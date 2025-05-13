Мерил Стрип - мой кумир. Она Звезда и всё у неё идеально. Барбара тоже хорошая актриса. Очень получаются у неё комедийные роли
10 уникальных особенностей внешности, которыми точно стоит гордиться
Каждый человек поистине уникален. Однако некоторые черты лица встречаются настолько редко, что вызывают восхищение. Кто-то превращает свои особенности в достоинства и делает их своей изюминкой — как это делают некоторые звезды.
Непрямой нос: очень распространен, норма
Существует множество различных форм носов. У 25% людей встречается так называемый «нос картошкой». На втором месте по распространенности — нос с вздернутым кончиком. Знаменитости часто стремятся изменить форму носа, приближая её к определенным стандартам красоты. Однако мы считаем, что все носы по-своему прекрасны и придают шарм своим обладателям.
Взять хотя бы Барбру Стрейзанд — звезда отказалась от пластики и покорила зрителей своей яркой внешностью. Еще один пример — актриса Мерил Стрип, чей нос тоже далек от общепринятых эталонов. В начале карьеры она проигнорировала совет режиссера сделать пластику и построила успешную карьеру.
Серые глаза: 3% людей
То, что светлые глаза бывают только у представителей европейской расы нордического типа не значит, что это редкость редкая. Хотя от всего населения Земли процент действительно небольшой. Но нa виду (в кино, нa тв) таких людей гораздо больше. Как и в нашем окружении, так как мы живем не в Африке.
Считается, что серые глаза есть только у 3% населения. В их число входят такие звезды, как Марго Робби, Дженнифер Энистон, Оливия Уайлд, Дженнифер Лоуренс, Николь Кидман и Сирша Ронан. На втором месте по редкости — зеленые глаза, тогда как карие, напротив, самые распространенные.
«Лук купидона»: у одного человека из 20
Такая форма губ, при которой оба уголка приподняты и образуют букву «М», называется «луком Купидона». Считается, что это самая желанная форма губ. По словам специалистов, натуральные губы такой формы есть только у 5% людей. Этой особенностью обладают, например, певица Тейлор Свифт и актриса Аня-Тейлор Джой.
Рыжие волосы: 1-2 % людей
Про боль ерунда. Всё зависит от личного порога болевой чувствительности. Сейчас я рыжая и у меня этот порог выше, чем у моей сестры брюнетки. Правда, родилась я зеленоглазой блондинкой и пока были косы была почти "платиновой", а когда начала волосы стричь, они почему-то с каждым разом "рыжели", в итоге дорыжели до тёмно-медового цвета.
Глаза разного цвета (гетерохромия): у 1 из 100
Со мной работает разноглазая девочка. Говорит, досталось по глазу от каждого родителя 😁
Глаза двух разных цветов (гетерохромия) встречаются менее чем у 1% людей. Человек может родиться с этой особенностью, или она может развиться в младенчестве. Одной из известных обладательниц гетерохромии является актриса Кейт Босуорт — у нее один глаз голубой, а другой наполовину карий. Такая особенность придает ее внешности неповторимое очарование.
Очень густые натуральные брови: в тренде
У меня в детстве и юности были густые чёрные брови - тогда это считалось немодным, стала щипать сама - выщипала в тонкую нитку, потом мода изменилась - волоски появились, но как-то хаотично - теперь приходится прокрашивать недостающие участки.
В последние годы наблюдается тренд на широкие, густые, натуральные брови. Некоторым звездам особенно повезло: природа наградила их роскошными бровями. Среди них — Лили Коллинз.
Ямочки на щеках: каждый пятый
Диастема: каждый второй ребенок
Диастема (щербинка между зубами) есть у половины детей в возрасте 6–8 лет. Обычно с возрастом зубы смещаются, и щербинка исчезает, но иногда она остается и становится особой чертой внешности. Так, например, эта особенность придает особый шарм актрисе Леа Сейду.
Асимметричное лицо: очень распространено
Асимметричное лицо у каждого человека na Земле. Прост у кого-то слабо выраженная
Актриса Натали Дормер имеет врожденную асимметрию лица. Эта особенность стала ее изюминкой и нисколько не помешала построить успешную карьеру: Натали прославилась благодаря ролям в «Игре престолов» и сериале «Элементарно». И это неудивительно, ведь идеально симметричным лицом обладает лишь около 2% населения земли.
Выраженные скулы: cчитаются очень красивыми
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Комментарии
Ок, этим гордимся. Можно теперь список генетических особенностей внешности, которых стоит стыдиться?
Ну и ничего в выступающих скулах красивого нет. У меня самой скулы будь здоров, выдает крестьянское происхождение. Ничего особенного, вообще.(((
мне нравится сочетание в одном человеке разных генотипов) например, светлая кожа и тёмные волосы. или блонд+тёмные глаза. или брюнетка с веснушками)
У меня достаточно высокие скулы. Щеки тоже в наличии. Короче, когда я начинаю смеяться очень сильно, все это добро превращает мои европейские глаза в азиатские😁