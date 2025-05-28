10+ сказок и мультиков, которые вызвали у зрителей немало вопросов

В апреле 2025 года вышел первый трейлер предстоящего мультфильма, премьера которого запланирована на 2026 год. Даже сам трейлер вызвал немало споров. Кто-то, посмотрев его, решил, что смотреть новинку не будет — уж слишком хорош был оригинал. А другие пользователи настроены позитивно и предлагают дать картине шанс.