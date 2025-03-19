12 человек, у которых шестое чувство переплюнуло остальные пять

Истории
1 час назад

Не все события и явления в этом мире поддаются логическому объяснению. Есть еще интуиция. Раздобыли истории, которые ставят шах и мат всем прагматикам.

  • У меня зеленые глаза и очень хорошая интуиция. Муж постоянно говорит, что во времена Средневековья меня давно бы уже наказали. Летом и брат в этом убедился. Мы были с ним в деревне. Поднялся сильный ураганный ветер. Я стою у окна и говорю: «Главное, Серега, чтобы тополь не упал на твою машину». И вот на наших глазах падает огромный тополь в паре шагов от машины. И тут же брат завизжал: «Ведьма!» © Палата №6 / VK
  • Был зачет по литературе, выхожу к доске, тяну билет и... Нет, там не было единственной темы, которую я знаю. Наоборот, там была самая сложная тема, к которой не был готов абсолютно никто. Я уже начинаю думать, что мне конец. Однако стоило мне зачитать вслух тему и кое-как начать отвечать, вся группа дружно стала умолять, чтобы мне, как человеку, который всех спас, поставили пять. И мне поставили. Так что чутье меня и подставило, и спасло одновременно. © Просто случайный ник / ADME
  • Моя интуиция работает только на плохие события, к сожалению. Например, я всегда точно знала, когда бывший встречался с другими девушками, пару раз даже место встреч угадывала. Однажды проснулась посреди ночи в поезде от чувства ужасного горя, что мешает вдохнуть. В это время в родительском доме почил мой самый любимый кот, с которым я выросла вместе. А год назад мне за месяц до отпуска несколько раз снилось падение самолета, в котором я летела с сыном. Отпуск все-таки состоялся, но это был самый ужасный отпуск за всю мою жизнь. На рейс опоздали. Билетов не было — полетели с пересадками. Заболела ангиной. На море ни одного солнечного дня. И дочь с мужем загремели в больницу с тяжелейшей инфекцией. © РафиНадька / ADME
  • Лет 30 тому назад. Столица. Выхожу из рыболовного магазина на перекрестке. И думаю, как мне проехать до дома: пойти налево на троллейбус или направо на метро. Посмотрел на часы. По времени получалось без разницы. Решил почему-то на метро. Вернулся домой. Включил новости. Показывали происшествие с троллейбусом. Место очень знакомое. Так это же тот самый перекресток! Сразу после остановки общественного транспорта. Как назвали время трагедии — чуть не поседел. От момента, как я посмотрел на часы, до времени ЧП прошло меньше 10 минут. Не факт, конечно, что я оказался бы именно в этом троллейбусе, но вероятность была просто огромная. © Александр Караваев / ADME
  • В субботу запланировала себе массу домашних дел и никуда не выходить из дома. Но с самого утра в голове назойливое «поезжай за учебником». И я понимаю, что надо все бросить и поехать купить сыну редкий учебник, который я накануне искала и нигде не могла найти. Поехала, зашла на рынок за продуктами и уже на выходе увидела, как старичок продает книги: старые, новые, художественную литературу, научную. Я наудачу спросила про учебник определенного автора, продавец оживился и, немного покопавшись, нашел нужную книгу. © Такая Аля / ADME
  • Думала, что у меня все хорошо. Верный муж, счастливая семья. И вдруг сочиняю стихотворение об одиночестве, тоске и ценности семейного очага. До этого стихи писались совсем на другие темы. Через две недели после этого мой муж встречает другую женщину, влюбляется, и мы расстаемся. © Galina Dolgikh / ADME
  • Очнулась от глубокого сна примерно в два часа ночи, во время снежной бури. Чувствовала, что что-то не так. Сразу же пошла искать свою собаку, но нигде в доме не смогла ее найти. У моих соседей по комнате была привычка выпускать ее погулять и забывать о ней, закрывая дверь. Подбежала к входной двери и увидела собаку лежащей на коврике, она едва дышала и была вся в снегу. Она пробыла снаружи одна по меньшей мере пять часов. Вскоре после этого я съехала. © Cafilkafish / Reddit
  • У меня сильно развита интуиция. Я чувствую, когда меня хотят обмануть, использовать или ситуация опасна, нужно делать ноги. Накануне одного жесткого расставания я все эмоции пережила заранее. Просто почувствовала невероятную тоску, от которой все свело внутри. Беспричинно зарыдала и будто наяву пережила, как провожаю дорогого мне человека на вокзал, сажаю его в поезд и отпускаю в дорогу, где его ждут новая жизнь, новые люди. И я никогда его больше не увижу. Никогда. Я так рыдала, будто это не мои вздорные мысли, а неминуемая реальность. Простилась с человеком. На следующий день наше общение прекратилось навсегда по его инициативе. А я уже была морально подготовлена, часть боли пережита и часть слез выплакана. © Подслушано / Ideer
  • Иду как-то весной домой. Идти осталось метров семь. Мне все время кажется, что у меня что-то с сапогом. Смотрю на него — ничего такого, но ощущение не покидает. Думаю, ладно, дома нормально гляну, а то на ходу неудобно. Но ощущение чего-то не того прямо гнетет. Решила остановиться, посмотреть, что там с сапогом. И только остановилась, в метре от меня (то есть там, где бы я была, если бы не тормознула) с крыши упала огромная глыба снега. С сапогом, кстати, все было ок, да и ощущение тут же пропало. © Просто_пря / ADME
  • Ехала в отпуск в Грузию. Все готово: билеты купила, маршрут спланирован. Но не покидает странное беспокойство. Махнула рукой на тревоги. А через пару дней меня скрутило, температура под 40. Врачи приехали быстро. Но после них вдруг пришел счет за их приезд. Без медицинской страховки помощь обошлась в кругленькую сумму. И знаете, с тех пор я верю: шестое чувство — это не мистика. Это почти инструкция к выживанию.
  • С утра было тревожное чувство, тянуло домой, не могла сосредоточиться. В итоге сорвалась и поехала обратно. Подхожу к квартире — дверь приоткрыта. Захожу и вижу, как дедушка беседует с двумя подозрительными мужиками, а те спокойненько так впаривают ему чудо-фильтр для воды. Вошла в тот момент, когда деду уже налили «чистую» воду и заставляли попробовать. Меня аж перекосило, выгнала их. © Не все поймут / VK
  • Работали вместе с одним парнем года три. Часто вместе одни проекты вели, стали общаться чуть больше, чем просто коллеги. Но никаких романтических чувств, влюбленности — вообще ничего такого не было. Скорее, приятельствовали. И вот недавно просыпаюсь в свой выходной с мыслью, что он мне сегодня напишет. Не знаю, откуда вдруг взялась такая стойкая уверенность. Я прямо целый день ждала его сообщения. И вот часов в семь вечера этот парень и впрямь мне написал. Спросил, как дела, что делаю. Поболтали. А потом позвал вместе киношку посмотреть. Одна встреча, две, три — и вот мы уже пять лет как встречаемся. Любим друг друга до безумия.

Еще одно малообъяснимое явление — вещие сны. После некоторых точно поверишь во все чудеса на свете.

Комментарии

Уведомления
Ольга Курпякова
20 часов назад

Всё это конечно, хорошо, предчувствия и интуиция, но медицинскую страховку обязательно надо оформлять при выезде за границу.

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