10 стильных советов, которые помогут создать элегантный образ с кедами и кроссовками

Сложно представить себе более универсальную обувь, чем кроссовки и кеды. Однако у многих они до сих пор ассоциируются со спортивным стилем. В этой статье мы покажем, что это не так, ведь с этой обувью, заручившись парочкой советов, можно создать элегантный образ.

Статья содержит элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Спортивная обувь отлично сочетается с платьями и юбками

Кроссовки и кеды необязательно надевать исключительно на тренировки. Если примерить такую обувь с легким хлопковым платьем или юбкой, можно создать необычный, контрастный образ и платье сразу заиграет новыми красками. Правда, стоит учитывать длину и фасон наряда. Коктейльные платья или изысканные модели длиной по щиколотку в сочетании со спортивной обувью выглядят несколько странно и вызывают множество вопросов.

Высокие кеды и кроссовки не слишком дружат с укороченными штанами

Высокие кеды будут неплохо смотреться с короткими шортами или юбками. Но вот в паре с джинсами «по щиколотку» ничего хорошего не выйдет — почти любая барышня в таком наряде будет выглядеть как коротышка. Лучше подобрать более низкие кеды.

Короткие юбки и платья лучше смотрятся с элегантными кроссовками

Некоторые стилисты уверяют, что массивные кроссовки можно носить с мини-юбками и короткими платьями. Однако это искажает пропорции тела, поэтому совет спорный. Поэтому, если уж и сочетать эти две вещи, то лучше подобрать более изящный вариант кроссовок. С ними образ станет элегантным.

Можно составлять образ только из базовых цветов

Так, например, выбрав всего два цвета — черный и белый — можно составить крутой образ из кроссовок и любой другой одежды. И такой наряд практически везде придется к месту. Но даже с одним базовым цветом не составит труда выглядеть элегантно. Так, например, если черные кроссовки надеть с черными леггинсами, то это визуально сделает ноги длиннее.

К деловому костюму стоит подобрать незатейливые кроссовки

Кроссовки и кеды очень круто смотрятся и с деловыми костюмами. Однако тут важно не переборщить, сочетая брюки и вычурные кроссовки, украшенные различными деталями. Обувь слишком яркого цвета в данном случае — тоже перебор. Лучше выбрать более спокойные цветовые сочетания, например, белые кроссовки со светлыми штанами или белые кроссовки с классическими черными брюками.

Кеды на платформе отлично подходят к чему угодно

Речь идет не о тяжелых кроссовках с массивной подошвой, которые не сходили со страниц модных журналов несколько лет назад. Подобрать подходящий наряд для такой обуви может быть настоящей морокой. А вот кеды на невысокой гладкой платформе хорошо сочетаются с любыми нарядами, будь то деловой костюм, мешковатые джинсы или легкое платье. Единственное исключение — обтягивающие короткие платья.

Не стоит смущенно прятать носки

Последний модный тренд, который предлагает демонстративно носить кроссовки и кеды с носками, до сих пор вызывает немало споров. Однако такое сочетание действительно может выглядеть стильно, причем необязательно выбирать исключительно белые носки, яркая цветная пара с необычным рисунком тоже может придать изюминку образу. Главное, не надевать гольфы выше середины икры, иначе барышня тут же превратиться в школьницу.

Тяжелые кроссовки отлично подходят к широким штанам

В сочетании с облегающими джинсами спортивные кроссовки выглядят слишком массивно и образ кажется несбалансированным. Такую обувь лучше носить с мешковатыми, свободными моделями штанов. Подобный ансамбль выглядит одновременно просто и свежо. Главное, подобрать подходящий облегающий топ, иначе тело в такой одежде будет казаться бесформенным.

Учитывать сезонность также важно

Чтобы одежда сочеталась с кроссовками, следует обратить внимание на ткань. Так, например, летние легкие платья отлично подходят к тонким «дышащим» кроссовкам. А вот осенние шерстяные вещи лучше надевать с кроссовками из плотной ткани, возможно даже из замши или кожи. Поэтому не стоит пытаться обыграть в одном образе одежду и обувь для разных сезонов, скорее всего, это будет выглядеть не очень хорошо.

Юбка-колонна хорошо смотрится с белыми кедами