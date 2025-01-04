Прямоугольная тушка, перепиленная по горизонтали два раза.
Где там талия?
11 звезд, которые нашли свой силуэт и теперь блистают на ковровых дорожках на всю катушку
Ни для кого ни секрет, что удачно подобранный образ, а также выгодный ракурс способны облагородить любую фигуру. И звезды умело этим пользуются. Вот несколько знаменитостей, которые нашли свой фасон, и носят его чаще, чем другие.
Флоренс Пью: короткие топы + юбка с завышенной талией
Прямоугольная тушка, перепиленная по горизонтали два раза.
Кэтрин Зета-Джонс: платья с лямкой на одно плечо + шлейф
Кейт Бекинсейл: шортики + юбка
Маргарет Куэлли: платья на бретелях
Кейт Бланшетт: пиджаки с необычным принтом и отделкой
Дженнифер Лоуренс: платья с асимметричным верхом на одно плечо
Эмма Стоун: платья с глубоким v-образным вырезом
Вот прямо не могу сказать, что эстетично сильно.... Эмму люблю, "Ла-ла-ленд" forever!
Аня-Тейлор Джой: наряды в бельевом стиле
Лили Коллинз: цветочные принты
Александра Даддарио: двуцветные платья в романтическом стиле
Сальма Хайек: блестящие платья с асимметричными лямками
А вот еще несколько звезд, которые однажды нашли свой идеальный фасон одежды и больше никого не слушают.
Комментарии
Так смешно: metoo и все такое... а сами отчаянно демонстрируют нижнее белье. где можно и нельзя. Или нам еще радоваться, что пока они еще в белье?
Мне кажется, дело не в том, что им нашли стилисты.
Просто мода циклична и ничего нового уже не придумать. Любые фото за 5+ лет с мероприятий это только доказывают.
Особенно, если это не какой-нибудь трешак от Баленсиаги, а реально вечерняя мода, типа Эли Сааб.
+ Работа с конкретным типажом, которому рекомендованы определенные длины и акценты.