появляется на месте до конца фильма.
Жестокий романс (1984)
Когда в финале ленты Лариса танцует на пароходе, можно заметить электрические лампы под плафонами, что является анахронизмом: они появятся несколько позже времени действия фильма.
Служебный роман (1977)
В сцене, где Новосельцев несет статую коня, пиджак Людмилы Прокофьевны расстегнут. Но как только план меняется, он вдруг оказывается застегнутным на все пуговицы.
Девчата (1962)
Вариант, что девушки прибрались, уходя, вообще не рассматривается? Ну, что за глупая подборка!
В сцене, в которой Тося сидит одна над книгой, гитара висит на стене, но еще моментом ранее, когда в кадре присутствовали ее соседки, инструмент лежал на кровати.
Иван Васильевич меняет профессию (1973)
А откуда такая уверенность, что в тайнике были облигации, а налички не было? Автор вообще не в курсе, что при смене кадра часто подразумевается разрыв во времени? Что за детский сад? Это тот же автор, для которого слово «пяльцы» — открытие, как и то, что радуга не упирается концом в землю?
В тайнике у Шпака Жорж Милославский находит пачку облигаций и берет ее в руки. После чего поворачивается к зрителям и произносит знаменитую фразу «Храните деньги в сберегательной кассе». И в этот момент облигации в его руках чудесным образом превращаются в пачки денежных купюр. Магия да и только!
Да, автор точно не в курсе, что дубли не подразумевают временнОй неразрывности… Интересно, он считает, что все действия трилогии «Властелин Колец» произошли за 6 часов?
В другой сцене, когда слуги Грозного разоблачают ненастоящего царя, в стрельцов летят еда и посуда со стола. Но после этого в помещении нет ни разбросанных кушаний, ни столовых приборов. Вместе с ними исчезают и стулья.
Д’Артаньян и три мушкетера (1978)
Если присмотреться к подсвечникам на заднем плане, можно отчетливо увидеть не свечи, а электрические лампочки.
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