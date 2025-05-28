10+ сказок и мультиков, которые вызвали у зрителей немало вопросов
Не каждый зритель выходит из кинотеатра в полном восторге от увиденного. Особенно, если ему показали новое прочтение знакомого произведения или современную версию любимой с детства сказки. Вот и авторы отзывов о популярных кинопремьерах последних лет тоже разошлись во мнениях.
«Летучий корабль», 2024
- Все в фильме свидетельствует о нерастраченном детстве авторов: режиссера, сценариста, великолепных художников. Отсылки к старым сюжетам и мелодиям не раздражают, а веселят. Особенно радует воспоминание о фильме «Старая, старая сказка» 1968 года. Можно сказать, полувековая перекличка. Наслаждение! © Yury_Samokhin / Kinopoisk
- «Испанский стыд» — это, пожалуй, самое малое, что можно сказать. Честно говоря, я даже сначала не совсем понял, что на экране происходит. Впрочем, я и потом тоже не понял. Вот сижу и думаю, как это все развидеть и расслышать. © kosarin.s / Kinopoisk
- Костюмерам, парикмахерам, визажистам и декораторам, дали зеленый свет и разрешили ни в чем себе не отказывать! Как иначе объяснить это смешение стилей и буйство красок. А больше всего бесит постоянно «современный» сленг у Забавы — «отмороженный», «сечешь?» Для чего этот ход? Она вообще царевна или где? © April-Anna / Kinopoisk
«Финист. Первый богатырь», 2024
- Я ожидал увидеть комедию на основе фольклора с современными актуальными шутками, а получил гремучую смесь «Мумии» и кибернетического «Дикого Дикого Запада» с Уиллом Смитом. Фейспалм. Кирилл Зайцев — это один из двух моих любимых современных актеров. Остальной же кастинг катастрофически неудачный. © Solitary_Man / Kinopoisk
- Берите детей в охапку и бегите в кинотеатр. Почему? Потому что это красивая сказка с безупречной картинкой. В картине невероятные панорамы, роскошная природа — от лесов до моря и пустынь. Все сделано добротно, основательно и не выглядит бутафорией. © dentitov / Kinopoisk
- К чему точно не придраться, так это к графике. Шикарная детализация. Животные-монстры, с которыми борется Финист, почти всегда выглядят реалистично и эффектно. Не понравился только главный герой. Каким бы ты был, таким ты и остался — строчка, которой можно описать всю сюжетную линию Финиста. © theliksor / Kinopoisk
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», 2024
- В фойе после фильма стояли две мадемуазели 25-27 лет и рассуждали, что «Волшебник» снят с целью маркетинга, чтобы завлечь людей на продолжение и заработать на этом. В процессе моего разговора с ними, они узнали, что книг Волкова на эту тему аж шесть штук. И перед нами первый фильм из минимум шести полнометражных картин. Реально же их может быть не меньше восьми — нереально запихнуть шесть книг в шесть фильмов. © dentitov / Kinopoisk
- Практически все элементы сказки на месте — и девочка Элли, и песик Тотошка (которого почти весь фильм уморительно называют Тотоний), и троица «волшебных существ». Из канона выбивается разве что искусственно добавленный Урфин Джюс, косящий под Джима Кэрри из «Соника», но его можно простить — сюжету он не мешает, а режиссеру нужно оставить задел под спин-оффы. © dmitrythewind / Kinopoisk
- По отдельности каждый персонаж смотрится весьма органично: могучий Дровосек размахивает тяжелым топором, Страшила беззаботно веселится, а Трусливый Лев мило подавляет охотничьи инстинкты. Но химии в этом оркестре нет. У Волкова именно Элли была тем самым дирижером, который заставлял друзей преодолевать страхи, а здесь ее персонаж не вызывает интереса. © Робин Локсли / Kinopoisk
«Домовенок Кузя», 2024
- Первое что бросается в глаза — страшный и совсем не милый главный персонаж. Может, это уже мое личное впечатление, но мне он совсем не понравился. Второй домовой Нафаня показался более живым и душевным, чем Кузька. © saltoli / Kinopoisk
- Естественно, кукольные мультфильмы про Кузю мне тоже нравились — был в них свой особенный шарм и обаяние. Однако современную молодежь трудно заинтересовать старыми книгами и мультиками, им подавай что-то более современное. Интересно, что Кузю вызвался озвучивать Сергей Бурунов. Тембр его голоса напоминает мне Георгия Вицина, который озвучил домовенка в мультике из нашего детства. При этом он не копирует своего старшего коллегу, а старается привносить новые задумки в игру. © Lerata / Kinopoisk
- Компьютерная графика настолько реалистична, что кажется, будто Кузя и его друзья действительно живут рядом с нами. Временами я думала, что тоже хотела бы увидеть своего Кузю. Мне понравилась эффектная сцена путешествия на электросамокате, катание Бабы-яги на карусели в парке аттракционов и яблоко-навигатор. А еще смешно было, когда из волшебного сундучка по просьбе Наташи появились бургеры. © NatiStar88 / Kinopoisk
«Чебурашка», 2022
- Мне лично этот фильм показался не совсем детским. В нем поднимает непростая проблематика — перипетии судьбы человеческой, поступки, которые когда-то казались лучшим решением, а оказались... Не понять таких проблем в 6 лет. Но мне — взрослому человеку — фильм запал в сердце. Были моменты, когда можно было и поулыбаться, и прослезиться от грусти и умиления. © Gepardissimo / Kinopoisk
- Самый главный вопрос, получился ли Чебурашка Чебурашкой? Несмотря на «телепузичное» выражение его лица, считаю, что к облику подошли правильно. © BlastedShadow / Kinopoisk
- Самое грустное, что кино могло бы получиться хорошим, если бы его не назвали ’Чебурашка". У меня на глазах незнакомые люди потоптались по моим любимым персонажам детства. Ну вот зачем это делать? Создайте новую историю с яркими персонажами, хорошей драмой и логикой. Зал, кстати, аплодировал в самом конце. Я такое видел в своей жизни всего раза четыре. Но мне все равно кажется, что создатели фильма знатно чебурахнулись. © Antikino*** / Kinopoisk
«Бременские музыканты», 2023
- Аранжировки подкачали. До Олега Анофриева и оркестровых музыкантов тех лет современным композиторам и исполнителям еще далеко. Оригинальные песни забываются не к концу фильма, а буквально через минуту. © +44 / Kinopoisk
- Фильм строится из набора пейзажей и действий — «мальчик пошел, сел, запел, потом услышал, побежал, что-то случилось, он побежал дальше». Потом снова какая-то ерунда, и снова песня, как отвлекающий маневр для зрителя. А кино-то где? Единство сюжета, изображения и звука? Его нет! © PolarKat7 / Kinopoisk
- Досмотрела до конца и довольна увиденным. Но с ребенком смотреть не буду. Дело в том, что один из главных персонажей фильма — разбойница в изображении Марии Ароновой — реально страшная. Вот для чего такая реалистичность? В старых сказках, типа «Морозко», злые герои могут быть с виду неприглядными, но в их поведении все равно проскальзывает что-то смешное или нелепое. И детям не так страшно смотреть. © Deep Blue Sea / Kinopoisk
«По щучьему велению», 2023
- Это добрый семейный фильм, который смотрится легко, на одном дыхании. Я бы сказал, что попадание в дух старых киносказок вроде «Огонь, вода и медные трубы» в данном случае стопроцентное. © vychirkov / Kinopoisk
- Сразу скажу, что из всей этой разношерстной компании приглянулась мне актриса, исполняющая роль Щуки. И, простите, компьютерный котяра. Остальные же на их фоне оказались достаточно блеклыми и картонными. © Мария Высоцкая — 5508 / Kinopoisk
- А что же с моралью? Чему-то же сказка должна научить юного зрителя. В этом аспекте фильм отлично справляется со своей задачей, напоминая, что каждое совершенное действие имеет последствия. © prIGovOR / Kinopoisk
«Огниво», 2024
- «Старая, старая сказка» — светлые тона, яркие краски, прелестные костюмы, актеры играют, не выдавая ни одной фальшивой ноты, персонажам веришь, переживаешь за них, сказка оживает на экране. «Огниво» — кругом тьма несусветная, потому совершенно не важно, ящерицы на платье или петухи, все равно не разглядишь. Сказки нет в помине. © Людмила Регалина / Dzen
- Начала смотреть, чтобы скоротать вечерок. И неожиданно увидела трогательную, немного грустную авторскую сказочную историю. Если бы снова вернуться в детство — с нетерпением ждала бы такой фильм в передаче «В гостях у сказки». © kutafja / Kinopoisk
- — Ремейк, как правило, фильм-однодневка. После проката о таком кино тут же забывают. Зато оригиналы будем время от времени пересматривать. Как-то так... © Александр Янбухтин / Dzen
— А «Старая, старая сказка» — фильм на века! Потому что талантливый и добрый. И играют в нем потрясающие артисты, которые вмести с замечательным режиссером создали гениальный фильм. © Александр Б. / Dzen
Бонус: эти фильмы еще не вышли, но уже вызвали немало споров
В апреле 2025 года вышел первый трейлер предстоящего мультфильма, премьера которого запланирована на 2026 год. Даже сам трейлер вызвал немало споров. Кто-то, посмотрев его, решил, что смотреть новинку не будет — уж слишком хорош был оригинал. А другие пользователи настроены позитивно и предлагают дать картине шанс.
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