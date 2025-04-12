Особенно важно удлинять ноги тем, у кого размер ноги 41-42🤣🤣 Иначе никак.. А уж если будет "ниилигантна" - все, мы все умрем! Поэтому каждой бабе по паре лыж с заостренными носами, срочно💪
11 моделей обуви, которые не красят даже продуманный образ
Многим хочется, чтобы новая пара обуви была не только удобной, но и стильной. Однако некоторые модели хорошо смотрятся лишь на полке в магазине и, к сожалению, могут невольно испортить даже самый роскошный наряд.
1. Кроссовки на танкетке
Хотя такие модели давно вышли из моды, это никак не влияет на их популярность. Кажется, это отличный вариант, который позволяет владелице добавить себе пару-тройку сантиметров и при этом не утомляет ноги. К сожалению, кроссовки на танкетке выглядят не слишком элегантно, да и носить их не очень удобно. Лучше выбрать пару на платформе — она смотрится более выигрышно.
2. Модели с закругленным или квадратным мысом
Туфли или ботинки с квадратным носом могут невольно накинуть годков любой женщине, да и подобрать к ним подходящий наряд будет непросто. То же самое можно сказать и об обуви с круглыми носами. Лучше выбрать пару с вытянутыми или заостренными мысами — она придаст элегантности любому образу и визуально удлинит ноги.
3. Сандалии с темным ремешком вокруг щиколотки
Визуально удлинит ногу которая и так 41 размера. Нет уж, носите сами это непотребство
И ещё а каждой статье просто рябит:: накинет годков. Авторы милые, в русском языке масса синонимов и фразеологизмов. Или вы так любите это сочетание что никак не можете удержаться?
Такие модели — не лучший выбор, потому что широкие темные ремешки могут визуально укоротить ноги и невольно испортить продуманный образ. Это не значит, что от подобных сандалий стоит полностью отказаться. Просто лучше выбрать вариант с ремешками в нейтральных тонах.
4. Обувь с открытым носом
Конечно, не все туфли с открытым носом выглядят неуместно. Многое зависит от типа каблука, материала и ситуации. Но все-таки стилисты советуют заменить их на закрытые модели, чтобы не делать образ «возрастным». Ведь крутых вариантов множество. Например, можно надеть стильные закрытые ботильоны.
5. Излишне декорированные туфли
Подобные туфли могут визуально докинуть лет. Стилисты отмечают, что обилие декора создает впечатление, что женщина пытается молодиться. А лаконичные варианты не только освежают образ, но и выглядят актуально. Если классическая обувь надоела и хочется чего-то более эффектного, можно примерить металлизированные туфли — они считаются очень модными в этом году.
6. Обувь на плоской подошве
Модный эксперт Анджела Фостер считает, что туфли и сандалии на очень плоской подошве похожи на домашние тапочки. Кроме того, балетки и шлепанцы не обеспечивают достаточную поддержку стопы, что может вызвать боли в спине.
Анджела рекомендует выбирать обувь на небольшой платформе. А еще можно примерить туфли на небольшом каблуке, ведь они бывают даже удобнее, чем модели на плоской подошве.
7. Старомодные туфли на каблуке
Кожаные лодочки с матовой поверхностью и трапециевидным каблуком выглядят несколько устаревшими. Кроме того, некоторые модели могут предательски укоротить ноги. В результате получается образ, будто сошедший со страниц старых журналов.
А вот замшевые классические туфли на устойчивом каблуке-столбике смотрятся стильно. К тому же их удобно носить.
8. Cандалии c большим количество ремешков
Модели с многочисленными ремешками только кажутся отличным вариантом для теплых деньков. На самом деле такая обувь может испортить весь образ и добавить обладательнице пару лишних лет. Лучше выбрать более удобные сандалии с широкими ремешками на плотной, массивной подошве. Такая обувь все еще в тренде, и в ней достаточно комфортно ходить.
9. Слишком грубые слипоны
Подобрать подходящие слипоны может быть непростым делом. Некоторые парусиновые туфли или модели из плотной ткани выглядят слишком просто и зачастую кажутся устаревшими. В результате такая обувь невольно искажает даже продуманный образ. А вот пара из замши или гладкой кожи отлично освежит наряд.
10. Обувь с перфорацией
Перфорированная обувь привлекает своей текстурой и «дышащим» эффектом. И хотя время от времени ее можно увидеть на полках в магазинах, она все же утратила актуальность. Стилисты отмечают, что перфорация может сыграть злую шутку и визуально добавить десяток лет. Часто такую обувь продолжают носить люди, которые застали пик ее популярности, и не готовы сменить стиль.
11. Белые кеды
Ну я уже старшее поколение поэтому останусь в своих белых кедах, слава богу стилисты разрешили
Некоторые люди недоумевают, почему белые теннисные туфли и кеды у многих ассоциируются со старшим поколением. Как бы то ни было, но на такую обувь действительно вешают ярлык «бабушкиных тапочек». Если хочется освежить образ, лучше выбрать более современные кеды или кроссовки.
Кстати, кеды и кроссовки можно назвать универсальной обувью. Ведь с правильно подобранным нарядом их можно носить и на прогулку, и в офис, и в ресторан