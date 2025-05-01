10 мифов о гигиене, которые нам упорно внушали мамы и бабушки, а зря

Думали, что нельзя на общественный садиться? Еще как можно! Эта байка — пустяк, навязанный нашими мамами и бабушками. Риск заражения инфекциями от сиденья общественного туалета крайне низок. Большинство микробов не могут долго выживать на твердых холодных поверхностях.

Тщательное мытье рук после посещения общественного туалета гораздо важнее для предотвращения контакта с бактериями на ручках и кранах.