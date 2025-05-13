10 уникальных особенностей внешности, которыми точно стоит гордиться

Существует множество различных форм носов. У 25% людей встречается так называемый «нос картошкой». На втором месте по распространенности — нос с вздернутым кончиком. Знаменитости часто стремятся изменить форму носа, приближая её к определенным стандартам красоты. Однако мы считаем, что все носы по-своему прекрасны и придают шарм своим обладателям.

Взять хотя бы Барбру Стрейзанд — звезда отказалась от пластики и покорила зрителей своей яркой внешностью. Еще один пример — актриса Мерил Стрип, чей нос тоже далек от общепринятых эталонов. В начале карьеры она проигнорировала совет режиссера сделать пластику и построила успешную карьеру.