В начале 2000х, когда в нашей стране только набирала популярность японская кухня, знакомый в компании своих друзей пришёл в небольшой ресторанчик, чтобы попробовать новомодное "чудо заморское" - роллы, суши...
Перед трапезой им принесли большую чашу с водой. Ну, парни, не долго думая, выпили по очереди эту воду. А потом пришёл официант и сказал, что она нужна была, чтобы в чаше вымыть руки перед едой))
11 туристов, которые от души тупанули в чужой стране
Путешествия — это не только красивые закаты и новые знакомства, но и ситуации, когда что-то идет не по плану. Заблудиться в чужой стране или ляпнуть что-то не то в попытке объясниться на незнакомом языке — в моменте это кажется катастрофой, но позже становится важной частью поездки. Эти туристы отправлялись за приключениями, а получили незабываемые истории, которые теперь рассказывают с улыбкой и смущением.
- Были в Японии с другом. После прилета пошли искать, где перекусить. Зашли в небольшой ресторанчик, перед нами положили идеальной формы кусок мыла, чтобы помыть руки перед едой. Ну мы схватили его и давай растирать. Весь персонал и другие клиенты вылупились на нас в ужасе. И только тогда до нас дошло, что это не мыло, а кусок тофу, который нам предложили в качестве перекуса, пока мы ждем заказ. © MiserableScot / Reddit
- Мы остановились в роскошном номере с личной горничной. Бросили свои вещи и отправились осматривать достопримечательности. Когда вернулись поздно вечером, то были шокированы, обнаружив, что наш багаж уже распакован. Туалетные принадлежности были аккуратно расставлены в ванной, одежда развешена, а обувь расставлена. И тут самое интересное: мое белье лежало на кровати в лепестках роз, а рядом горничная положила клубнику в шоколаде. Вот только она, вероятно, не заметила, что брошенное мной в номере белье уже было ношеным. Само собой, я больше не могла смотреть в глаза нашей горничной. © pharmdoll / Reddit
- Я думала, что все аэропорты не закрываются на ночь, пока в Триесте меня чуть не выставили «на мороз». Как раз в этот день изменилась погода с +30 на +15 с ледяным ветром. Рейс был ранний, и я приехала в аэропорт последним автобусом, чтобы не тратиться на такси. Решила: подумаешь, несколько часов в аэропорту посидеть. Ага, в 00:00 вышли из каморки полицейские и попросили на выход. Картина маслом: холод, ветер, до ближайшего жилья идти по пустынному шоссе, наверное, не менее часа. Все-таки смогла я уговорить полицейских оставить меня в закрытом аэропорту. Правда, они сняли копию моего паспорта и предупредили, чтобы я оставалась на месте и не ходила по залу. Короче, теперь всегда смотрю время работы аэропортов, так, на всякий случай. © Svetalana Luce / Dzen
В начале 2000х, когда в нашей стране только набирала популярность японская кухня, знакомый в компании своих друзей пришёл в небольшой ресторанчик, чтобы попробовать новомодное "чудо заморское" - роллы, суши...
- Был как-то в Милане. Сижу в ресторане, и тут мне приспичило в туалет. Дела сделал, а как смыть за собой — не пойму. Гляжу — с потолка свисает какой-то шнур, ну я, не будь дурак, и дернул за него. Тут же в уборную вваливается весь персонал, я молча таращусь на них, они — на меня. Оказалось, этот шнур — для экстренной помощи, он включает сигнализацию. А кнопка смыва была в стене, я ее не заметил. © mgfreema / Reddit
- Путешествовала в одиночку по Вьетнаму. Села на паром, и тут заметила, что все на борту нарядно одеты. Ну ок. Затем, через 15 минут, кто-то начал разливать напитки и раздавать их пассажирам. Я была впечатлена таким обслуживанием. Пока человек, разливавший напитки, не подошел ко мне и не посмотрел на меня озадаченно, когда я потянулась за бокалом. Вот тогда-то я поняла, что нахожусь на частной вечеринке. Мы посмеялись, и они высадили меня на ближайшем причале. © viceadvice / Reddit
- Я по знаку зодиака овен. С детства путешествовала с родителями, и в каждом отеле висел символ моего знака (такая палочка, раздваивающаяся сверху). Я так радовалась, что все время счастливые номера попадаются! Сейчас мне 20 лет. И до меня только что дошло, что это крючок для халата. © Подслушано / Ideer
- Как-то полетели с родителями на отдых в Таиланд. Ужинаем в местной кафешке, счет вышел небольшой, оплачиваем крупной купюрой, так как меньше не было, ждем сдачу, а нам все не приносят. Спрашиваем, мол, когда принесут, а нам таец-официант: «Патом-патом!» Мы офигели, а оказывается, «патом-патом» означает «минутку, подождите». Теперь эта фраза у нас коронная. © Подслушано / Ideer
- Отдыхали в Голландии, парень усадил ночью в машину, говорит, сейчас будет сюрприз. Я не ориентируюсь, куда едем. Приехали, выходим из машины, ведет меня куда-то молча, а я в уме гадаю, что за сюрприз! Фонарей нет, темно и холодно. Свернули, вижу вдали силуэт черный, высокий, приближается. Идем ближе, мне страшно, вцепилась ему в руку. Говорит, правильно идем. Подходим, а это склеп высотой метра два! Я вскрикнула и отпрыгнула от него как ошпаренная! А парень невозмутимо: «Ой, наверное, не туда свернули». В итоге пришли на морское побережье, на ночной безлюдный пляж. Все чудесно, но этот склеп мне потом снился не раз. © Подслушано / Ideer
- Был в маленьком городке в глубине Пиренеев. Бежал, чтобы успеть на поезд, и тут слышу, что он приближается, но не могу понять, где находится станция. Я — в панику. Вдруг увидел пожилую пару, идущую мне навстречу, но весь французский, который я знал, вылетел из головы. В общем, я подбежал к этой милой паре и закричал: «Чу-чу!», делая вид, что дергаю за гудок поезда. Эта пара указала мне правильное направление, но они все время смеялись. Честно говоря, не могу их винить. Успел на поезд. © its_car_ramrod / Reddit
- Мы с мужем остановились в очень хорошем отеле в Риме. Туалетные принадлежности там были почти полноразмерными, от классных производителей. По какой-то причине в нашем номере каждый день оставляли по 2-3 штуки новых флаконов каждого вида. Ну я и бросила их все в ручную кладь. Когда проходили проверку в аэропорту, терпеливая сотрудница службы безопасности прочитала мне небольшую лекцию о том, сколько косметики в дорожном формате разрешено, одновременно с этим она вытаскивала все эти бутылочки из моей сумки и складывала в свои зип-пакеты. Мой муж пытался сделать вид, что мы не вместе. Я все время твердила девушке, мол, все окей, просто выкиньте их. Но она была полна решимости мне помочь, а я была унижена. Я все еще пользуюсь этой косметикой четыре года спустя. © Sensitive_Maybe_6578 / Reddit
- Был в Киото, обедал в рамэн-баре. Там на каждом столике лежали маленькие полотенца, чтобы вытереть руки. Стояло лето, я вспотел как лошадь. Схватил — и давай елозить этим полотенцем по лицу. А через 2 минуты подошел официант, невозмутимо взял мое полотенце и как начал им протирать мой же стол, а затем проделал это еще с парой столов. Да, «полотенца» были там для того, чтобы убирать со стола. © UncomfortableDunker / Reddit
Комментарии
Она была унижена...
То есть, тырить флаконы - это нормально, а вот обнаружить их - унижение. Чудесная логика)