Не неправильно, а в другом порядке записал. О перемены мест, как известно... Так что всё в соответствии
10+ случаев, когда логика ребенка отправила в нокаут взрослую картину мира
В школе нас часто учат «как правильно» — писать, считать, думать. И вроде бы ничего плохого: порядок, система, алгоритмы. Но проблема начинается там, где система не оставляет места для своего способа решения. И тогда дети, которые мыслят нестандартно, сталкиваются с недоверием, осуждением или просто с непониманием.
В этой подборке — как раз такие истории. Кто-то умножал числа не «по канону» и сбивал учителей с толку, а другой писал сочинения «не так, как надо» — и именно за это однажды получил свою первую по-настоящему честную пятерку.
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Некоторые учителя считают, что есть только их мнение и неправильное
- Я учитель математики. Как-то пришла ко мне коллега из начальной школы: «Один мальчик неправильно умножает в столбик. Но ответы всегда правильные. Не знаю, что с ним делать!» И показывает вот такое:
— Математических ошибок нет, — говорю. — Поздравляю! У вас в классе учится ребенок, который сделал то, что не приходит в голову миллионам школьников... Умножил числа по-своему.
— И что мне с ним делать?
— Пусть умножает. Покажите ему обычный способ, пусть сам выберет, какой лучше.
— Он-то выберет, а как проверять решение? А когда он попадет в среднюю школу, то как к этому учителя математики отнесутся?
Что тут скажешь? Людям с нестандартным мышлением и правда бывает тяжело — не потому что они не справляются, а потому что мир вокруг настроен по-другому.
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- — В универе была преподавательница по органике, которая принимала тоже только «свои» решения задач. Можно было прийти с правильным ответом, расписать по-другому — она все зачеркивала и говорила: «Так не решают. Делай по-моему». Спорить было бесполезно. © Kwout / Pikabu
- — А у меня тоже был странный талант: решала задачу с ошибкой — а ответ все равно получался правильный. Как — непонятно, но математичка смотрела с легким ужасом. И ладно бы раз или два — так было раз десять... © Kesta / Pikabu
- — Скорее всего, мальчик из этой истории пользовался индийским методом умножения — он реально существует. Так что, возможно, не сам придумал. Хотя, если сам — тем более круто. © KapibaraEstArbuz / Pikabu
- На уроках математики преподавательница часто устраивала соревнования: кто первым решит задачу — тот получает пятерку, второй — четверку, остальные просто продолжают работать. Я почти всегда выигрывал. Пока она дописывала условие на доске, я уже говорил ответ. Сначала это ее радовало, потом она сказала:
— Дай другим шанс.
Одноклассники начали злиться — решить первыми у них не получалось.
В какой-то момент она попросила меня расписать полное решение. Я написал. Она прочитала и удивилась:
— Никогда не видела, чтобы так решали.
После урока остался в классе — она решила проверить мой способ на других примерах. Из двадцати задач не вышла только одна. То ли я устал, то ли правда нельзя было решить так. После этого я пообещал, что отныне буду писать решения только «как в учебнике». © O.DuBAH / Pikabu
- Я всегда любила читать. С тех пор как научилась, не выпускала книгу из рук. Уже в девять лет спокойно читала по две-три книги одновременно — школьную, и пару «для себя». А еще писала. Но при этом терпеть не могла школьные сочинения. Потому что знала: от нас ждут шаблонных фраз, «правильного» анализа и выводов, которые совпадают с чьим-то ожиданием, но не с моим мнением. Пятерки мне ставили редко — не потому что писала плохо, а потому что честно высказывала свою точку зрения. Только сочинения на свободные темы приносили мне высшие оценки, их зачитывали вслух, оформляли в архив класса.
Лишь в 10 классе пришла учительница литературы, которая изменила все. Она поощряла нестандартное мышление, была готова принять любую, даже спорную точку зрения — если ты мог ее обосновать. Уроки стали живыми: спорили, обсуждали, даже те, кто не любил читать, начали втягиваться. На экзамене я все-таки не набрала баллов на пятерку — из-за сочинения, где нужно было говорить о важности уважения к старшим, а я написала, что «с годами всегда приходит старость, но вот мудрость... это еще вопрос». Но она поставила мне пятерку в году. За способность думать. И я ей до сих пор благодарна. Отчасти благодаря ей я сейчас пишу свою книгу.
© Pand0rka / Pikabu
- У нас в школе была учительница по английскому, которую все считали худшей на свете — она морально давила на учеников, без разницы, насколько хорошо ты учишься, оценки все равно были низкие. Стоило задать ей вопрос — все, она начинала тебя ненавидеть. Однажды она сказала, что мои оценки ее не устраивают, и она будет устраивать мне проверку каждый день, пока я не покажу «нормальный» результат. Хотя, если честно, я хорошо знал предмет: свободно говорил, писал сочинения, даже получил школьную награду как лучший писатель. Но с ней это не работало. Я решил рискнуть. Спросил, когда будет следующий тест — она сказала, что сообщит. Тогда я пошел к директору и попросил, чтобы та три дня проверяла мои знания сама. Директор провела со мной тестирование и осталась довольна. Потом я еще дома прошел пробный тест, родители были удивлены результатами — я справился на отлично. Наконец, «та самая» учительница дала мне тест. Я все написал. Через пару дней она попыталась вызвать моих родителей и пожаловалась директору, что я якобы получил 5 из 40. Директор была в шоке — ведь сама видела, как я справляюсь. Попросила показать работу. Учительница начала юлить, но директор забрала тетрадь и увидела: оценки были выставлены намеренно заниженные, многие ответы даже не проверены. После этого случая многие ученики тоже пожаловались на нее, и в итоге ее уволили. До сих пор с друзьями вспоминаем этот момент — говорят, я тогда очень все достойно провернул. © Erfan Sheikh / Quora
Задачки «Убери лишнее»
Какое старое задание... Мой младший сын его не прошел в свое время. Сказал, чтo лишний мусоровоз, oн зеленый, а этo составной цвет. Остальные - прoстого цвета. Подвело тo, чтo мы кaк рaз до этогo смотрели цветовой круг Иоганнеса Иттена.
- — На днях решали задачку: нужно убрать лишнее. Мы с женой убрали самолет, так как он летает, а машины — нет, а ребенок — мусоровоз. Я спросил его почему, а он ответил: «Мусоровоз перевозит мусор, а остальные — людей». Вот оно — стандартное и нестандартное мышление в чистом виде. © МАРЕМАН / Pikabu
- — В комментариях к таким тестам обычно отдельно подчеркивается: если человек может объяснить свой выбор и он логичен — ответ считается верным. Ведь смысл методики — не проверка кругозора, а оценка способности к обобщению. © Shelni / Pikabu
- Дочка, первый класс. Задание в тетради на логику: «Кому из животных надо идти к доктору Айболиту?» Нарисованы были, насколько помню: здоровая Авва, здоровый Тянитолкай, Пента с костылем и Бармалей с повязкой на глазу. Дочь обводит Тянитолкая.
— Почему?
— У него две головы! © Tomich982 / Pikabu
- Перед первым классом проходили медосмотр. Один из врачей — психиатр. Задает сыну задания на логику. Первая группа слов — морковь, лук, огурец, апельсин. Правильный ответ: апельсин, потому что фрукт. Сын:
— Лук лишний. Он невкусный.
Вторая группа — стул, тарелка, стол, кровать. Правильный ответ: тарелка, потому что посуда. Сын:
— Кровать лишняя. Она в спальне, а остальное на кухне.
Доктор смеялся, но сказал: осмотр пройден. © ya.dazheneznau / Pikabu
Дети-философы, или примеры детского нестандартного мышления в быту
- Решил узнать у своего ребенка, он оптимист или пессимист. Задаю ему популярный вопрос: «Вот видишь стакан с водой? Как думаешь, он наполовину полон или наполовину пуст?» Он, немного подумав, выдает: «Ну, этот стакан одновременно и наполовину полон, и наполовину пуст». В очередной раз убедился в нестандартном мышлении детей. © bad1611 / Pikabu
- Брату девять. Начал свистеть дома, мама ему говорит:
— Не свисти — денег не будет.
А он невозмутимо отвечает:
— Будут. Я проверял.
Ходил по квартире, свистел, потом заглядывал в кошелек. Деньги были на месте. © Cok0JI / Pikabu
- Младшая тут недавно даже вывела четкое и бесспорное доказательство существования Деда Мороза. Она просто сказала: «Ну ведь у вас просто нет столько денег на подарки, сколько он приносит!» Мы дружно согласились, что логика железная. © PivBear / Pikabu
- Во время ремонта жил у брата с семьей. У них сын — семилетний философ. Родители ссорятся, он спокойно берет их за руки и говорит:
— Зачем ругаться, когда можно просто смотреть на небо?
И ведет к окну — закат смотреть. А если не хочет убирать — ложится на пол и вздыхает:
— Зачем усложнять себе жизнь, если можно не усложнять?
И засыпает прямо там. А я сижу рядом, почти тридцатилетний, и ловлю себя на мысли: ну ведь прав же. © Подслушано / Ideer
- Мне было лет пять. Каждый раз, когда мы с мамой ехали в автобусе, я не мог понять: откуда водитель знает, куда нам ехать? Мы же ему ничего не говорим. А он все равно везет нас туда, куда нужно. © Подслушано / Ideer
Бонус: «нестандартные» родители
- У моего папы всегда было нестандартное мышление. Когда понадобилась тумбочка под телевизор, а денег не было, он решил поставить его на пень. Зимой они с другом притащили сосновый пень на санках и еле-еле затащили в подъезд. А когда он оттаял — по дому пошел аромат леса и вылезли бабочки с жуками. Пень простоял у нас несколько лет, потом куда-то исчез. © Подслушано / Ideer
Логика «иначе» — не значит «неправильно». Умение думать по-своему — это не баг, а фича. Но пока многие взрослые реагируют на нестандартность как на угрозу, детям с живым и гибким умом будет нелегко. Хочется верить, что однажды вместо «так не решают» они будут слышать: «Покажи, как ты до этого дошел».