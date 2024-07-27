10 универсальных вещей, которые украсят любую, а стоят копейки

К сожалению, среди одежды, обуви и аксессуаров есть вещи, которые не идут практически никому. И хотя на подиумах или страницах модных журналов они выглядят сногсшибательно, в реальности все обстоит не так радужно. Но вместе с этим есть и вещи, которые способны украсить любую — главное правильно подобрать сочетание цвета, длины и декора. А после можно ловить на себе восхищенные взгляды.

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Легинсы

Легинсы давно перестали быть частью только спортивного гардероба. Многие модницы научились использовать их в качестве основы для своих повседневных деловых образов, сочетая с блузкой и ботильонами на каблуке или с футболкой и кроссовками — для более расслабленных образов.

К тому же легинсы — это еще и удобно. Что делает их неотъемлемой частью базового гардероба.

Классическая рубашка из прочной ткани

Хотя многие привыкли использовать рубашку как самостоятельный элемент гардероба, она способна прекрасно дополнять другие элементы одежды. Носите ее на пляж, на работу и поверх платья-комбинации. А рубашки из более толстой ткани также могут использоваться как очень легкий кардиган.

Легкие шорты и брюки

Летом привычные вещи из денима стоит заменить одеждой из легких, дышащих материалов (лен, хлопок и так далее). В жаркие дни можно надеть шорты. Они подойдут как для отдыха и выходов на пляж, так и для вечерних мероприятий, если сочетать их с рубашкой. Когда на улице попрохладнее, замените шорты брюками из аналогичных тканей. Они тоже хороши и для непринужденного времяпрепровождения, и для полуофициальных событий.

Майка в рубчик

Эта майка выглядит довольно просто, но в то же время интересно. Поэтому она легко сочетается и с джинсами, и с юбками, причем даже элегантными моделями длины макси.

Майку в рубчик можно использовать не только в повседневных образах. В официальных и нарядных луках она тоже будет уместна. Например, попробуйте надеть майку под незастегнутую рубашку и блейзер. Еще одна любопытная идея — сочетание с кожаной курткой.

Удлиненный блейзер

Эта модель блейзера хороша в любой сезон, причем не только в офисе. Вещь круто смотрится как с элегантными платьями, так и с джинсами или леггинсами. Главное — остерегаться слишком объемных моделей. В теплое время года, кстати, можно присмотреться к льняным блейзерам белого цвета. Они освежают образ, при этом не выглядят чересчур нарядно, так что их можно носить на работу и на прогулку. Чтобы подчеркнуть все достоинства фигуры, носите белый льняной блейзер с облегающими платьями. Еще можно дополнить вещь приталенным топом. В таком случае будет круто смотреться низ с завышенной талией: длинные брюки или короткие юбки.

Прямая или расклешенная юбка миди

Такие модели подходят не только для разных случаев жизни, но и для разных фигур. С формой можно экспериментировать. Так, юбки-карандаши идеальны для дерзких натур. А модели А-силуэта подойдут для поклонниц более традиционного стиля. Материал стоит выбирать в зависимости от того, куда вы собираетесь пойти. Сатиновые и шелковые юбки подойдут для официальных событий, а хлопковые — для непринужденного летнего дня.

Кроксы

Lana 3689 22 часа назад Дальше дачи и... Даже на пляж не обула бы... Не то, что под летнюю одежду) - - Ответить

Весной и летом люди обычно выуживают из шкафов кроссовки. Эту обувь сочетают даже с элегантными юбками и платьями. Однако эксперты по стилю считают такое модное решение сомнительным. Они уверяют, что далеко не все кроссовки можно носить с платьями и юбками. Еще более-менее нормально смотрится минималистичная модель на низкой и плоской платформе. Громоздкие же и спортивные кроссовки в таком образе будут мимо понятия «стильно». А вот кроксы гармонично смотрятся с женственными нарядами. Смело надевайте их под свои летние юбки и платья. Ну и, конечно, под джинсы, комбинезоны, леггинсы, шорты и так далее. Кстати, с брючными костюмами кроксы тоже можно сочетать.

Длинная юбка из денима

Lana 3689 22 часа назад Люблю длинные джинсовые юбки разной плотности , но так сложилось есть только длинный сарафан... - - Ответить

Эксперты по стилю предлагают дополнить свой базовый гардероб джинсовой юбкой. Обращайте внимание на модели миди и макси, так как они наиболее универсальны. С ними можно подобрать кучу разных стильных образов под любую ситуацию. Если нужно что-то классическое, дополните юбку костюмным жилетом на пуговицах, приталенным укороченным жакетом или простой белой рубашкой. Для более расслабленного образа наденьте джинсовую рубашку или рубашку поло. А любители дерзких луков могут сочетать джинсовую юбку с кожаной верхней одеждой: бомбером или обычной курткой.

Черное платье-комбинация

В элегантности эта модель, пожалуй, посоревнуется с маленьким черным платьем. При этом носить вещь можно хоть летом, хоть зимой, если подобрать подходящую длину. Эксперты по стилю советуют выбирать платье миди. Тогда оно будет отлично смотреться как с кроссовками и сандалиями, так и с сапогами. Кстати, носить такое платье можно не только самостоятельно. Попробуйте сочетать его с блузками и футболками. Можно также накинуть сверху кардиган или блейзер, а еще надеть платье на тонкий джемпер.

Прямые джинсы

Не широкие модели и не скинни, а именно джинсы прямого кроя — наиболее универсальные. Они не сидят мешковато, но и не слишком сильно облегают. И сочетаются абсолютно с чем угодно. А на лето, кстати, можно подобрать вещь белого цвета. Собрать наряд с прямыми джинсами очень просто. Пускайте в ход все, что по душе: приталенные блейзеры, кожанки, рубашки, в том числе модели оверсайз, женственные блузки, простые футболки и так далее.