13 человек, которые избавились от беспорядка и задышали полной грудью

Уборка – у многих людей дело далеко не самое любимое. Однако чистота – важная часть здорового ментального состояния. И в этой битве с мусором отлично помогает мотивация от историй и примера других людей. Поэтому сегодня мы приглашаем вас посмотреть на то, как уборка преображает пространство и его настроение.
«До и после расхламления и уборки. Так рада, что вернула себе это пространство!»
«Не работаю дворником, но куча мусора под нерабочим магазином долго не думала исчезать. Потому сегодня я взяла мусорные пакеты и совок. Вся эта прелесть собралась в семь мусорных пакетов. И я собой довольна»