12 историй, которые повышают выработку адреналина

Несмотря на всю устроенность современной жизни, мы периодически сталкиваемся с ситуациями, которые буквально стимулируют выработку адреналина. И естественно, о таком не грех рассказать — да и почитать тоже! Именно поэтому сегодня мы приглашаем вас погрузиться в подборку историй, которые серьезно взбодрили их главных героев.