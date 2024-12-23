10+ закулисных фактов о том, как на самом деле создавались нашумевшие фильмы и сериалы 2024 года

Создание кино и сериалов — это всегда непростой и трудоемкий процесс. Но иногда режиссеры ставят перед своей командой настолько сложные задачи, что даже опытные профессионалы невольно теряются и потом еще долго вспоминают о том, как проходил процесс. Мы решили узнать, что именно творилось на съемочной площадке нашумевших фильмов и сериалов, которые вышли на экраны в этом году.

На съемках в «Субстанции» Деми Мур испугала гримера до чертиков

Для съемок одной из самых страшных сцен в фильме, где героиня Деми Мур в отчаянии снимает макияж, потребовалось сделать 10 или 11 дублей. Причем остановиться на этом числе режиссера заставила именно художница по гриму Стефани Гуильон. Стефани опасалась, что актриса, увлекшись игрой, может случайно навредить себе. Гуильон и так старалась использовать самые щадящие косметические средства, но после того как Деми Мур стерла макияж, гример ужаснулась. Она заявила режиссеру, что съемки нужно немедленно прекратить, иначе на следующий день у актрисы будет красное лицо и появится сыпь.

Пьер-Оливье Персен, отвечавший за разработку образов для фильма, признался, что для некоторых сцен Деми Мур приходилось гримировать по 6 часов. Создатели фильма решили, что изменения во внешности героини должны происходить постепенно, и в определенный момент половина ее тела должна выглядеть значительно старше. Именно этот образ создавался особенно кропотливо и долго, так как постаревшие части тела могли выглядеть объемнее и заметно выделяться на экране. Актриса стойко переносила все эти манипуляции, оставаясь неподвижной, пока ее гримировали.

Актрисе Маргарет Куоли, которая сыграла молодую, улучшенную версию персонажа Мур, тоже приходилось проходить сложный процесс гримирования. Дело в том, что при создании образа Сью режиссер и художники вдохновлялись образом идеальной девушки из 80-х — своего рода Джессики Рэббит. Однако Куоли не могла похвастаться внушительным бюстом, поэтому специально для нее была создана искусственная грудь, которую аккуратно прикрепляли к телу перед съемками. И Куоли щеголяла в накладном бюсте на площадке.

Ариане Гранде пришлось обесцветить брови в ленте «Злая: Сказка о ведьме Запада»

При создании образа Глинды, которую сыграла Ариана Гранде, создатели фильма вдохновлялись стилем Грейс Келли. Ариана так хотела получить эту роль, что без лишних раздумий согласилась обесцветить волосы и брови. Тем не менее актрисе все равно пришлось носить парики, а брови повторно окрашивать каждые 10 дней. К счастью, волосы Арианы не пострадали от всех этих процедур.

В сериале «День шакала» Эдди Редмэйну делали проколы, чтобы вышел пот

В первой же серии Шакал, которого играет Эдди Редмэйн, притворяется пожилым уборщиком, чтобы проникнуть в штаб-квартиру. Для создания убедительного образа Редмэйну пришлось провести 4 часа в гримерке.

Художники использовали пластический грим и специальные накладки, чтобы состарить актера. Съемки проходили в невыносимую жару, а кондиционера в студии не было, поэтому гримерам пришлось изредка делать проколы в накладках, чтобы пот мог выходить наружу.

Кэтрин О’Хара случайно испортила несколько сцен в фильме «Битлджус Битлджус»

Джастин Теру, который сыграл в ленте бойфренда Лидии, признался, что из-за него пропало немало дублей. Дело в том, что он просто не мог удержаться от смеха, когда наблюдал за Кэтрин О’Харой. Актриса так комично изображала свою героиню, что Теру каждый раз невольно начинал хихикать, и сцену приходилось переснимать. Впрочем, сам Джастин тоже не оставался в долгу и регулярно смешил Дженну Ортегу.

Сцену, в которой бывшая супруга Битлджуса, Делорес, по частям восстанавливает свое тело, было бы проще снять с помощью компьютерной графики, но Тим Бертон выбрал другой подход. Монике Беллучии пришлось разучить сложную хореографию, чтобы достоверно изобразить свое воссоединение с различными частями тела. Конечности Делорес изображали несколько статистов, а всю сцену воскрешения Беллуччи собирали с помощью практических эффектов на монтаже. Компьютерную графику создатели фильма использовали только в тех моментах, где другие трюки не срабатывали.

Костюмы для «Гладиатора 2» пришлось перевозить в чемоданах

Для создания сиквела художникам по костюмам Джанти Йейтс и Дейву Кроссману, которые постоянно работают с Ридли Скоттом, пришлось сделать около 2 тысяч различных доспехов. Над ними трудились мастера в Новой Зеландии, Венгрии и Англии, и все костюмы должны были быть доставлены в Марокко за несколько дней до начала съемок. Это была масштабная работа, к тому же Йейтс и Кроссману пришлось решать вопросы с транспортировкой. Как вспоминает Кроссман, ему раньше никогда не приходилось отправлять стольких своих помощников на самолете с 10–12 чемоданами, забитыми доспехами.

Джанти Йейтс также работала над созданием образа Макрина, которого сыграл Дензел Вашингтон. Она хотела, чтобы герой одевался так же роскошно, как император, но выглядел более стильно. К сожалению, ей не удалось уговорить актера надеть тюрбан, зато он с трудом согласился примерить пару сережек, богатый пояс, браслеты и кольца. Образ получился настолько удачным, что быстро стал вирусным после выхода ленты.

Оуэн Тиг ходил в специальную школу перед съемками фильма «Планета обезьян: Новое царство»

Для того чтобы достоверно сыграть молодого шимпанзе Ноа, актер Оуэн Тиг несколько дней провел в заповеднике для обезьян, а затем с другими артистами, задействованными в фильме, ходил в специальную «Обезьянью школу». Образ Ноа создавался с помощью технологии захвата движения, а значит, Оуэну нужно было перемещаться по съемочной площадке как шимпанзе. Реквизиторы сделали удлиняющие протезы для рук, чтобы Тиг мог передвигаться на всех четырех конечностях. Чтобы привыкнуть к этим приспособлениям, Оуэн каждую ночь одевал протезы, выходил из дома и бегал по району на четвереньках, чем немало удивлял соседей.

В фильме «Носферату» актеры снимались с сотнями живых грызунов

Когда Билл Скарсгард впервые увидел пластический грим, который ему предстояло надеть, он был в ужасе. Граф Орлак, на роль которого пригласили актера, совершенно не походил на Скарсгарда. Но именно в этом и заключалась задумка режиссера — он хотел, чтобы настоящий Билл полностью растворился под слоем грима. Но после того как на лице актера укрепили все накладки, тот признал правоту режиссера. Граф Орлак получился впечатляющим. Работать в гриме было настоящим мучением: Скарсгард постоянно потел и чесался. Помимо этого, перед каждой сценой Билл с помощью упражнений настраивал голос, чтобы добиться необходимого звучания. Эффект был потрясающим — актеру удалось показать на экране воплощенное зло.

На съемочной площадке «Носферату» бегало 5 тысяч живых крыс. Грызуны были милыми и дрессированными, однако запах из-за них стоял совершенно удушающим.

Грим в фильме «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» сводил Хемсфорта с ума

Крис Хемсворт признался, что процесс наложения грима был для него настоящим мучением. Чтобы гримеры могли прикрепить накладной нос и добавить другой макияж, актеру приходилось проводить в кресле около 4 часов. Как ни странно, именно это помогло Крису лучше вжиться в роль Дементуса. К тому моменту, когда Хемсворт выходил на съемочную площадку, он уже был в таком бешенстве, что легко отыгрывал безумного предводителя разбойников.

Ане Тейлор-Джой тоже приходилось проводить много времени в гримерке. Перед началом съемок актриса очень хотела побрить голову, но режиссер запретил ей это делать. Дело в том, что образ ее героини Фуриосы быстро меняется на протяжении фильма, и Аня просто не успела бы отрастить волосы. Так что для нее изготовили накладной парик, который изображал обритую голову.

Остину Батлеру удалось сохранить брови во время съемок «Дюны: Часть вторая»

Остин Батлер, несмотря на слухи, гуляющие в сети, не сбривал брови и волосы для роли Фейд-Рауты Харконнена. Следующим его проектом после «Дюны» был фильм «Байкеры», бюджет которого был ограничен. А создание полноценного парика с волосами может стоить больших денег. Так что для Батлера сделали накладку, которая скрывала не только его шевелюру, но и брови. В результате на нанесение грима ежедневно уходило порядка трех часов.

Впрочем, Стеллану Скарсгарду пришлось еще тяжелее. Его гримировали для съемок целых 8 часов. Но актер воспринял это совершенно спокойно. Скарсгард предпочел потратить больше времени на грим, чем воспользоваться услугами специалистов по компьютерной графике. «Это было мучительно, но оно того стоило. Мы хотели, чтобы каждое появление барона на экране было запоминающимся, а его образ производил сильное впечатление на людей. И нам это удалось», — сказал актер.

Изабелла Росселлини всерьез разволновалась во время съемок «Конклава»

В ленте присутствует много диалогов, но один из немногих женских персонажей, сестра Агнесс, практически не говорит и передвигается в кадре как тень. Изабелла Росселлини, которая сыграла эту роль, призналась, что такова была задумка режиссера, и она с радостью ее поддержала. Поэтому, когда Агнесс наконец берет слово, это производит столь сильный эффект. Актриса призналась, что в этой сцене у нее от волнения так громко билось сердце, что режиссер даже услышал это в наушниках.