11 хитростей, как делать селфи так, чтобы его не захотелось тут же удалить

Правильно подобранный свет играет важную роль при съемке селфи. В идеале стоит найти естественный источник освещения — благодаря нему цвет лица будет выглядеть более натуральным. В свете ламп кожа приобретает неприятный желтоватый оттенок.

Любое окно в доме, если в него попадает солнечный свет, отлично подойдет. Главное — расположиться прямо напротив него, а не становиться боком, иначе на лице появятся резкие тени. Если съемка проходит в вечернее время, лучше выбрать источник света, расположенный на уровне лица. Освещение от потолочной люстры, к сожалению, безжалостно подчеркивает любые возможные несовершенства кожи.