У меня вообще нет штор в спальне. Зато есть жалюзи и проблема решена.
10 приобретений, которые по словам пользователей изменили их жизнь раз и навсегда
Люди часто совершают спонтанные покупки: берут вещь необдуманно, тратят много денег, а удовольствия и пользы она приносит мало. Но есть покупки, о которых не жалеют ни минуты. Вот 10 таких примеров.
Плотные шторы
Плотные шторы, не пропускающие свет, помогают организму вырабатывать мелатонин, благодаря чему вы лучше спите. В перспективе это снижает риск ряда заболеваний. Главное — чтобы ткань максимально блокировала свет, а из какого материала она сделана, не так важно.
- Блэкаут шторы — моя лучшая инвестиция. Особенно актуально летом: сплю гораздо лучше. © DeathSpiral321 / Reddit
Качественная подушка
Ученые предостерегают, что сон на неподходящей подушке может негативно сказаться на здоровье. Речь идет как о чрезмерно твердых, так и чрезмерно мягких моделях. Главное — комфорт.
- Брат недавно купил себе дорогую качественную подушку. В восторге от этого. Я задумался: ведь мы каждый год покупаем обувь за $50–60 на один сезон, а тут подушка на века. © nelsonmcpeters / Reddit
Наматрасник
Благодаря наматраснику матрас дольше сохраняет чистоту и меньше изнашивается. В некоторых случаях он также помогает сохранить гарантию. Выбирайте наматрасник внимательно, учитывая особенности каждой модели. Пользователи отмечают, что вместо обычного наматрасника можно использовать топпер — более плотный вариант, который позволяет регулировать жесткость матраса.
Часы-будильник с функцией имитации восхода солнца
Ну и зачем тогда плотные шторы из пункта 1, если тебе "рассвет" по-любому светит в лицо?
Пользователи в восторге от будильников, имитирующих рассвет. Ученые подтверждают их эффективность — схожие методы применяются в светотерапии. Однако они подчеркивают — важно, чтобы свет от лампы попадал на лицо, иначе эффекта не будет.
- Купил такой будильник год назад. Просыпаюсь гораздо легче. Плюс забавно, что если просыпаюсь среди ночи, а в комнате "светает" — значит, скоро вставать. © hikio123 / Reddit
Утяжеленное одеяло
Исследования говорят, что такое одеяло может помочь людям с различными расстройствами, в том числе тем, кто испытывает тревогу или страдает бессонницей. Под таким одеялом люди чувствуют себя спокойнее и уютнее.
- Я так плохо спал в последние годы, а тяжелое одеяло меня буквально спасло. Оно не перекручивается, это удобно. Лучшая моя покупка. © Scymber / Reddit
Электронная книга
Электронная книга — отличная альтернатива бумажным. Электронные версии книг дешевле, само устройство не занимает места. Современные модели бывают цветными и позволяют оставлять заметки. Отличный вариант для тех, кто устал от экранов.
- У меня модель с регулировкой яркости и теплоты подсветки. Просто идеально для глаз. © frecklestwin / Reddit
Хорошие специи
Специи делают вкус блюда разнообразнее и интереснее, а также приносят организму пользу. Качественные специи из хорошего сырья обладают более насыщенным вкусом.
- Потратьтесь на хорошие специи. Можно взять недорогое мясо, но с правильными специями все будет просто супер. © Unknown author / Reddit
Свежий солнцезащитный крем
Не стоит экономить на защите от солнца. Даже если в тюбике еще много крема, проверьте срок годности. Обычно солнцезащитные средства действуют около трех лет, но сроки могут быть разными. Просроченный крем просто не работает.
Подписка на спорт или членство в спортивном клубе
Спорт — это вклад в здоровье и долголетие. После тяжелого рабочего дня не всегда есть силы идти в зал, но с интернетом и ковриком можно найти подходящую тренировку. В платных подписках, как правило, собраны программы от профессиональных тренеров.
Беспроводной пылесос
Робот-пылесос гораздо удобнее беспроводного. В нашей семье прижился, почти домашний питомец, а кошка в его лице нашла лучшего товарища, друга и водителя.
Пользователи считают, что беспроводной пылесос — стоящая покупка. Особенно для тех, кому не нужно убирать слишком большие помещения, так как аккумулятора может не хватить. Однако для небольшой квартиры он идеально подходит, а современные модели по мощности не уступают проводным. Такой пылесос поистине меняет жизнь.
- Пользуемся уже больше месяца. Очень удобно чистить ковры и лестницы — не надо таскать громоздкий пылесос туда-сюда. Ни капли не жалею о покупке. © courtbg / Reddit
А вот еще 12 вещей, от которых еще 10 лет назад мы все с ума сходили, а сейчас и думать забыли