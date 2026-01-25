15 человек, у которых в один момент сердце ушло в пятки, но все закончилось хэппи-эндом

Однажды я спустилась в подземный переход и вижу, что на меня идёт "человек-невидимка". То есть, я вижу что движется белый костюм, белые туфли, белые волосы, а лица и кистей рук нет. У меня от испуга все внутренности рухнули в пятки. Через несколько секунд глаза привыкли к темноте и я разглядела что это седой не_гр в белом костюме. Вот такой случай со мной приключился.