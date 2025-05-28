10+ сказок и мультиков, которые вызвали у зрителей немало вопросов

Кино
43 минуты назад

Не каждый зритель выходит из кинотеатра в полном восторге от увиденного. Особенно, если ему показали новое прочтение знакомого произведения или современную версию любимой с детства сказки. Вот и авторы отзывов о популярных кинопремьерах последних лет тоже разошлись во мнениях.

«Летучий корабль», 2024

  • Все в фильме свидетельствует о нерастраченном детстве авторов: режиссера, сценариста, великолепных художников. Отсылки к старым сюжетам и мелодиям не раздражают, а веселят. Особенно радует воспоминание о фильме «Старая, старая сказка» 1968 года. Можно сказать, полувековая перекличка. Наслаждение! © Yury_Samokhin / Kinopoisk
  • «Испанский стыд» — это, пожалуй, самое малое, что можно сказать. Честно говоря, я даже сначала не совсем понял, что на экране происходит. Впрочем, я и потом тоже не понял. Вот сижу и думаю, как это все развидеть и расслышать. © kosarin.s / Kinopoisk
  • Костюмерам, парикмахерам, визажистам и декораторам, дали зеленый свет и разрешили ни в чем себе не отказывать! Как иначе объяснить это смешение стилей и буйство красок. А больше всего бесит постоянно «современный» сленг у Забавы — «отмороженный», «сечешь?» Для чего этот ход? Она вообще царевна или где? © April-Anna / Kinopoisk

«Финист. Первый богатырь», 2024

  • Я ожидал увидеть комедию на основе фольклора с современными актуальными шутками, а получил гремучую смесь «Мумии» и кибернетического «Дикого Дикого Запада» с Уиллом Смитом. Фейспалм. Кирилл Зайцев — это один из двух моих любимых современных актеров. Остальной же кастинг катастрофически неудачный. © Solitary_Man / Kinopoisk
  • Берите детей в охапку и бегите в кинотеатр. Почему? Потому что это красивая сказка с безупречной картинкой. В картине невероятные панорамы, роскошная природа — от лесов до моря и пустынь. Все сделано добротно, основательно и не выглядит бутафорией. © dentitov / Kinopoisk
  • К чему точно не придраться, так это к графике. Шикарная детализация. Животные-монстры, с которыми борется Финист, почти всегда выглядят реалистично и эффектно. Не понравился только главный герой. Каким бы ты был, таким ты и остался — строчка, которой можно описать всю сюжетную линию Финиста. © theliksor / Kinopoisk

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», 2024

  • В фойе после фильма стояли две мадемуазели 25-27 лет и рассуждали, что «Волшебник» снят с целью маркетинга, чтобы завлечь людей на продолжение и заработать на этом. В процессе моего разговора с ними, они узнали, что книг Волкова на эту тему аж шесть штук. И перед нами первый фильм из минимум шести полнометражных картин. Реально же их может быть не меньше восьми — нереально запихнуть шесть книг в шесть фильмов. © dentitov / Kinopoisk
  • Практически все элементы сказки на месте — и девочка Элли, и песик Тотошка (которого почти весь фильм уморительно называют Тотоний), и троица «волшебных существ». Из канона выбивается разве что искусственно добавленный Урфин Джюс, косящий под Джима Кэрри из «Соника», но его можно простить — сюжету он не мешает, а режиссеру нужно оставить задел под спин-оффы. © dmitrythewind / Kinopoisk
  • По отдельности каждый персонаж смотрится весьма органично: могучий Дровосек размахивает тяжелым топором, Страшила беззаботно веселится, а Трусливый Лев мило подавляет охотничьи инстинкты. Но химии в этом оркестре нет. У Волкова именно Элли была тем самым дирижером, который заставлял друзей преодолевать страхи, а здесь ее персонаж не вызывает интереса. © Робин Локсли / Kinopoisk

«Домовенок Кузя», 2024

  • Первое что бросается в глаза — страшный и совсем не милый главный персонаж. Может, это уже мое личное впечатление, но мне он совсем не понравился. Второй домовой Нафаня показался более живым и душевным, чем Кузька. © saltoli / Kinopoisk
  • Естественно, кукольные мультфильмы про Кузю мне тоже нравились — был в них свой особенный шарм и обаяние. Однако современную молодежь трудно заинтересовать старыми книгами и мультиками, им подавай что-то более современное. Интересно, что Кузю вызвался озвучивать Сергей Бурунов. Тембр его голоса напоминает мне Георгия Вицина, который озвучил домовенка в мультике из нашего детства. При этом он не копирует своего старшего коллегу, а старается привносить новые задумки в игру. © Lerata / Kinopoisk
  • Компьютерная графика настолько реалистична, что кажется, будто Кузя и его друзья действительно живут рядом с нами. Временами я думала, что тоже хотела бы увидеть своего Кузю. Мне понравилась эффектная сцена путешествия на электросамокате, катание Бабы-яги на карусели в парке аттракционов и яблоко-навигатор. А еще смешно было, когда из волшебного сундучка по просьбе Наташи появились бургеры. © NatiStar88 / Kinopoisk

«Чебурашка», 2022

  • Мне лично этот фильм показался не совсем детским. В нем поднимает непростая проблематика — перипетии судьбы человеческой, поступки, которые когда-то казались лучшим решением, а оказались... Не понять таких проблем в 6 лет. Но мне — взрослому человеку — фильм запал в сердце. Были моменты, когда можно было и поулыбаться, и прослезиться от грусти и умиления. © Gepardissimo / Kinopoisk
  • Самый главный вопрос, получился ли Чебурашка Чебурашкой? Несмотря на «телепузичное» выражение его лица, считаю, что к облику подошли правильно. © BlastedShadow / Kinopoisk
  • Самое грустное, что кино могло бы получиться хорошим, если бы его не назвали ’Чебурашка". У меня на глазах незнакомые люди потоптались по моим любимым персонажам детства. Ну вот зачем это делать? Создайте новую историю с яркими персонажами, хорошей драмой и логикой. Зал, кстати, аплодировал в самом конце. Я такое видел в своей жизни всего раза четыре. Но мне все равно кажется, что создатели фильма знатно чебурахнулись. © Antikino*** / Kinopoisk

«Бременские музыканты», 2023

  • Аранжировки подкачали. До Олега Анофриева и оркестровых музыкантов тех лет современным композиторам и исполнителям еще далеко. Оригинальные песни забываются не к концу фильма, а буквально через минуту. © +44 / Kinopoisk
  • Фильм строится из набора пейзажей и действий — «мальчик пошел, сел, запел, потом услышал, побежал, что-то случилось, он побежал дальше». Потом снова какая-то ерунда, и снова песня, как отвлекающий маневр для зрителя. А кино-то где? Единство сюжета, изображения и звука? Его нет! © PolarKat7 / Kinopoisk
  • Досмотрела до конца и довольна увиденным. Но с ребенком смотреть не буду. Дело в том, что один из главных персонажей фильма — разбойница в изображении Марии Ароновой — реально страшная. Вот для чего такая реалистичность? В старых сказках, типа «Морозко», злые герои могут быть с виду неприглядными, но в их поведении все равно проскальзывает что-то смешное или нелепое. И детям не так страшно смотреть. © Deep Blue Sea / Kinopoisk

«По щучьему велению», 2023

  • Это добрый семейный фильм, который смотрится легко, на одном дыхании. Я бы сказал, что попадание в дух старых киносказок вроде «Огонь, вода и медные трубы» в данном случае стопроцентное. © vychirkov / Kinopoisk
  • Сразу скажу, что из всей этой разношерстной компании приглянулась мне актриса, исполняющая роль Щуки. И, простите, компьютерный котяра. Остальные же на их фоне оказались достаточно блеклыми и картонными. © Мария Высоцкая — 5508 / Kinopoisk
  • А что же с моралью? Чему-то же сказка должна научить юного зрителя. В этом аспекте фильм отлично справляется со своей задачей, напоминая, что каждое совершенное действие имеет последствия. © prIGovOR / Kinopoisk

«Огниво», 2024

  • «Старая, старая сказка» — светлые тона, яркие краски, прелестные костюмы, актеры играют, не выдавая ни одной фальшивой ноты, персонажам веришь, переживаешь за них, сказка оживает на экране. «Огниво» — кругом тьма несусветная, потому совершенно не важно, ящерицы на платье или петухи, все равно не разглядишь. Сказки нет в помине. © Людмила Регалина / Dzen
  • Начала смотреть, чтобы скоротать вечерок. И неожиданно увидела трогательную, немного грустную авторскую сказочную историю. Если бы снова вернуться в детство — с нетерпением ждала бы такой фильм в передаче «В гостях у сказки». © kutafja / Kinopoisk
  • — Ремейк, как правило, фильм-однодневка. После проката о таком кино тут же забывают. Зато оригиналы будем время от времени пересматривать. Как-то так... © Александр Янбухтин / Dzen
    — А «Старая, старая сказка» — фильм на века! Потому что талантливый и добрый. И играют в нем потрясающие артисты, которые вмести с замечательным режиссером создали гениальный фильм. © Александр Б. / Dzen

Бонус: эти фильмы еще не вышли, но уже вызвали немало споров

В апреле 2025 года вышел первый трейлер предстоящего мультфильма, премьера которого запланирована на 2026 год. Даже сам трейлер вызвал немало споров. Кто-то, посмотрев его, решил, что смотреть новинку не будет — уж слишком хорош был оригинал. А другие пользователи настроены позитивно и предлагают дать картине шанс.

Также на 2026 год запланирована премьера фильма «Простоквашино». Некоторые уверены, что только время покажет, насколько удачной получится картина. Зрители также отмечают, что герои выглядят своеобразно.

На страницах нашего сайта можно найти не только обсуждения фильмов, но и обычные жизненные истории. Вот статья про покупателей, которые ушли с рынков и из магазинов с авоськой впечатлений.

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