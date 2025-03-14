13 человек, которые избавились от беспорядка и задышали полной грудью

Уборка – у многих людей дело далеко не самое любимое. Однако чистота – важная часть здорового ментального состояния. И в этой битве с мусором отлично помогает мотивация от историй и примера других людей. Поэтому сегодня мы приглашаем вас посмотреть на то, как уборка преображает пространство и его настроение.

«До и после расхламления и уборки. Так рада, что вернула себе это пространство!»

«Не работаю дворником, но куча мусора под нерабочим магазином долго не думала исчезать. Потому сегодня я взяла мусорные пакеты и совок. Вся эта прелесть собралась в семь мусорных пакетов. И я собой довольна»

«В моей комнате давно не было такого беспорядка, приятно видеть ее снова чистой и красивой. Мне потребовалось около 2,5 часа. Я рекомендую начать с мелочей, остальное пойдет гораздо легче!»

«Наконец убралась в своей комнате после нескольких месяцев беспорядка!»

«Решил превратить свой домашний офис в чистое пространство. Я работал над этой комнатой несколько месяцев и раньше откровенно буксовал – порой просто закрывал дверь в отчаянии и стыде»

«Моя депрессивная кухня обрела новую жизнь! Чувство потрясающее, когда нет грязной посуды и есть возможность готовить в чистом месте»

«Разрешите представить духовку, которую не чистили больше 10 лет!»

«Наконец убралась на кухне. Всего было так много, что мне пришлось делать отдельный перерыв ради разбора первой партии чистой посуды»

«Победил многолетние залежи грязи»

Я думал, что эта плитка всегда выглядит так, как на первом фото. Даже не знал, что ее можно очистить до такого уровня! sedatedconsciousness / Reddit





«Я наконец-то могу пройтись в своей спальне, не наступая на что-нибудь!»

«Я наконец вновь испытал желание убраться. Найдите свою собственную мотивацию и продолжайте двигаться вперед!»

«Мне потребовалось пять месяцев, чтобы сделать четыре часа работы. Все потому, что я купил новый ковер. Вам нужен чистый пол, если вы хотите постелить коврик!»

«Я только закончил уборку кабинета. Его использовали в качестве склада, я разобрался с хламом за три дня!»