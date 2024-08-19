12 простых трюков, которые даже маленькие комнатушки превратят в просторные хоромы

Хочется, чтобы квартира была местом силы. Уютной, функциональной и стильной. Все это можно сделать, и не важно, сколько у вас квадратных метров. Мы отыскали хитрости, которые помогут сделать комнаты в доме визуально больше. Они реально работают!

Уложите ламинат паралелльно самой широкой стене

Такой трюк визуально может вытянуть стены. По словам специалистов, ламинат, уложенный именно так, привлечет внимание к нужной стене. Если позволяет дизайн, можно использовать в отделке более светлые материалы, которые «расширяют» пространство.

Используйте черный цвет как акцентный

Черный дарит глубину. С помощью черных акцентов в отделке или декоре можно визуально увеличить пространство. А еще, согласно словам специалистов, благодаря такому трюку потолки будут казаться выше.

Расставьте источники света по периметру

Повторение — мать учения. Много источников света, расположенных по периметру, — всегда лучше, чем один центральный. Использовать можно разные варианты: настольные лампы, торшеры, встроенные в полоток светильники.

Грамотно используйте зеркала

Еще 10 лет назад мы смотрели программы про ремонт и уяснили, что зеркала помогают визуально увеличить пространство. Но оказалось, что все не так просто. Неправильная форма или размер могут сыграть с хозяином злую шутку. Людям кажется, что чем больше, тем лучше, но это заблуждение. Размер нужно выбирать пропорционально комнате. Также специалисты не рекомендуют вешать овальные зеркала в спальне — они не гармонируют с продолговатым изголовьем кровати.

Купите диван на ножках

Зачастую диван — центральный элемент гостиной. Если вы хотите добавить в помещение больше воздуха, выбирайте модель на ножках. Тогда сквозь пространство между полом и обивкой будет проникать свет. А еще о диван не будет биться робот-пылесос.

Уложите плитку нейтрального цвета

© PxHere Kate 24 минуты назад "не очень" по площади больше "гости обзаведуются" раза в 2 если не больше. Лично я не завидую тем, кто выходит из душа прямо в унитаз. Вероятно в адми иначе - - Ответить

Визуально увеличить размер ванной комнаты можно, если с помощью плитки «расширить» стены. Для этого продублируйте плитку со стен на экране в ванной — получится просто улет. В небольших помещениях следует использовать отделку нейтральных оттенков.

Расположите краны сбоку

Этот лайфхак можно применить на этапе строительства. Чтобы сэкономить пространство, кран можно расположить не по центру, а сбоку. Тогда не придется «ютиться» в маленькой раковине.

Повесьте полотенцесушитель над ванной

МарияМирабела 7 минут назад а потом о полотенцесушитель можно поджарить части тела, это же ппц как забавно - - Ответить

Чтобы не захламлять помещение, полотенцесушитель можно повесить прямо над ванной. Вообще, по возможности круто использовать подвесную мебель и технику — они визуально расширяют пространство.

Покупайте декор вытянутых форм

Форма имеет значение. Специалисты рекомендуют «вытягивать» пространство как с помощью высокой узкой мебели, так и декора. Картины, статуэтки все прочее должны быть вытянутыми и стремиться вверх.

Поставьте диван напротив окна

Kate 21 минута назад Не понятно почему именно дивану необходим солнечный свет из окна, он котик? - - Ответить

Этот лайфхак можно применить, даже если ремонт в доме уже закончен. Просто подвигайте мебель и расположите диван напротив окна. Так на него будет попадать больше солнечного света. Но не вешайте зеркала над диванами и кроватями — от этого помещение может «сжаться». В целом, правило с мебелью работает так: чем больше между предметами воздуха, тем лучше.

Обыгрывайте прозрачную мебель

Kate 21 минута назад И к такой мебели еще приложить персональную уборщицу - - Ответить

Чаще всего мы выбираем деревянную мебель. Однако прозрачные столы и стулья пропускают свет, а значит помещение кажется более светлым. Предметы могут быть как стеклянными, так и пластиковыми.

Шторы опускайте прямо в пол

Kate 20 минут назад Дорогой адми и редакторки его, а можно у меня будут шторы аж до пола но по советам из другой вашей статьи про сон - плотные и темные? Остаюсь в ожидании вашего ответа - - Ответить

Шторы могут как добавить комнате лоска, так и все испортить. Если помещение небольшое, лучше отказаться от плотных и темных материалов. Выбирайте более светлые ткани, однако следите, чтобы шторы были аж до пола. Короткие модели визуально «срежут» высоту.

А вот еще несколько советов, которые помогут превратить ваш дом у уютное гнездышко.