13 человек, которые своим руками сотворили нечто волшебное

В наше время товаров и услуг сделать что-то своими руками особенно ценно. Полет фантазии здесь может быть максимально широк — от милых мелочей до целых домашних перестроек. И сегодня мы собрали для вас 13 примеров, когда люди своими руками сотворили настоящие чудеса.

«Мы своими руками сделали ремонт в ванной»

Отличная работа, так хорошо смотрится! Кусочек неба в потолке — потрясающий! © Bacon_DAB_Bacon / Reddit

«Помог друзьям построить огромную рампу для самодельного скейт-парка»

Строить и кататься! Крутая сборка и атмосфера, вызвало ностальгию! © No-Significance-8934 / Reddit

«Потолок, который мы сделали с братом своими руками. Обшит сосновой вагонкой!»

«До — после. Я просто мастер на все руки, занимающийся ремонтом жилья, так что впервые взялся за такую работу. Хозяин остался доволен!»

«Я вырезал тигровую акулу из дерева!»

«Вот что отец построил для младшего брата! Вы видели что-то круче этого?»

Это моя детская мечта в реальности, завидую! © ayy***ohahaha / Reddit

«Только что закончил свой первый проект — сумку кондуктора поезда»

«Сумка для игральных костей, закончил её на этой неделе!»

«Сшил балетки в подарок для жены!»

Боже, как мне это нравится! Твоей жене так повезло! © theatottot / Reddit

«Контейнер в виде листа феи — в стиле эльфийского мешочка для хлеба из Властелина колец!»

«Сделала крабовую сумку из порванных джинсов!»

«Мой первый проект с зеркалом. В процессе все шло не так, и я чуть не бросила эту затею. Но собрала волю в кулак и рада, что довела дело до конца!»