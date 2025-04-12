11 моделей обуви, которые не красят даже продуманный образ

Модный эксперт Анджела Фостер считает, что туфли и сандалии на очень плоской подошве похожи на домашние тапочки. Кроме того, балетки и шлепанцы не обеспечивают достаточную поддержку стопы, что может вызвать боли в спине.

Анджела рекомендует выбирать обувь на небольшой платформе. А еще можно примерить туфли на небольшом каблуке, ведь они бывают даже удобнее, чем модели на плоской подошве.