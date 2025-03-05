11 туристов, которые от души тупанули в чужой стране

Путешествия — это не только красивые закаты и новые знакомства, но и ситуации, когда что-то идет не по плану. Заблудиться в чужой стране или ляпнуть что-то не то в попытке объясниться на незнакомом языке — в моменте это кажется катастрофой, но позже становится важной частью поездки. Эти туристы отправлялись за приключениями, а получили незабываемые истории, которые теперь рассказывают с улыбкой и смущением.