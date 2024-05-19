10 случаев, когда киношники так оплошали с кастингом, что хочется спросить: «У вас глаза вообще есть?»

Даже очень крутые актеры могут попасть впросак, согласившись на не самую удачную роль. Порой дело в плохо прописанном сценарии, а иногда виденье персонажа у киношников и зрителей просто кардинально не совпадает. В такие моменты звездам приходится несладко, ведь вся критика обрушивается на их плечи.

Марина Александрова в сериале «Екатерина. Фавориты»

Первый сезон исторического сериала был очень популярен, а вот продолжение вызвало много негатива. Помимо того, что многие фанаты картины считают, что проект уже исчерпал себя и его нужно было закрыть, некоторые остались недовольны кастингом. По мнению пользователей сети, Александрова выглядит слишком молодо для роли императрицы в годах, а с экранным сыном они вообще смотрятся как ровесники. К тому же, Екатерина II обладала пышными формами, а Марина очень стройная и будто не вяжется с образом статной женщины.

Сергей Безруков в сериале «Бизон. Дело манекенщицы»

Некоторые зрители считают, что роль Сергея в новом проекте ему не подходит. Прежде всего потому, что актер и его партнерша не смотрелись гармонично вместе на экране. Кроме того, любителям кино не понравилось, что главный герой часто бросал фразочки в стиле Высоцкого, которые были совершенно неуместны. Зрители также оказались недовольным тем, что в сериале уделялось слишком много внимания вредным привычкам персонажа Безрукого.

Таня Сабинова и Лиза Моряк в фильме «Онегин»

К новой экранизации «Онегина» возникло немало вопросов. К примеру, зрители не понимают, по каким критериям выбирали актрис на главные роли. На роль Татьяны взяли яркую красавицу, хотя в книге девушка была простушкой. Тем самым автор хотел подчеркнуть, что внутренняя красота героини важнее внешних данных. Ольга же, наоборот, кружила головы поклонникам своей красотой и грациозностью. Но актриса, которую выбрали на эту роль, в плане харизмы будто блекнет на фоне Лизы Моряк. Может, девушек стоило поменять местами?

Софья Эрнст в сериале «Содержанки»

По легенде героиня Дарья должна быть искусным манипулятором. Она умеет примерять разные образы: от хитрой стервы до наивной дурочки. Но зрители жалуются, что Софья Эрнст не смогла передать глубину своего персонажа. Актриса казалась им в кадре пластиковой. Фанаты не понимают, чем героиня цепляла мужчин, ведь на ее лице практически не было эмоций. Кинолюбители также считают, что Эрнст не подходит на роль 23-летней девушки, потому что выглядит старше.

Ольга Бузова в картине «Иван Васильевич меняет все»

Эта комедия получила много критики. И несмотря на то, что она является юмористической пародией, зрители жестко раскритиковали кастинг. По словам некоторых пользователей, Ольге дали совершенно неподходящую роль. Самоирония, которой наделили персонажа, сыграла со звездой злую шутку и была не к месту. Люди просто не понимают: зачем снова издеваться над Бузовой? Еще многим не понравилось, что героиня Оли использовала в своей речи много современного сленга. Из-за этого потерялся весь шарм старого кино.

Юлия Снигирь в фильме «Мастер и Маргарита»

Маргарита в исполнении Снигирь тоже не всем пришлась по вкусу. Ценители книги считают, что актриса не смогла передать страстный характер героини. Маргарита в новой экранизации больше похожа на заскучавшую домохозяйку, чем на ведьму с чертями в глазах. Из-за этого зрители не смогли проникнуться драмой, которую переживала женщина на протяжении всей истории. Им хотелось увидеть больше чувств главной героини, ведь роман рассказывает о любви, которая оказалась сильнее даже смерти.

Александр Петров в фильме «Гоголь. Начало»



В сети бытует мнение, что роль Гоголя актеру категорически не подходит. Хотя бы потому, что он совершенно не похож внешне на своего персонажа. Стоит просто сравнить экранный образ актера и портреты писателя — ну вот какой из Петрова Гоголь? Некоторые считают, что Александр еще и переигрывал, в кадре выглядел слишком театрально и напыщенно. Кроме того, часто использовал одни и те же актерские приемчики, что не ускользнуло от внимания заядлых киноманов.

Светлана Ходченкова в сериале «Мерзлая земля»

Светлана — талантливая и харизматичная актриса, но даже в ее фильмографию затесались неудачные роли. Сериал «Мерзлая земля» — яркий тому пример. Люди, посмотревшие данную картину, считают, что из-за плохо прописанного сценария Ходченкова просто не смогла использовать свою актерскую мощь. Несмотря на то, что по задумке героиня Светланы должна быть борцом за справедливость, по факту на протяжении всего сериала девушка либо кричит, либо плачет. По мнению критиков, некачественная работа монтажеров и операторов тоже сыграли с картиной злую шутку.

Сабина Ахмедова в сериале «Мерзлая земля»

Роль Сабины в этом сериале тоже подверглась критике. Пользователи в сети пишут о том, что актриса играет однотипные роли. Ее героинь из «Мерзлой земли» и «Содержанок» можно различить только по одежде. По задумке Ахмедова должна была играть искусного манипулятора, но на протяжении всего сериала мы видим минимальное количество ее действий и эмоций. Создается впечатление, что героиня только то и делает, что разгуливает по дому в шелковых халатах и нецензурно выражается.

Виктор Хориняк в фильме «Непослушник 2»