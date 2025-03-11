10+ ляпов в культовых фильмах, которые мало кто замечал

Кино
57 минут назад

Все мы любим пересматривать культовые фильмы, ведь каждый раз можно заметить что-то новое. Иногда это могут быть скрытые детали и пасхалки, специально оставленные режиссером, а иногда — неожиданные киноляпы. В этой статье мы решили рассказать о некоторых сценах из старого кино, в которых нашлись досадные ошибки.

12 стульев (1971)

Увидев побритого Кису Воробьянинова, дворник в исполнении Юрия Никулина падает с лестницы. Но если присмотреться, можно заметить, что на лестнице лежит не Никулин, а совершенно другой актер в черном жилете вместо бежевого фартука.

Берегись автомобиля (1966)

Деточкин приходит в вечернее заведение в рубашке в клеточку, а выходит из него в однотонной.

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1967)

Пытаясь вынуть застрявший шприц, Эдик плюет на руки... через марлевую повязку. Смотрится, мягко говоря, странно.

Гостья из будущего (1985)

В некоторых кадрах мы видим, как на автобусе-телепорте красуется вывеска «Проспект мира», которая периодически куда-то исчезает.

Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965)

В начале фильма Шурик попадает по ливень и буквально промокает до нитки. Но спустя несколько минут, когда он уже оказывается в автобусе, его волосы выглядят абсолютно сухими, а на куртке остаются лишь незначительные следы от воды.

Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)

Маркизетта Бриллиант
4 дня назад

У меня один раз сломалась ручка нa гарнитуре, а новая так и не появилась. Сказали, не выпускают такие больше, если менять, то весь комплект, а это дорого. А оказывается, это был кино-ляп, а не невезение! >_

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Когда Лукашин попадает в квартиру к Наде, в одном из кадров он подходит к мебельному гарнитуру, который снабжен двумя ручками. Однако чуть позже, когда приходят подруги Нади, одна из ручек пропадает и так и не появляется на месте до конца фильма.

Жестокий романс (1984)

Когда в финале ленты Лариса танцует на пароходе, можно заметить электрические лампы под плафонами, что является анахронизмом: они появятся несколько позже времени действия фильма.

Служебный роман (1977)

В сцене, где Новосельцев несет статую коня, пиджак Людмилы Прокофьевны расстегнут. Но как только план меняется, он вдруг оказывается застегнутным на все пуговицы.

Девчата (1962)

В сцене, в которой Тося сидит одна над книгой, гитара висит на стене, но еще моментом ранее, когда в кадре присутствовали ее соседки, инструмент лежал на кровати.

Иван Васильевич меняет профессию (1973)

Маркизетта Бриллиант
4 дня назад

А откуда такая уверенность, что в тайнике были облигации, а налички не было? Автор вообще не в курсе, что при смене кадра часто подразумевается разрыв во времени? Что за детский сад? Это тот же автор, для которого слово «пяльцы» — открытие, как и то, что радуга не упирается концом в землю?

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В тайнике у Шпака Жорж Милославский находит пачку облигаций и берет ее в руки. После чего поворачивается к зрителям и произносит знаменитую фразу «Храните деньги в сберегательной кассе». И в этот момент облигации в его руках чудесным образом превращаются в пачки денежных купюр. Магия да и только!

Маркизетта Бриллиант
4 дня назад

Да, автор точно не в курсе, что дубли не подразумевают временнОй неразрывности… Интересно, он считает, что все действия трилогии «Властелин Колец» произошли за 6 часов?

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В другой сцене, когда слуги Грозного разоблачают ненастоящего царя, в стрельцов летят еда и посуда со стола. Но после этого в помещении нет ни разбросанных кушаний, ни столовых приборов. Вместе с ними исчезают и стулья.

Д’Артаньян и три мушкетера (1978)

Если присмотреться к подсвечникам на заднем плане, можно отчетливо увидеть не свечи, а электрические лампочки.

Фото на превью Девчата / Мосфильм

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