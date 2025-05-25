12 неловких ситуаций, которые могли бы вогнать в краску каждого из нас

Как же меня вымораживают люди, которые, звоня, спрашивают "Ты меня узнала?" Блин, почему просто нельзя представиться? Нет, я не обязана всех людей помнить по голосу, тем более малознакомых или с кем давно не общалась, как и иметь все их контакты в телефоне..