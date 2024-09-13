10 вещей, которые лучше заменить, ведь они не подчеркивают достоинства фигуры

Обидно, когда любимая кофточка или самые удобные джинсы смотрятся не очень хорошо на фигуре. Все из-за того, что некоторые фасоны вещей будут полнить даже моделей с подиумов. Но, к счастью, есть классные альтернативы.

Объемный свитер

Осенью, конечно, очень хочется залезть в теплый свитер. Однако с объемными моделями лучше быть аккуратнее — такие вещи накидывают килограммов, даже если фигура идеальная. А большой воротник только усугубляет проблему. Лучше отдать предпочтение не слишком объемному свитеру, так будет гораздо лучше.

Укороченные брюки и джинсы

Модели с оголенной лодыжкой уже давно пользуются популярностью, а недавно еще и капри вернулись в моду. Но такие модели визуально укорачивают ноги. Из-за этого фигура кажется более объемной и низкой. Чтобы этого избежать, стоит отдать предпочтение обычным длинным штанам и брюкам.

Вещи из прозрачной ткани

Модные эксперты в этом году говорят, что прозрачные ткани на пике популярности. Но вот в реальной жизни они могут полнить. Да и к тому же не всем женщинам комфортно носить полностью прозрачную кофту или юбку. А вот вещи со вставками из такой ткани - очень даже неплохой вариант. Можно даже специально с их помощью добавлять объема там, где его не хватает.

Слишком узкие либо слишком широкие штаны

Широкие джинсы хоть и очень удобные и модные, но они визуально делают фигуру объемной из-за слишком большого количества материала. Однако и узкие джинсы - тоже не айс. Такие подчеркнут всю нюансы фигуры. А вот вариант "клеш", напротив, подойдет практически всем, к тому же он визуально делает ноги длиннее.

Объемные рукава

Рукава-фонарики и рукава-буфы визуально делают верхнюю часть тела объемнее. Такое идет далеко не всем, поэтому лучший вариант рукавов все-таки облегающие до запястья или длиной три четверти. Но если хочется быть в тренде и все же попробовать выгулять объемные рукава, то нужно грамотно сбалансировать остальной образ. Эксперты советуют на пару с рукавами-буфами больше открывать зону декольте и лодыжки и подчеркивать талию с помощью ремня.

Кроп-топы

Кроп-топы могут как полностью испортить образ, так и возвысить его. Так, например, если вещь оголяет живот, то она может привлекает лишнее внимание к этой области. Однако если грамотно сочетать топ с брюками с высокой посадкой и кроп-жакетом, то такое сочетание визуально удлинит ноги и будет стройнить.

Объемные толстовки

Пожалуй, толстовки и худи - это первое, что приходит на ум, когда мы говорим об удобной одежде. Однако слишком объемные модели могут полнить. Особенно, если их сочетают с широкими брюками. Но совсем отказываться от любимой вещи не стоит, лучше просто носить ее с теми вариантами брюк и джинсов, которые сидят по фигуре, тогда все будет супер.

Одежда с короткими рукавами

Короткие рукава идут далеко не всем и могут накинуть лишних килограммов. Поэтому стоит отдавать предпочтение рукавам до запястья. Эксперты утверждают, что такие вещи подходят практически всем, ведь они акцентируют внимание на самой тонкой части рук.

Слишком большие карманы

Оттопыренные большие карманы на брюках или джинсах добавляют объем в область бедер и полнят. Лучше выбрать штаны совсем без них или отдать предпочтение карманам, которые плотно прилегают к телу.

Яркие вещи