12 неловких ситуаций, которые могли бы вогнать в краску каждого из нас
Обычно, когда попадаешь в ситуацию, от которой краснеешь от пяток до ушей, хочется просто сбежать поскорее или провалиться сквозь землю. Зато потом это может превратиться в историю, которую можно вспомнить с улыбкой и поделиться с окружающими.
- Я стоял в холле гостевого дома в Таиланде и ждал машину. Меня провожала милая миниатюрная тайка. Когда уже надо было выходить, она вдруг протянула ко мне руки. «Хочет обнимашку», — подумал я и потянулся навстречу. И прямо в этот момент до меня дошло, что она жестом попросила меня потянуть за шнур на потолочном вентиляторе, чтобы включить его, потому что она не могла до него дотянуться, а я был высокий. Очень неловко вышло. © Unknown athor / Reddit
- Эта история произошла года 2 назад. Послала меня мама в магазин за молоком, хлебом и батоном. Иду обратно, в наушниках громко играла музыка, и я в такт ей немного покачивала пакетом с продуктами. В какой-то момент я услышала звук, как будто что-то упало. Мне показалось, что я что-то уронила. Я обернулась, но так как на дорожке ничего не было, пошла дальше. Когда вернулась домой и отдала пакет маме, она удивленно спросила: «Почему нет батона?» Я сначала испугалась, что забыла его в магазине, но быстро все поняла. В пакете была огромная дыра. Я быстро добежала до места, где слышала, как удрал мой батон. Когда я была уже довольно близко, сбавила скорость, делая вид, что просто гуляю, так как было немного неловко. Я заметила свою пропажу в клумбе рядом с одним из домов. В этот момент из подъезда выходит парень лет 16. Видели бы вы его лицо, когда он увидел, как, проходя мимо клумбы, девушка с невозмутимым видом достала из нее батон и, старательно делая вид, что ничего не произошло, прошла мимо. Зато батон был спасен из цветочной западни. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Однажды ехала на автобусе от родителей домой. Живу в другом городе, и дорога занимает 6 часов. Во время остановки я пошла в туалет и внезапно обнаружила, что начались месячные. И тут натыкаюсь на уборщицу. Представляете, так она поняла мою ситуацию и даже дала мне средства личной гигиены и свои штаны. Уборщица спасла меня от самой неловкой ситуации в моей жизни. © Карамель / VK
- Однажды отдыхали с друзьями на природе. Вечером возвращаюсь из туалета, подхожу к костру и беру из походного холодильника напиток. И в эту же секунду в ужасе осознаю, что вокруг как-то подозрительно тихо. Смотрю, а вокруг меня сидят не мои друзья, а какая-то семья с двумя детьми. Они сидели и наблюдали за тем, как незнакомый мужик подошел, залез к ним в холодильник и как ни в чем не бывало уселся к их костру. © rheabs / Reddit
- Когда мне было 14 лет, в школе было организовано общее собрание. На него пришли где-то 500 учеников. Я выбрал место около прохода. Когда все встали, чтобы поприветствовать директора, какой-то шутник позади меня взял мой стул и передал его по ряду, в итоге он оказался в самом конце зала. Я заметил это, но не знал, что делать, решил притвориться, что у меня есть стул и сесть вместе со всеми. В таком неудобно положении я смог просидеть только пять минут, потом я пошатнулся, и директор прогудел: «Где твой стул?» Я боялся даже слово молвить, поэтому просто указал в конец зала. Это был самый долгий поход за стулом в моей жизни. © stevierar / Reddit
- О неловких ситуациях: как-то раз парень, который мне нравился, принес мне кофе с сахаром. Он смотрел на меня очень долго, как будто спрашивал: «Ну, чего не пьешь? Я же для тебя старался». Вы, конечно, подумали: «Что неловкого в том, что парень, который тебе нравится, проявляет знаки внимания?» Но, увы, у меня аллергия на сахар и кофе. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
А что правда бывает аллергия na сахар и кофе? Вот уж не повезло человеку, сахар сейчас присутствует практически во всех произведённых продуктах, даже не сладких.
- На втором курсе попал я как-то в одну невероятно забавную ситуацию. Любил я тогда кадрить девушек, со многими одногруппницами приходилось иметь дело, многих из них часто забывал. Тут утром звонок, я беру трубку, ничего не понимаю, лишь слышу вопрос: «Миша, ты меня узнал?» Я не растерялся, ответил: «Да, дорогая, конечно узнал. Твой голос всегда был медом для моих ушей!» Вдруг она мне говорит: «Хм, поговорим в университете!» Оказалось, что это была моя преподавательница, которая хотела, чтобы я наконец-то сдал ей все работы. © Не все поймут / VK
- Я проработал целую смену с коллегой, назовем его Майком. На следующий день мой начальник говорил о Майке, и я, по какой-то неизвестной мне причине, спросил: «Как там Майк? Давно его не видел». Мой начальник посмотрел на меня с недоумением, подозрением и даже немного обеспокоенно и сказал: «Ты вчера работал с ним 8 часов». По сей день я понятия не имею, что заставило меня так сказать. © Fluid-Bet6223 / Reddit
- У друзей была пятая годовщина свадьбы. Решила сделать для них оригинальный подарок, преподношу его с ехидной ухмылкой, а подруга приподняла бровь и потащила меня в спальню, а там на кровати лежало четыре кларнета и столько же ниток коралловых бус. Оказалось, что я не одна такая, кто решил подшутить над тем, что их зовут Клара и Карл. Упс, неловко получилось. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Как же меня вымораживают люди, которые, звоня, спрашивают "Ты меня узнала?" Блин, почему просто нельзя представиться? Нет, я не обязана всех людей помнить по голосу, тем более малознакомых или с кем давно не общалась, как и иметь все их контакты в телефоне..
- Всегда так неловко себя чувствую, когда на карте не хватает денег или забываю кошелек дома. Стараюсь избегать таких ситуаций, по сто раз все перепроверяю, но они как будто сами меня находят. Позавчера в магазине уже все по пакетам разложила и вдруг понимаю, что не ту карту взяла. Расстроилась и уже хотела все выкладывать обратно, но какой-то незнакомый мужчина взял и заплатил за меня. Просто так. Без каких-либо намеков или убеждений, просто оплатил покупки незнакомой женщины в неприятной ситуации. Побольше бы таких хороших людей. Выпросила у него номер карты и перевела ему всю сумму. © Мамдаринка / VK
- Сижу как-то на лавочке во дворе. Рядом девушка гуляет с младенцем в коляске. К ней подходит бабулька и говорит: «Ой, какой хорошенький! Как две капли воды с твоим мужем. Один в один Лешка!» И тут девушка выдает: «Наталья Петровна, а вы и вправду так думаете? Просто это ребенок нашей соседки с третьего этажа!» Неловкая ситуация получилась. © Не все поймут / VK
- Я довольно часто попадаю в неловкие ситуации: то в лужу что-нибудь уроню, то сяду на грязное, то обольюсь, пока пью. Но самый фейл был сегодня. Стою в метро в толпе людей. И тут во время зевка слюна выпадает изо рта и падает на телефон сидящему парню. Выйти не могла, потому что опоздала бы на работу, а за это штрафуют, и в другую часть вагона не уйдешь — час-пик. Так и ехали. © Подслушано / VK
Большинство нелепых историй с людьми происходят в детстве и вот еще 15 историй из школы, которые их герои будут вспоминать до старости.
Комментарии
Ну, девушка в последней истории просто удивительная. Ну неужто уж нельзя научиться избегать таких неловких ситуаций ?
Думаю, самый фейл еще впереди...
Историю с младенцем: это как? Бабулька пропустила всю беременность, не видела что "девушка" с животом ходила, но сразу признала в младенце копию мужа? Даже не удивилась, откуда ребенок взялся? Не, это не случайная неловкость, а если такое произошло, то Наталья Петровна специально так сказала. Грамотно стуканула, так сказать.