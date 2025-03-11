10+ ляпов в культовых фильмах, которые мало кто замечал

А откуда такая уверенность, что в тайнике были облигации, а налички не было? Автор вообще не в курсе, что при смене кадра часто подразумевается разрыв во времени? Что за детский сад? Это тот же автор, для которого слово «пяльцы» — открытие, как и то, что радуга не упирается концом в землю?