11 звезд, которые нашли свой силуэт и теперь блистают на ковровых дорожках на всю катушку

Мне кажется, дело не в том, что им нашли стилисты.

Просто мода циклична и ничего нового уже не придумать. Любые фото за 5+ лет с мероприятий это только доказывают.



Особенно, если это не какой-нибудь трешак от Баленсиаги, а реально вечерняя мода, типа Эли Сааб.

+ Работа с конкретным типажом, которому рекомендованы определенные длины и акценты.