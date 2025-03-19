12 человек, у которых шестое чувство переплюнуло остальные пять

Всё это конечно, хорошо, предчувствия и интуиция, но медицинскую страховку обязательно надо оформлять при выезде за границу.
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Не все события и явления в этом мире поддаются логическому объяснению. Есть еще интуиция. Раздобыли истории, которые ставят шах и мат всем прагматикам.
Еще одно малообъяснимое явление — вещие сны. После некоторых точно поверишь во все чудеса на свете.
Всё это конечно, хорошо, предчувствия и интуиция, но медицинскую страховку обязательно надо оформлять при выезде за границу.