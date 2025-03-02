12 историй, которые повышают выработку адреналина

Истории
1 час назад

Несмотря на всю устроенность современной жизни, мы периодически сталкиваемся с ситуациями, которые буквально стимулируют выработку адреналина. И естественно, о таком не грех рассказать — да и почитать тоже! Именно поэтому сегодня мы приглашаем вас погрузиться в подборку историй, которые серьезно взбодрили их главных героев.

  • В Австралии дедушку укусил ядовитый паук. Коллеги повезли его в больницу. На полпути их остановил полицейский за превышение скорости. Он возмущается, мол, вы вообще в курсе, как несетесь? А коллега показал на банку с пауком и руку моего деда. Полицейский вылупился на него и выдает: «Ладно. Э-э... следуйте за мной». Он мчится обратно к машине, включает фары, сирены и они добираются до Сиднея вдвое быстрее, чем обычно. Все потом ржали из-за того, что самая быстрая поездка в жизни водителя - погоня за полицейской машиной.. © Cynicalvulpine / Reddit
  • Моя история связана с пра-пра-пра-прадедушкой, легендарным автомобилем Ford T и тормозами, которые отказали. В 1920-ые он ехал по дороге и перевалил через холм. Но уже на спуске стало понятно, что тормоза отказали - автомобиль не останавливается и только набирает небезопасную скорость. Это же заметили и полицейские, которые устроили за ним погоню из четырех машин с мигалками и двумя всадниками на лошадях! Слава богу, прапрапрапрадедушка не растерялся и направил машину в сторону другого холма, а тормозить ей дополнительно помог якорь для лодки, который по счастливой случайности оказался под рукой. Он набросил его на ближайшее дерево и это сработало! Randomguy1912 / Reddit
  • Я в одиночестве отправилась в поход в Австралии. И в пути со мной заговорили два случайных парня и пригласили отправиться на их крошечной лодке на ночную рыбалку в океане. Чтобы было понятно: никто на свете не знал, где я, и с кем я, и половину времени у меня вообще не было связи. Но я отправилась на эту авантюру, и в итоге мы поймали несколько потрясающих рыб и вернулись в кемпинг. Там один из моих новых знакомых научил меня, как разделывать акулу, пока другой приготовил немного фиш-энд-чипс, и мы устроили грандиозный пир. Оцениваю мероприятие на 10/10, эти ребята были суперкрутыми, и я надеюсь, что они все еще там тусуются. CopsaLau / Reddit
  • У маминой подруги был дом, где она жила одна. Однажды в нем начали происходить странные вещи: суп заканчивался быстрее обычного, пропадали яйца и влажные полотенца. Долгое время она списывала все на свою забывчивость. Но однажды услышала шум на чердаке и пошла проверить. Заходит, а там чье-то жилье. Маленькое радио, плита, спальный мешок, подушка, обертки от еды и так далее. Она вызывала полицейских и те поймали парня, который через дерево залезал в чердачное окно. Причем делал это почти каждый день. Ждал, пока она уйдет на работу, спускался в дом и пользовался "гостеприимством". Самое забавное, что они познакомились, и тайный сожитель оказался отличным, воспитанным парнем, просто ему не повезло. Подруга мамы не выдвинула обвинений и даже помогла найти работу – он так и жил на чердаке, пока не встал на ноги. Жутковатая история с счастливым концом! © Saganic / Reddit
  • Когда-то мои бабушка и дедушка купили дом для своей большой семьи. И однажды дед нашел фальшивую стену на втором этаже и снес ее, чтобы освободить дополнительное место. В тайном помещении мы нашли раскиданные детскую одежду и игрушки. Но самое жуткое, что мама, когда-то жившая на втором этаже, рассказывала, что слышала странные шумы в стенах. А тетя, которая жила потом в этой же комнате, однажды развесила по ней фотографии – и проснулась утром с ними у себя на груди. Мои двоюродные братья также рассказывали, что слышали шаги на лестнице и у их двери посреди ночи. Поэтому я до сих пор не поднимаюсь на второй этаж этого дома – там всегда холодно и царит пугающая атмосфера. Даже сейчас мне продолжают сниться кошмары, которые возвращают туда. © ****Rubnuts / Reddit
  • Однажды с сестрой шли в магазин, я увидела, как она оглянулась, а затем громко закричала. Адреналин и страх взяли верх, я даже не посмотрела, почему она кричит, а просто схватила ее за руку и побежала так быстро, как только могла. Пока не услышала, как один из соседей кричит, чтобы мы перестали бежать, и вообще все в порядке. Наконец, я обернулась и увидела... несколько собачек, выпрашивающих ласку и игры. Сестра очень боится собак, поэтому она думала, что те нападают. Оказалось, что они хотели просто поиграть. Естественно, мы не отказали пушистым. Слава богу, что это оказались просто собачки! © PlasticEyes_Angela / Reddit.
  • Когда-то мы с семьей жили в жутковатом старом доме. Однажды мама убиралась в комнате моего младшего брата, пока мы были в школе. И в какой-то момент все его электронные игрушки включились одновременно. Причем в двух из них не было батареек! Мама была так напугана, что заставила нас на три дня «разбить лагерь» в гостиной. Более того, до нашего переезда такое случалось время от времени – по одной или две игрушки за раз. © LameGhost / Reddit.
  • Мне было лет 12, я катался на велосипеде по окрестностям, и в силу глупости решил показать неприличный жест проезжающей мимо машине. Через 30 секунд я оглянулся и понял, что она разворачивается в мою сторону, поэтому крутил педали, как мог – залетел на холм и чей-то газон. Но меня нагнали: водитель опустил стекло и погрозил уже мне. Я вновь дал деру и влетел на задний двор друзей – их семья устраивала пикник. Они просто пялились на меня, а я молча и тяжело дышал, пока не смог поехать домой. И тут я вновь увидел эту машину, которая ехала на меня. Уставший, я попытался удрать, но водитель затормозил машину и накричал на меня. Я сдался и подъехал к его окну – он преподал мне жизненный урок. После чего он даже хотел подбросить меня до дома, но я соврал, когда назвал адрес. © YourLocalZebraa / Reddit
  • Мне нужно было снять денег в банкомате и я поехал за ними в час ночи на своем скутере. Припарковался у небольшого здания с банкоматом. Снял немного денег, и, как только я сел на скутер, ко мне побежала темная фигура. Я завелся как можно быстрее и улетел оттуда. Определенно, это один из самых страшных моментов, которые я когда-либо испытывал. © Unknown author / Reddit
  • Я училась в 7 классе, и один мальчик сказал мне, что я ему нравлюсь. Я не успела ответить - прозвенел звонок. Написала ему записку, в которой сказала, что он мне тоже нравится. Мое сердце так колотилось – думала, что умираю. После урока я отдала ему записку и рванула по коридору. А потом на обеде он пригласил меня на свидание. Я была напугана и тряслась, но сказала «да». Мы встречались около года, и мы все еще дружим. Но он был первым парнем, который пригласил меня на свидание, и с тех пор сердце никогда не билось так быстро. © KosmicKoalas / Reddit
  • Однажды пять собак гнались за мной. Я был на поле со своей маленькой собачкой, и примерно в полукилометре пастушьи псы увидели нас, и почему-то решили, что мы – опасность для овец. И начали преследовать! В моменте я даже споткнулся и разбил телефон, а когда поднял глаза, то увидел, что моя собачка продолжила бежать, даже не оборачиваясь на своего хозяина! © Djrhskr / Reddit
  • Я был в трех шагах от того, чтобы наступить на гремучую змею в прошлые выходные. Я разбил лагерь за пределами города и поднимался на небольшой холм, чтобы сделать несколько фотографий восхода солнца. Я шел очень осторожно, потому что я боялся пауков и не знал, есть ли они там. Затем я посмотрел вниз, услышал громкое шипение и увидел гремучую змею, свернувшуюся кольцами, наверное, в полутора метрах передо мной. Если бы она не издала звук, то очень вероятно, что я бы наступил на нее. © socomm203 / Reddit

Опасность одних шокирует, у других же вызывает приятную дрожь. Объединяет нас всех одно – от адреналиновых историй невозможно удержаться. Поэтому рекомендуем вам несколько похожих материалов:

Комментарии

Уведомления
Мгла
1 час назад

Номер три не отправился.
3. Налоговая инспекция. Мне пришлось для работы открыть фирму в 19ть лет и как же меня там орали, наезжали и выносили мозг, потому что я не могла послать и всех боялась!

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