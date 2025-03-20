12+ мужчин, чьи творения могли бы украсить любой дом

Фотоподборки
1 час назад

Эти мужчины не просто работают с деревом — они создают вещи, которыми хочется любоваться. Кто-то годами совершенствует мастерство, кто-то только пробует себя в столярном деле, но результат одинаково впечатляет: стильные стулья, уникальные комоды, скрытые механизмы и мебель, идеально вписанная в интерьер.

В этой подборке — работы, которые могли бы украсить любой дом.

«Сделал для своего сына кроватку»

«Сделал для дочери новую кровать со встроенным комодом и письменным столом»

«Часы на газоразрядных индикаторных лампах ИН-12»

«Деревянные лампы своими руками — собачка и кошечка. Участие принимали все: жена рисовала, мелкий пилил, а я дорабатывал»

«Вдохновился своей собакой и сделал столик»

«Подарок на День святого Валентина для моей жены»

«Прошло 5 лет с момента переезда, и мы наконец заменили всю мебель в столовой, которая досталась с домом»

"Вчера закончил этот буфет из белого дуба и очень доволен результатом".

«Начальник попросил меня сделать что-то для раздевалки, где сотрудники смогут хранить свои вещи»

«Жена хотела длинный обеденный стол»

«Тумбочка для моей маленькой спальни»

Alena
8 минут назад

Ой, главное - во сне при поворотах не удариться руками об это произведение.

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  • Прекрасный пример того, как можно использовать каждый сантиметр! © Conlink / Reddit

«Ящик для игрушек собаки с удобным отверстием, чтобы она сама могла их доставать»

«Шкаф для телевизора на кухню»

«Деревянный бумбокс — подарок для моего брата»

«Наконец-то обставил комнату мебелью, сделанной своими руками»

«Вырезал из липы маленького тигра и раскрасил его акриловыми красками»

«Сделал шкатулку для украшений в подарок»

Каждое из этих творений — не просто мебель, а сочетание таланта, терпения и любви к деталям. И пусть кто-то видит в них лишь столы и шкафы, их создатели знают: за каждой вещью стоит история, долгие часы работы и настоящая гордость за результат.

Фото на превью tesselataxia / Reddit

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