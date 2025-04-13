10+ случаев, когда логика ребенка отправила в нокаут взрослую картину мира

В школе нас часто учат «как правильно» — писать, считать, думать. И вроде бы ничего плохого: порядок, система, алгоритмы. Но проблема начинается там, где система не оставляет места для своего способа решения. И тогда дети, которые мыслят нестандартно, сталкиваются с недоверием, осуждением или просто с непониманием.

В этой подборке — как раз такие истории. Кто-то умножал числа не «по канону» и сбивал учителей с толку, а другой писал сочинения «не так, как надо» — и именно за это однажды получил свою первую по-настоящему честную пятерку.

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