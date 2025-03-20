12+ мужчин, чьи творения могли бы украсить любой дом

Эти мужчины не просто работают с деревом — они создают вещи, которыми хочется любоваться. Кто-то годами совершенствует мастерство, кто-то только пробует себя в столярном деле, но результат одинаково впечатляет: стильные стулья, уникальные комоды, скрытые механизмы и мебель, идеально вписанная в интерьер.

В этой подборке — работы, которые могли бы украсить любой дом.