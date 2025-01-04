11 звезд, которые нашли свой силуэт и теперь блистают на ковровых дорожках на всю катушку

Знаменитости
1 день назад

Ни для кого ни секрет, что удачно подобранный образ, а также выгодный ракурс способны облагородить любую фигуру. И звезды умело этим пользуются. Вот несколько знаменитостей, которые нашли свой фасон, и носят его чаще, чем другие.

Флоренс Пью: короткие топы + юбка с завышенной талией

IMAGO/Steve Vas/Imago Stock and People/East News, Tischler Carlos/Eyepix/ABACA/Abaca/East News, AP/Associated Press/East News

Кэтрин Зета-Джонс: платья с лямкой на одно плечо + шлейф

JUSTIN TALLIS/AFP/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News, ROBYN BECK/AFP/East News

Кейт Бекинсейл: шортики + юбка

Joel C Ryan/Invision/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Маргарет Куэлли: платья на бретелях

Matrix Media Group/face to face/FaceToFace/REPORTER / East News, Lumeimages.com/SIPA/Sipa Press /East News, JM HAEDRICH/SIPA/Sipa Press /East News

Кейт Бланшетт: пиджаки с необычным принтом и отделкой

Scott A Garfitt/Invision/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Thomas Bohlen/Starface/STARFACE PHOTO /East News

Дженнифер Лоуренс: платья с асимметричным верхом на одно плечо

Billy Bennight/AdMedia/SIPA/Sipa Press /East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, mpi099/Associated Press/East News

Эмма Стоун: платья с глубоким v-образным вырезом

JF PARIENTE/SIPA/Sipa Press /East News, Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Patricia Schlein/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Аня-Тейлор Джой: наряды в бельевом стиле

GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/East News, Invision/Invision/East News, AA/ABACA/Abaca/East News
tama
20 часов назад

Обычно она неплохо одевается, в данной подборке наряды так себе.

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Лили Коллинз: цветочные принты

Laurent VU/SIPA/Sipa Press /East News, JB LACROIX/AFP/East News, Paul Marks/Broadimage/Broad Image/East News

Александра Даддарио: двуцветные платья в романтическом стиле

Gilbert Flores /Broadimage/EAST NEWS, Chris Pizzello/Invision/East News, Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Сальма Хайек: блестящие платья с асимметричными лямками

Invision/Invision/East News, PATRICK T. FALLON/AFP/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, GEOFF ROBINS/AFP/East News

А вот еще несколько звезд, которые однажды нашли свой идеальный фасон одежды и больше никого не слушают.

Фото на превью Invision/Invision/East News, GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/East News, Joel C Ryan/Invision/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Комментарии

Уведомления
Конфуз
1 день назад

Так смешно: metoo и все такое... а сами отчаянно демонстрируют нижнее белье. где можно и нельзя. Или нам еще радоваться, что пока они еще в белье?

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Соседка Клоунов
1 день назад

Мне кажется, дело не в том, что им нашли стилисты.
Просто мода циклична и ничего нового уже не придумать. Любые фото за 5+ лет с мероприятий это только доказывают.

Особенно, если это не какой-нибудь трешак от Баленсиаги, а реально вечерняя мода, типа Эли Сааб.
+ Работа с конкретным типажом, которому рекомендованы определенные длины и акценты.

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