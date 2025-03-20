12+ мужчин, чьи творения могли бы украсить любой дом
Фотоподборки
1 час назад
Эти мужчины не просто работают с деревом — они создают вещи, которыми хочется любоваться. Кто-то годами совершенствует мастерство, кто-то только пробует себя в столярном деле, но результат одинаково впечатляет: стильные стулья, уникальные комоды, скрытые механизмы и мебель, идеально вписанная в интерьер.
В этой подборке — работы, которые могли бы украсить любой дом.
«Сделал для своего сына кроватку»
«Сделал для дочери новую кровать со встроенным комодом и письменным столом»
«Часы на газоразрядных индикаторных лампах ИН-12»
«Деревянные лампы своими руками — собачка и кошечка. Участие принимали все: жена рисовала, мелкий пилил, а я дорабатывал»
«Вдохновился своей собакой и сделал столик»
- Боже, этот хвостик! © gifttcardrecipient / Reddit
«Подарок на День святого Валентина для моей жены»
«Прошло 5 лет с момента переезда, и мы наконец заменили всю мебель в столовой, которая досталась с домом»
"Вчера закончил этот буфет из белого дуба и очень доволен результатом".
«Начальник попросил меня сделать что-то для раздевалки, где сотрудники смогут хранить свои вещи»
«Жена хотела длинный обеденный стол»
«Тумбочка для моей маленькой спальни»
Ой, главное - во сне при поворотах не удариться руками об это произведение.
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- Прекрасный пример того, как можно использовать каждый сантиметр! © Conlink / Reddit
«Ящик для игрушек собаки с удобным отверстием, чтобы она сама могла их доставать»
«Шкаф для телевизора на кухню»
«Деревянный бумбокс — подарок для моего брата»
«Наконец-то обставил комнату мебелью, сделанной своими руками»
«Вырезал из липы маленького тигра и раскрасил его акриловыми красками»
«Сделал шкатулку для украшений в подарок»
Фото на превью tesselataxia / Reddit
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