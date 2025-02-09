10+ вещей, которые стоит знать новичку за рулем, чтобы не попасть в сложную ситуацию

Новички за рулем часто сталкиваются с неожиданными ситуациями: то стекло запотело и ничего не видно, то парковка превращается в натуральный квест. Но мы ведь знаем, что никто не рождается опытным водителем. Полезные навыки придут со временем, а чтобы дорога не превращалась в испытание и автомобиль не подбрасывал сюрпризов, мы собрали полезные лайфхаки — от ухода за машиной до секретов безопасного вождения.



Зимой не стоит хранить лопату в багажнике

Председатель общества зануд 1 день назад Ага. Типа, в багажнике сугробы не пройти и замок замёрз, а салоне замкам все нипочем и снега нет :) - - Ответить

Не стоит в снежную и морозную погоду хранить лопату в багажнике. Это типичная ошибка новичка. Может, конечно, и обойдется, но не исключено, что вы не сможете до нее добраться из-за сугробов или замок замерзнет. Если нет возможности хранить лопату дома, то лучше в самые снегопады класть ее в салон.

От наледи на стеклах может помочь уксус

Существуют специальные спреи, которые помогают как можно быстрее убрать иней и наледь на стеклах, так и минимизировать их образование. Но есть и копеечный лайфхак как защитить стекло от обледенения: заполните бутылку-распылитель смесью из трeх частей уксуса и одной части воды. Тщательно встряхните и равномерно распылите на стекла автомобиля перед тем, как оставить его на стоянке. Уксусная кислота предотвратит замерзание воды на стеклах ночью, и утром вам не придется их долго отчищать. Не лишним будет и немного охладить салон, прежде чем оставить машину на парковке. Отключите отопление, приоткройте окна, чтобы снизить разницу температур внутри и снаружи. Так падающий снаружи снег не будет быстро таять на теплом стекле, а затем замерзать, превращаясь в лед.

Наполнитель для кошачьих туалетов - незаменимая вещь для автолюбителей

rybapila 18 часов назад Про носок с наполнителем миф - - Ответить

Гранулы наполнителя отлично впитывают влагу и устраняют запахи. Если вы что-то разлили в салоне, с ребенком или животным случилась неприятность, просто засыпаем наполнителем, ждем и убираем. Также хорошо хранить внутри носок, заполненный этими гранулами (или силикагелем). Это поможет от запотевания стекол. Кладите этот носочек на приборную панель, покидая автомобиль, и вы забудете про надоедливый конденсат на лобовом стекле. Мудрость бывалого - зимой возить с собой в багажнике пакет с наполнителем. Он пригодится в том случае, если вы застряли в обледенелой колее. Рассыпьте щедрую порцию гранул под ведущие колеса, чтобы усилить сцепление с дорогой, и выбирайтесь из ледяной ловушки.

Подумайте о покупке специальных траков

Если вам часто приходится ездить по глубокому снегу или по песку, бездорожью, то имеет смысл не надеяться на советы бывалых — подложить коврики из салона, привязать доски или еще как заморочиться, а просто купить противобуксовочные траки. Они помогут выбраться даже из ледяных ямок и сэкономят время и нервы.

Не забываем регулярно проверять давление в шинах

Прислушаемся к совету от специалиста: "Проверьте давление в шинах! Я механик, и, похоже, этим никто никогда не озадачивается. Особенно в холодное время года, когда температура воздуха падает, а вместе с ней и давление в шинах. Поезжайте на заправку и накачайте все колеса до значения, указанного на наклейке на стойке водительской двери. Правильное давление в шинах уменьшает расход топлива и износ резины, улучшает управляемость автомобиля. И не забудьте про запаску! Вы же не хотите оказаться на обочине с пробитым колесом и обнаружить, что запаска тоже спущена, правда?" Добавим, что наклейка с информацией о правильном давлении в шинах в разных моделях авто может быть в разных местах - если ее нет на стойке у водительской двери, посмотрите у пассажирской, в отсеке для запаски, за крышкой топливного бака и на внутренней стороне крышки перчаточного ящика. Рекомендуется проверять уровень воздуха в шинах по крайней мере раз в месяц и перед длительной поездкой. Лучше всего это делать утром, когда шины еще холодные, ведь в процессе движения они нагреваются, и это не может не влиять на показания.

Как быстро узнать, с какой стороны бензобак

Если вы недавно за рулем, то немудрено оказаться в ситуации, когда от волнения не можете вспомнить, с какой стороны у вашего авто бензобак. Ну или вы взяли машину в аренду и не знаете, где у этой марки лючок. Надо всего лишь посмотреть на приборную панель. Рядом с пиктограммой бензоколонки (указатель уровня топлива) есть маленькая стрелочка, которая указывает влево или вправо. Это указание на то, какой стороной надо подъезжать к бензоколонке.

Поймайте ритм

Музыка помогает неуверенному водителю снять стресс, но для безопасного вождения хороши не все композиции. Энергичные ритмы способны заставить вас неосознанно повысить скорость, а некоторые водители не могут устоять и начинают приплясывать за рулем, что, естественно, далеко небезопасно. Соберите себе плейлист из композиций в темпе, созвучном с биением нашего сердца — 60-80 ударов в минуту. Это оптимальный темп для расслабленного, но внимательного вождения. И не стоит забывать, что орущие на полную мощь колонки влияют на скорость вашей реакции. Музыка или подкаст должны звучать не громче, чем обычная спокойная беседа.

В дождь ориентируйтесь на огни от задних фар машин перед вами

В дождливую погоду видимость ухудшается, а мокрый асфальт создает блики от фар. Огни задних фар впереди идущих машин помогают водителям лучше оценивать дистанцию и видеть "световую дорожку", что снижает риск наезда на лужи или неровности. К тому же, если вы будете ехать по "следам" предыдущего авто, у вас будет меньший шанс попасть в ситуацию с аквапланированием - ведь на этом месте ваш предшественник уже вытеснил часть осадков.

Используйте органайзеры

Немногие из нас могут похвастаться тем, что в их машине нет лишних вещей — бутылки с водой, детские или собачьи игрушки, забытые зонты, папки с бумагами. Все это и многое другое может валяться на заднем сидении и создавать не только хаос, но и опасную ситуацию на дороге. Ведь если к вам под ноги внезапно прикатится мячик или детская бутылочка упадет и будет биться об пол, привлекая к себе внимание, из этого не выйдет ничего хорошего. К тому же, при резком торможении каждый незакрепленный предмет может послужить источником травмы. Именно поэтому органайзеры в автомобиле нужны не только для красоты и порядка, но и для нашей безопасности.



Проверьте состояние шин с помощью мелкой монеты

Если у вас под рукой нет специального измерителя, для быстрой проверки глубины протектора воспользуйтесь простым тестом с монетой. Поместите мелкую монетку с хорошо различимым кантом в углубление протектора. Если весь кант монеты полностью виден над поверхностью шины, значит, протектор изношен, и шины требуют замены.

Не стоит кружить в поисках парковочного места поближе к входу

© senivpetro / Freepik Ilona Staller 13 часов назад Припарковалась сравнительно недалеко от входа. Купила, что нужно, иду к машине. И вижу, что водитель белого GMC встал, перегородив полосу в одну сторону и стоит, ждёт, когда я буду выезжать. А мне какбэ ещё тележку отвезти в специально отведённое место, вернуться назад, завестись, пристегнуться. Ладно бы это был пожилой человек, или мама с маленьким ребёнком. Тётка моих лет упорно ждала и заставляла ждать других, чтобы не дай бог не пройти две минуты пешком. 🤯 - - Ответить

Не стоит зацикливаться на том, чтобы подобрать парковочное место как можно ближе к входу в торговый центр, офисное здание, парк и т.д. Вы дольше будете кружить по парковке, тратить время и нервы, чем идти от свободного местечка к цели. К тому же, парковочное место у выезда удобнее, чем у входа - вы не застрянете в пробке среди медленно двигающихся машин и толп пешеходов.

Прислушайтесь к опытным водителям