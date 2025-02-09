Ага. Типа, в багажнике сугробы не пройти и замок замёрз, а салоне замкам все нипочем и снега нет :)
10+ вещей, которые стоит знать новичку за рулем, чтобы не попасть в сложную ситуацию
Новички за рулем часто сталкиваются с неожиданными ситуациями: то стекло запотело и ничего не видно, то парковка превращается в натуральный квест. Но мы ведь знаем, что никто не рождается опытным водителем. Полезные навыки придут со временем, а чтобы дорога не превращалась в испытание и автомобиль не подбрасывал сюрпризов, мы собрали полезные лайфхаки — от ухода за машиной до секретов безопасного вождения.
Зимой не стоит хранить лопату в багажнике
Не стоит в снежную и морозную погоду хранить лопату в багажнике. Это типичная ошибка новичка. Может, конечно, и обойдется, но не исключено, что вы не сможете до нее добраться из-за сугробов или замок замерзнет. Если нет возможности хранить лопату дома, то лучше в самые снегопады класть ее в салон.
От наледи на стеклах может помочь уксус
Существуют специальные спреи, которые помогают как можно быстрее убрать иней и наледь на стеклах, так и минимизировать их образование. Но есть и копеечный лайфхак как защитить стекло от обледенения: заполните бутылку-распылитель смесью из трeх частей уксуса и одной части воды. Тщательно встряхните и равномерно распылите на стекла автомобиля перед тем, как оставить его на стоянке. Уксусная кислота предотвратит замерзание воды на стеклах ночью, и утром вам не придется их долго отчищать.
Не лишним будет и немного охладить салон, прежде чем оставить машину на парковке. Отключите отопление, приоткройте окна, чтобы снизить разницу температур внутри и снаружи. Так падающий снаружи снег не будет быстро таять на теплом стекле, а затем замерзать, превращаясь в лед.
Наполнитель для кошачьих туалетов - незаменимая вещь для автолюбителей
Гранулы наполнителя отлично впитывают влагу и устраняют запахи. Если вы что-то разлили в салоне, с ребенком или животным случилась неприятность, просто засыпаем наполнителем, ждем и убираем. Также хорошо хранить внутри носок, заполненный этими гранулами (или силикагелем). Это поможет от запотевания стекол. Кладите этот носочек на приборную панель, покидая автомобиль, и вы забудете про надоедливый конденсат на лобовом стекле.
Мудрость бывалого - зимой возить с собой в багажнике пакет с наполнителем. Он пригодится в том случае, если вы застряли в обледенелой колее. Рассыпьте щедрую порцию гранул под ведущие колеса, чтобы усилить сцепление с дорогой, и выбирайтесь из ледяной ловушки.
Подумайте о покупке специальных траков
В легких случаях действительно волшебно помогают. Ну, если Ж, то все равно трактор
Если вам часто приходится ездить по глубокому снегу или по песку, бездорожью, то имеет смысл не надеяться на советы бывалых — подложить коврики из салона, привязать доски или еще как заморочиться, а просто купить противобуксовочные траки. Они помогут выбраться даже из ледяных ямок и сэкономят время и нервы.
Не забываем регулярно проверять давление в шинах
Прислушаемся к совету от специалиста: "Проверьте давление в шинах! Я механик, и, похоже, этим никто никогда не озадачивается. Особенно в холодное время года, когда температура воздуха падает, а вместе с ней и давление в шинах. Поезжайте на заправку и накачайте все колеса до значения, указанного на наклейке на стойке водительской двери. Правильное давление в шинах уменьшает расход топлива и износ резины, улучшает управляемость автомобиля. И не забудьте про запаску! Вы же не хотите оказаться на обочине с пробитым колесом и обнаружить, что запаска тоже спущена, правда?"
Добавим, что наклейка с информацией о правильном давлении в шинах в разных моделях авто может быть в разных местах - если ее нет на стойке у водительской двери, посмотрите у пассажирской, в отсеке для запаски, за крышкой топливного бака и на внутренней стороне крышки перчаточного ящика. Рекомендуется проверять уровень воздуха в шинах по крайней мере раз в месяц и перед длительной поездкой. Лучше всего это делать утром, когда шины еще холодные, ведь в процессе движения они нагреваются, и это не может не влиять на показания.
Как быстро узнать, с какой стороны бензобак
Если вы недавно за рулем, то немудрено оказаться в ситуации, когда от волнения не можете вспомнить, с какой стороны у вашего авто бензобак. Ну или вы взяли машину в аренду и не знаете, где у этой марки лючок. Надо всего лишь посмотреть на приборную панель. Рядом с пиктограммой бензоколонки (указатель уровня топлива) есть маленькая стрелочка, которая указывает влево или вправо. Это указание на то, какой стороной надо подъезжать к бензоколонке.
Поймайте ритм
Музыка помогает неуверенному водителю снять стресс, но для безопасного вождения хороши не все композиции. Энергичные ритмы способны заставить вас неосознанно повысить скорость, а некоторые водители не могут устоять и начинают приплясывать за рулем, что, естественно, далеко небезопасно. Соберите себе плейлист из композиций в темпе, созвучном с биением нашего сердца — 60-80 ударов в минуту. Это оптимальный темп для расслабленного, но внимательного вождения. И не стоит забывать, что орущие на полную мощь колонки влияют на скорость вашей реакции. Музыка или подкаст должны звучать не громче, чем обычная спокойная беседа.
В дождь ориентируйтесь на огни от задних фар машин перед вами
В дождливую погоду видимость ухудшается, а мокрый асфальт создает блики от фар. Огни задних фар впереди идущих машин помогают водителям лучше оценивать дистанцию и видеть "световую дорожку", что снижает риск наезда на лужи или неровности. К тому же, если вы будете ехать по "следам" предыдущего авто, у вас будет меньший шанс попасть в ситуацию с аквапланированием - ведь на этом месте ваш предшественник уже вытеснил часть осадков.
Используйте органайзеры
Немногие из нас могут похвастаться тем, что в их машине нет лишних вещей — бутылки с водой, детские или собачьи игрушки, забытые зонты, папки с бумагами. Все это и многое другое может валяться на заднем сидении и создавать не только хаос, но и опасную ситуацию на дороге. Ведь если к вам под ноги внезапно прикатится мячик или детская бутылочка упадет и будет биться об пол, привлекая к себе внимание, из этого не выйдет ничего хорошего. К тому же, при резком торможении каждый незакрепленный предмет может послужить источником травмы. Именно поэтому органайзеры в автомобиле нужны не только для красоты и порядка, но и для нашей безопасности.
Проверьте состояние шин с помощью мелкой монеты
Если у вас под рукой нет специального измерителя, для быстрой проверки глубины протектора воспользуйтесь простым тестом с монетой. Поместите мелкую монетку с хорошо различимым кантом в углубление протектора. Если весь кант монеты полностью виден над поверхностью шины, значит, протектор изношен, и шины требуют замены.
Не стоит кружить в поисках парковочного места поближе к входу
Припарковалась сравнительно недалеко от входа. Купила, что нужно, иду к машине. И вижу, что водитель белого GMC встал, перегородив полосу в одну сторону и стоит, ждёт, когда я буду выезжать. А мне какбэ ещё тележку отвезти в специально отведённое место, вернуться назад, завестись, пристегнуться. Ладно бы это был пожилой человек, или мама с маленьким ребёнком. Тётка моих лет упорно ждала и заставляла ждать других, чтобы не дай бог не пройти две минуты пешком. 🤯
Не стоит зацикливаться на том, чтобы подобрать парковочное место как можно ближе к входу в торговый центр, офисное здание, парк и т.д. Вы дольше будете кружить по парковке, тратить время и нервы, чем идти от свободного местечка к цели. К тому же, парковочное место у выезда удобнее, чем у входа - вы не застрянете в пробке среди медленно двигающихся машин и толп пешеходов.
Прислушайтесь к опытным водителям
Вот несколько советов, как водить безопаснее, от тех, кто за рулем уже не первый год:
- Никогда полностью не доверяйте чужим поворотникам. Если вы выезжаете с парковки или стоите на перекрестке в ожидании поворота и видите приближающийся автомобиль с включенным сигналом поворота, не спешите выезжать. Всегда дождитесь, чтобы другая машина заметно снизила скорость, прежде чем двигаться. Некоторые водители включают поворотник заранее, но поворачивать собираются только на следующем въезде или перекрестке. А другие и вовсе не замечают, что их сигнал остается включенным, хотя они не собираются поворачивать. Если вы слишком рано начнете движение, рискуете оказаться в аварии — и вина будет на вас, поскольку именно вы выехали на их полосу. © A_Literal_Emu / Reddit
- Если вы пропустили свой съезд, не паникуйте – просто воспользуйтесь следующим и развернитесь. Не перестраивайтесь резко через несколько полос и не подрезайте других водителей, пытаясь вернуться на нужный путь. Именно так и случаются аварии. Лихачество не экономит время. Петлять между машинами и нестись на всех парах – бессмысленно. В большинстве случаев те, кто хаотично перестраиваются и обгоняют всех подряд, в итоге стоят на том же самом красном свете, что и остальные. Будьте не «добрыми», а предсказуемыми. Если наступила ваша очередь ехать – поезжайте. Не пытайтесь быть слишком вежливым и пропускать кого-то, если это нарушает ожидаемый порядок движения. Такие неожиданные маневры сбивают с толку других водителей и часто приводят к авариям. © Cryo1 / Reddit
- Никогда не ускоряйтесь, чтобы проскочить на желтый сигнал светофора. Если вам нужно давить на газ, чтобы успеть проскочить, значит, на самом деле, вместо этого следует притормозить и остановиться. © eugenesbluegenes / Reddit
- Не врубайте музыку на полную. Вам нужно слышать свою машину, чтобы заметить возможные проблемы, слышать сирены, гудки поездов, сигналы других водителей... Многие недооценивают, насколько важен слух за рулем. Не будьте одним из них. © UncleRed99 / Reddit
- Будьте предсказуемым водителем. Включайте поворотники, держите постоянную скорость, плавно тормозите и разгоняйтесь. Не меняйте полосы без необходимости и не петляйте по дороге. Чем лучше окружающие понимают ваши действия, тем ниже риск попасть в неприятности. © torrentialrainstorms / Reddit
Вот еще несколько статей, которые могут быть полезны и интересны автовладельцам:
Комментарии
Если у вас плохое зрение носите очки садясь за руль, если уж вам линзы и операция "не по карману".
Как то читал про один эксперимент. Два опытных гонщика должны были проехать по одному и тому же маршруту 50 км по Москве. Один, соблюдая все правила, а второй - как можно быстрее. Разница по времени составила всего 10 минут. Для чистоты эксперимента, наа обратном пути их задания поменяли. Разница во времент была та же. Так что, берегите себя :)