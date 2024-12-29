12+ фильмов, которые отлично сочетаются с елкой и праздничным салатом

В новогодние праздники всем нам хочется соответствующего настроения, так, чтобы «полный джингл беллз» — в хорошем смысле, разумеется. К некоторым счастливчикам оно приходит само по себе, с первыми гирляндами в окнах и украшенными витринами. Для всех остальных мы припасли подборку фильмов на любой вкус. Какой-нибудь из них обязательно приманит праздничный настрой.

«Рождественские каникулы», 1989

Главный герой хочет устроить идеальное Рождество для своей семьи: украсить дом, нарядить елку и собрать всех вместе. Но, как всегда, все пошло не так и праздник превратился в настоящий хаос. Это кино напоминает, что новогодние праздники — это не про идеальность, а про то, чтобы быть вместе, даже когда все идет наперекосяк. Я его наизусть знаю, а все равно ржу каждый раз! © DankJista / Reddit

«200 сигарет», 1999

Комедия о том, как молодые ребята пытаются найти свое место на новогодней вечеринке. В фильме нам показывают сразу несколько историй, которые переплетаются в течение одной ночи. Все герои просто хотят провести вечер как можно круче, но по пути сталкиваются с кучей неловкостей и смешных недоразумений. Друг каждый год смотрит. Одного не пойму: почему Пола Радда в этой роли все считают красавчиком? Обычный чувак же. © cherold / IMDb

«Странные дни», 1995

События в фильме происходят накануне 2000 года. Это фантастический триллер, где главный герой, Ленни, торгует записями чужих воспоминаний и эмоций. Все меняется, когда он случайно находит запись жестокой расправы и ввязывается в опасное расследование вместе со своей подругой Мэйс. Да это один из лучших фильмов 90-х! © trexbytes / IMDb

«Эрнест спасает Рождество», 1988

Добрая история о том, как Санта приезжает в город, чтобы передать свои обязанности «наследнику» — человеку, который должен стать новым Санта-Клаусом. Но все, конечно же, идет не по плану. Помочь Санте должен Эрнест, простой и добродушный парень. Со свойственной ему неуклюжестью и с искренним желанием спасти праздник Эрнест берется за дело. Крайне недооцененный, очаровательно глупый праздничный фильм. Идеально, чтобы посмотреть вместе с детьми. © IhateTodds / Reddit

«Когда Гарри встретил Салли», 1989

Классическая романтическая комедия, которую знают почти все. Вот уже много лет мы смотрим, как Гарри и Салли спорят, могут ли мужчина и женщина быть просто друзьями. Знакомая история, которую никогда не помешает пересмотреть — ведь она полна юмора и трогательных моментов. Только включите ровно в 22:30, чтобы встретить Новый год вместе с героями. © Key_Cheesecake9926 / Reddit

«Рождественские хроники», 2018

История начинается с того, что брат и сестра решают подкараулить Санту и доказать, что он существует. Но затея выходит из-под контроля: они случайно портят сани Санты, и теперь весь праздник под угрозой. Вместе с веселым и харизматичным Санта-Клаусом, которого играет Курт Рассел, ребятам предстоит починить сани, найти потерянные подарки и спасти Рождество, прежде чем наступит утро. Муж собирался выключить, но дальше... Слезы текли, я так прониклась историей! Интересно было наблюдать, как менялись отношения брата и сестры. Как Санта совершал чудеса. Как все вокруг наполнялось духом волшебства. Сюжетная линия про переживания сына так отлично проработана. Мальчик сыграл изумительно! Пишу и снова слеза. Очень тронула эта история, обязательно посмотрите! © annetta888 / Otzovik

«Эта замечательная жизнь», 1946

Этот добрый фильм стал настоящей классикой. Он о человеке, который всегда ставил нужды других выше своих. Из-за череды неудач он впадает в отчаяние, и в рождественскую ночь к нему приходит ангел, чтобы показать, каким был бы мир без него. Герой понимает, сколько хорошего он сделал, и что все лучше, чем кажется. У меня есть традиция: каждый год перед тем, как дети уйдут на новогодние каникулы, я пересматриваю этот фильм и упаковываю подарки. Дети еще слишком маленькие, чтобы его смотреть, а муж не очень его любит, но мама с бабушкой всегда смотрели его в канун Рождества, и у меня с ним связано много хороших воспоминаний. Я все реплики наизусть знаю! © Soft-Pen1295 / Reddit

«Поменяться местами», 1983

Два богатых бизнесмена решают провести эксперимент: они подставляют одного успешного брокера и делают его бездомным, а вместо него дают шанс стать богатым уличному мошеннику. Но обманутые герои узнают правду и объединяются, чтобы отомстить хитрым богачам. У нас в Италии его каждое Рождество смотрят. Этот фильм всегда показывают по телевизору в это время. Лично я его смотрю с 1997-го. © sonoskietto / Reddit

Серия фильмов о Гарри Поттере, 2001 — 2011

Удивительно, что «новогодними» легко могут стать и фильмы без новогодней тематики. Скажем, многие полюбили в праздники пересматривать Гарри Поттера. Ведь это как раз то время, когда хочется верить в чудеса, а история Гарри — она именно о том, что даже в трудные времена всегда есть место дружбе, любви и волшебству. А эти зимние сцены с нарядными елками, снегом и рождественскими пиршествами в Хогвартсе? Признайтесь, вам тоже хотелось попасть на этот праздник! Да, я знаю, это не новогоднее кино, но все равно каждый год устраиваю себе марафон Гарри Поттера. © Real-Negotiation8162 / Reddit

«Я буду дома к Рождеству», 1998

Главный герой учится в колледже и больше думает о себе, чем о семье. Однажды отец обещает подарить ему классную машину, если тот приедет домой на Рождество. Да только вот друзья взяли и оставили нашего героя посреди пустыни в костюме Санты, и теперь парню предстоит пройти долгий путь, чтобы успеть домой к празднику. Сделайте себе одолжение и посмотрите его. Просто посмотрите. Не благодарите. © Unknown author / Reddit

«Гремлины», 1984

Этот смешной (и самую капельку страшный) фильм наглядно показывает, что бывает, если не соблюдать правила. Все же помнят, что нельзя мочить могвая водой? «Гремлины» — классная история с атмосферой Рождества и веселого безумия. Сел смотреть с дочкой, и вдруг вспомнил, что там же раскрыли секрет Санты! К счастью, успел этот момент перемотать. © Eq2Me / Reddit

«Осторожно, заложник!», 1994

Перед нами рождественская комедия про очень странное похищение. Грабитель Гас решает взять в заложники семейную пару, чтобы скрыться от полиции. Но он не ожидает, что столкнется с постоянно ругающимися супругами, которые устраивают сцены даже в такой ситуации. А когда приезжает их большая и невыносимая семья, все окончательно превращается в фарс. Этот фильм — настоящее противоядие от всей этой новогодней милоты и слащавости. А юмор хоть и мрачный, но все равно праздничный! © nodustspeck / Reddit

Бонус: «Омерзительная восьмерка», 2015

Это, конечно, не новогодний фильм, да и вообще, Квентин Тарантино кино снимает не очень-то праздничное. Но почему-то именно эта его картина удивительным образом создает новогоднее настроение — не в последнюю очередь из-за того, что события разворачиваются суровой зимой. Только представьте: незнакомцы, укрывшиеся от бури в одном пространстве, травят байки у камина, пока за окнами свистит вьюга. Ну и что, что сама история довольно мрачная — может, вы из тех, кто устал от романтических комедий? А тут своего рода «зимний детектив» для тех, кто любит напряженные истории с характером. А актерский состав тут какой блестящий!