10+ случаев, когда киношники хитро скрывали беременность актрис на съемочной площадке
Иногда самые большие тайны кинопроизводства скрываются не в спецэффектах, а за объемным пальто или удачно поставленным в кадре самоваром. Десятки знаменитых актрис выходили на площадку, будучи в положении, и съемочным группам приходилось творить чудеса изобретательности, чтобы скрыть это от зрителя.
1. Лариса Долина — «Мы из джаза»
Лариса Долина была на 6‑м месяце беременности, когда снималась в фильме «Мы из джаза» режиссера Карена Шахназарова. Согласно ее рассказам, она находилась на сохранении в роддоме, но каждый день приезжала на съемки под расписку, оформленную режиссером.
Одним из самых трудных эпизодов оказался проход по сцене, где актриса спускалась по фольгированной лестнице в туфлях на высоком каблуке. Снять дубль удалось не сразу, и Долиной пришлось повторить все несколько раз.
2. Наталья Андрейченко — «Леди Макбет Мценского уезда»
Наталья Андрейченко была беременна во время съемок фильма «Леди Макбет Мценского уезда». В интервью для издательства «Аргументы недели» она рассказала, что продолжала работу над ролью Екатерины Измайловой почти до самых родов.
Оператор, работавший над фильмом, только после завершения съемок узнал, что актриса была в положении, и вспоминал: «Я смотрю, что за ерунда — у Андрейченко нос с каждым днем растет и растет, растет и растет...»
3. Мария Порошина — «Челночницы»
Во время съемок сериала «Челночницы» как минимум три актрисы на площадке были в положении. Мария Порошина, например, ожидала своего третьего ребенка. В интервью для журнала «Караван историй» актриса рассказала, что снималась в базарной толкучке чуть ли не до дня икс: Порошина родила дочку 3 февраля, а последний съемочный день состоялся всего двумя неделями ранее.
Порошина даже предлагала заменить себя какой-нибудь другой актрисой, но и режиссер, и продюсеры наотрез отказались. Животы беременных актрис скрывали как костюмами, так и реквизитом. Например, выходя на общий план, актрисы брали в руки сумки или пакеты и ими прикрывались.
4. Елена Подкаминская — «ИП Пирогова»
Съемки третьего сезона сериала «ИП Пирогова» начались, когда Подкаминская была уже на шестом месяце беременности. Впереди было еще два месяца съемок, и съемочная группа устроила настоящий квест.
«Чем больше округлялся мой живот, тем больше у художников по костюмам округлялись глаза», — вспоминала Подкаминская. Ребята строили баррикады из кастрюль, банок, подносов и других предметов, чтобы прикрыть живот, постоянно перешивали костюмы и внимательно следили за формой силуэта в кадре. Сама актриса, чтобы сделать живот менее заметным, старалась постоянно чуть наклоняться вперед.
5. Алина Ланина — «СашаТаня»
Оверсайз одежда вообще мало что скрывает: ни толщину, ни беременность. Только подчёркивает объёмы. Лучше всего она сидит на стройных)
Алина Ланина снималась в сериале беременной два раза. Команда использовала особые приемы, чтобы скрыть живот в кадре. Как рассказала актриса изданию Womanhit, опытным путем они выяснили, что оверсайз одежда вовсе не скрывает беременность, а подчеркивает ее еще больше.
Поэтому ставку сделали на юбки-карандаши и монохром. Таким образом, при съемке в анфас живота не было видно даже на восьмом месяце. Главное — не поворачиваться боком!
6. Светлана Пермякова — «Интерны»
Светлана Пермякова в беседе с газетой «Комсомольская правда» рассказала, что пахала вплоть до седьмого месяца беременности, а потом ушла в декрет. К счастью, прибегать к хитростям и скрывать беременность команде не пришлось благодаря пышному телосложению актрисы. Хотя, по словам Пермяковой, она поправилась на десять килограммов.
7. Нонна Гришаева — «Первый удар»
На кастинг фильма «Первый удар» актриса отправилась, будучи на третьем месяце беременности. Как Гришаева рассказала изданию «Аргументы и факты», она была уверена, что ее не утвердят. Однако ее кандидатуру одобрил сам Джеки Чан.
К тому моменту актриса находилась уже на пятом месяце, но от роли решила не отказываться. Она тщательно скрывала ото всех свое положение, сама выполняла трюки и призналась в беременности только по окончании съемок.
8. Елена Яковлева — «Анкор, еще анкор!»
Во время сцены, где персонаж Никоненко гоняет Яковлеву по снегу в ночной рубашке, актриса была примерно на четвертом месяце беременности. Сняли целых три дубля. К счастью, Яковлева не заболела и с ребенком ничего не случилось. Она родила мальчика, когда фильм еще даже не успел выйти в прокат.
Она долго скрывала свое положение от коллег, потому что ей очень сильно понравилась роль. Яковлева боялась, что режиссер Тодоровский отдаст ее какой-нибудь другой актрисе.
9. Екатерина Волкова — «Воронины»
В интервью перед торжественным открытием нового телевизионного сезона в Самаре Екатерина Волкова рассказала, что снималась в сериале «Воронины» вплоть до восьмого месяца беременности.
Съемочной группе пришлось изрядно постараться, чтобы скрыть этот факт. Вначале живот прикрывали одеждой, потом при съемках стали использовать крупные планы, а в сценах, где все персонажи стояли, героиня Волковой обычно снималась сидя. Спустя всего месяц после рождения дочки актриса вернулась к съемкам. По ее признанию, дома сидеть «было скучно».
10. Анна Ковальчук — «Тайны следствия»
Актриса узнала о беременности в конце съемок первого сезона сериала «Тайны следствия». График съемок тогда был очень напряженным, локации менялись постоянно и не везде была возможность хотя бы присесть. Актриса рассказала изданию «Караван историй», что тогда на площадке даже туалетов не было — приходилось бегать в соседние дворы.
Команда вышла из положения изящно: «скрыли» беременность Ковальчук очень просто — переписали сценарий и героиня актрисы тоже забеременела.
11. Софья Эрнст — «Угрюм-река»
Во время съемок фильма «Угрюм-река» Софья Эрнст забеременела и работала до седьмого месяца. На программе «Вечерний Ургант» она призналась, что всей съемочной группе приходилось изворачиваться, чтобы скрыть ее интересное положение.
Были и конфузы. В сценах, снятых летом, героиня Эрнст носит сарафаны с тонкой талией. А вот зимой снять эпизоды в тех же сарафанах оказалось сложно: они не сходились на «сильно беременной» актрисе. Тогда режиссер шутил и кричал ей: «Встань за самовар!»
Еще больше актрис, снимавшихся в кино во время беременности, можно найти в этой нашей статье.