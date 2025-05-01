"Однако сейчас, согласно данным Американского онкологического общества и Национального института рака, нет убедительных доказательств связи этих средств с развитием рака груди, поэтому здесь бояться нечего." (с) Премию Дарвина срочно маркетолухам. Так покупателя убеждать, да еще женщин...
10 мифов о гигиене, которые нам упорно внушали мамы и бабушки, а зря
Гигиена — это важно, но с ней связано столько мифов, что голова кругом. Одни советы нам достались от бабушек, другие придумали маркетологи, а третьи — просто чья-то фантазия. Давайте разбираться, какие мифы о гигиене давно пора развеять.
Миф № 1: Антиперспиранты и дезодоранты вызывают рак груди
В начале 2000-х несколько исследований предположили связь между средствами против пота и раком молочных желез из-за возможности накопления алюминия и парабенов в лимфатических узлах. Однако сейчас, согласно данным Американского онкологического общества и Национального института рака, нет убедительных доказательств связи этих средств с развитием рака груди, поэтому здесь бояться нечего.
Миф № 2: Можно заболеть, сидя на общественном туалете
Думали, что нельзя на общественный садиться? Еще как можно! Эта байка — пустяк, навязанный нашими мамами и бабушками. Риск заражения инфекциями от сиденья общественного туалета крайне низок. Большинство микробов не могут долго выживать на твердых холодных поверхностях.
Тщательное мытье рук после посещения общественного туалета гораздо важнее для предотвращения контакта с бактериями на ручках и кранах.
Миф № 3: Чистить зубы в душе — это то же самое, что и у раковины
Чистка зубов в душе кажется удобным способом сэкономить время, но стоматологи предупреждают: это рискованно для здоровья полости рта.
Дело в том, что микробы со стен душевой кабины легко попадают на щетинки, а оттуда — прямиком в ваш рот. Кроме того, хранение зубной щетки в таких условиях уменьшает ее срок годности, так как влажность и горячий пар размягчают щетинки, снижая эффективность чистки зубов.
Миф № 4: Сушилки для рук гигиеничнее бумажных полотенец
Несмотря на распространенность сушилок в общественных туалетах, использовать их жесть как вредно. Исследования показывают, что мощный поток воздуха разносит бактерии по помещению, оседая их на поверхностях и на ваших только что вымытых руках. Да и внутри сушилок создается идеальная среда для размножения микробов — теплая и влажная.
Гигиенисты рекомендуют использовать одноразовые бумажные полотенца, так как они помогают предотвратить попадание вредных бактерий и вирусов обратно на ваши руки.
Миф № 5: Руки после мытья можно и не сушить
А иммунитет зачем дан? Ок, мыть руки важно и нужно, но не вижу проблему в естественном высыхании рук время от времени
Сушилки для рук разносят бактерии, обычные тряпочные полотенца также являются переносчиками микробов, так, может, не стоит сушить руки вовсе?
Врачи предупреждают, что оставлять руки влажными после мытья — ошибка. Вода создает благоприятную среду для бактерий, увеличивая риск передачи микробов. И напоминаем: для максимальной защиты всегда используйте одноразовые полотенца — это подтверждают исследования ВОЗ.
Миф № 6: Уши следует чистить с помощью ватных палочек
Ватные палочки были изобретены в 1923 году, когда основатель компании Лео Герстензанг заметил, как его жена наматывает вату на зубочистки, чтобы чистить уши их ребенку. Однако сейчас компания официально не рекомендует их для гигиенических целей: они проталкивают ушную серу внутрь, а также могут травмировать не только кожу, но и барабанную перепонку при неосторожном движении.
Ушной канал — самоочищающийся орган, поэтому возьмите за правило просто протирать ушную раковину влажной салфеткой.
Однако иногда сера может скапливаться и становиться слишком плотной. Если вы испытываете такие симптомы, как ощущение заложенности в ухе, снижение или приглушенность слуха, боль в ухе, выделения или дискомфорт, следует обратиться к своему лечащему врачу.
Миф № 7: Нужно чистить зубы сразу после еды
Чистка зубов сразу после приема пищи, особенно после кислых продуктов, может повредить зубную эмаль. Дело в том, что после употребления цитрусовых или газировки кислота размягчает эмаль, делая ее уязвимой к повреждению при чистке.
Лучше чистить зубы не раньше, чем через 30 минут после еды.
Миф № 8: Антисептики могут заменить мытье рук
Антисептики эффективны только на чистых руках — они не справляются с грязью и жиром, в отличие от воды с мылом. Кроме того, спирт в их составе сушит кожу, делая ее более уязвимой для бактерий. Их использовать вместо мыла — полный бред.
Используйте антисептики только когда нет доступа к воде, выбирая средства с содержанием спирта не менее 60%. В остальных случаях мойте руки традиционным способом и не менее 20 секунд — это надежнее.
Миф №9: Нет ничего страшного, если остаться в спортивной одежде после тренировки
ну если вы во время тренировки не вспотели - ничего страшного. Но тогда просто тренировка не засчитывается.
Я лично не представляю себе, как после нормальной трени, вспотевший, уставший, в этой же мокро-вонючей шмотки садиться в машину или автобус. брррррр
Бактерии растут во влажной среде, что делает потную одежду идеальным инкубатором для них. А это, в свою очередь, может стать причиной появления раздражений на коже.
После тренировки советуем не оставаться слишком долго в своей спортивной одежде. Лучше сразу принять душ. Дома же следует стирать ее после каждого похода в спортзал.
Миф №10: Горячая вода лучше справляется с микробами
Горячая вода сама по себе не уничтожает бактерии и вирусы — для этого нужно мыло. Нет доказательств, что высокая температура улучшает результат. Критически важным фактором является продолжительность и тщательность мытья с мылом.
Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует намыливать руки мылом в течение как минимум 20 секунд, независимо от температуры воды.
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