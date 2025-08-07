10+ случаев, когда киношники хитро скрывали беременность актрис на съемочной площадке

Наталья Андрейченко была беременна во время съемок фильма «Леди Макбет Мценского уезда». В интервью для издательства «Аргументы недели» она рассказала, что продолжала работу над ролью Екатерины Измайловой почти до самых родов.

Оператор, работавший над фильмом, только после завершения съемок узнал, что актриса была в положении, и вспоминал: «Я смотрю, что за ерунда — у Андрейченко нос с каждым днем растет и растет, растет и растет...»