15 человек, у которых в один момент сердце ушло в пятки, но все закончилось хэппи-эндом
Иногда жизнь подкидывает сцены, от которых внутри все сжимается: неизвестный в подъезде, странный звук в квартире или внезапное движение рядом. Но в итоге за этим стоят вполне обычные вещи — освежитель воздуха, родственники или коммунальные долги. Мы собрали именно такие истории с закрученным сюжетом и хорошей развязкой.
- Поехали на выходные за город. Сняли комнату, хозяин, приятный мужчина, жил в этом же доме. Легла спать, чувствую, на меня кто-то пялится. Смотрю — в окне рядом с кроватью чьи-то глаза, огромные, как монеты. Я вскрикнула, встаю и понимаю — это хозяин решил украсить дом и поставил на окно огромную фигуру совы, которая как бы заглядывает в комнату.
- Однажды мама поехала встречать меня с автобуса, но так как он шел мимо нашей деревни, людей высаживали на ближайшем участке дороги — по совпадению это было старое большое кладбище среди полей. Мама сидит в машине, уже темно, других машин нет, кладбище в трех метрах, и тут ей на голову что-то прыгает. Волосатое, тяжелое, с когтями и орет. Маму чуть инфаркт не накрыл. Оказалось, это наш здоровый рыжий кот, который уснул в машине и от страха полез на нее, когда проснулся. © Подслушано / Ideer
- Как-то в детстве думал, что увидел привидение. Испугался, спрятался под одеяло и до утра не вылезал. Утром рассказал об этом маме, и она сказала: «Если увидишь привидение, ущипни себя. Если не исчезнет — ущипни привидение». На следующую ночь я пошел в туалет и снова увидел привидение на кухне. Ущипнул себя — не исчезло. Набрался смелости, сделал глубокий вдох, подбежал и ущипнул его. Оно закричало, все проснулись и сбежались на крик. Оказалось, это сестра в белой ночнушке и с белой маской на лице сидела за столом и ела, пока все спали. © Не все поймут / VK
- Когда была беременной, училась в другом городе и снимала квартиру. Однажды не смогла попасть домой. Тыкаю ключом — дверь не открывается. Испугалась, в голову полезли дурацкие мысли, что хозяйка поменяла замки. Села колобочком на ступеньки и реву. Позвонила мужу, объяснила ситуацию, и он, бросив все, примчался в рекордные сроки. Оказалось, я перепутала улицу, дом и этаж. © Мамдаринка / VK
- Училась на химика. В универе нас постоянно пугали, чтобы мы ни в коем случае ничего не разбили — оборудование стоило бешеных денег. После учебы я устроилась работать в лабораторию. Уже на третий день разбила стеклянную воронку. Тот ужас невозможно описать: зарплату еще не получала, а уже казалось, что должна деньги. Пошла признаваться начальству, и она на полном серьезе сказала: «Выкинь в ведро и забудь». С того момента прошло более пяти лет, но те эмоции страха и облегчения я не забуду никогда. © Подслушано / Ideer
- Как-то жена разбудила ночью и говорит, что слышит звуки снаружи дома. Я, конечно, иду проверить. Подхожу к окну, открываю занавеску, а там кто-то стоит и смотрит на меня. С криком отпрыгиваю назад, собираюсь бежать и тут понимаю. Короче, это было мое собственное отражение в окне. © TrailerParkPrepper / Reddit
- Мне было 15, младшему брату 11. Мы возвращались домой после футбола, дорога шла через местное кладбище. Идем, страшно, вокруг темнота, ни фонариков, ни телефонов, почти на ощупь. Вдруг какой-то звук разрезает мертвую тишину, и рядом с нами кто-то появляется. Я хватаю брата за руку и тащу его, а он вдруг становится каким-то тяжелым. Пытаюсь бежать и слышу сзади: «Эй, Дима, а я?» — голос брата. Тогда кто у меня в руке? И тут тот, кто рядом, говорит: «Извините, я тоже домой иду, можете руку отпустить?» Оказалось, я схватил соседского пацаненка, он просто появился рядом, а из-за темноты я его не заметил. Втроем мы уже дошли без страха, только смеялись над ситуацией. © Палата № 6 / VK
- Переехала в новую квартиру. В первые дни, гуляя с собакой, заметила странного мужчину, который пристально смотрел на меня. Так продолжалось четыре дня. Однажды я ждала лифт на своем этаже. Двери открылись — и там стоял он. Я в панике побежала к лестнице и спустилась вниз. Во время очередной прогулки с собакой я увидела его, подошла и на выдохе сказала: «Зачем вы меня преследуете? Тут везде камеры, и я знаю приемы самообороны». Стояла и тряслась от страха, а он пристально посмотрел на меня и ответил: «Ну нахалка, мало того, что за уборку территории дома долг огромный, так еще и не стыдно всеми услугами пользоваться наравне с другими жильцами». Оказалось, он председатель домоуправления. В квартире, в которую я вселилась, был большой долг за услуги, о котором я не знала. Он просто решил проследить, что делает злостная должница, и все себе записывал. А хозяйка квартиры потом выплатила долг. © Палата № 6 / VK
- Снимали с парнем однушку. И я, и он целыми днями на работе. Видимся только утром, вечером и по выходным. Стали замечать странности: то вещи лежат не там, где были, то продукты пропадают. А однажды я забыла дома важные для работы документы, и мне пришлось ехать за ними в обед. Захожу в квартиру — слышу шум из кухни. Хватаю первое, что попалось под руку, — ложечку для обуви для защиты — и врываюсь на кухню. А там сидит владелец квартиры и жрет мой плов. Оказалось, он живет рядом и иногда заходит к нам подкрепиться. Сразу съехали оттуда. © Не все поймут / VK
- Во время учебы в универе жил в общаге. Однажды ночью проснулся, пошел в уборную. Иду мимо общей гостиной — и вдруг вижу яркий свет и громкий крик «МУАХААХАХА!» — будто из страшного фильма. Чуть до потолка не допрыгнул, а потом понял, что свет исходит от телефона, а зловещий смех — просто рингтон моего соседа. © MisterMarcus / Reddit
- Ухаживаю за одним старичком. Сначала все было хорошо, но потом он начал меня пугать. Я стала замечать, что он неестественно бледный, часто сидит и почти не шевелится, наблюдая за мной. Однажды мы с ним разговаривали, и он начал рассказывать какую-то жуткую историю о себе. Вдруг он как заорет: «БУ!». Я с криками «Помогите!» выбежала из квартиры и слышала за спиной дикий смех вперемешку с кашлем. Оказалось, этот дед просто меня троллил. © Карамель / VK
- Еще в третьем классе я вышла с уроков и ждала папу. Среди толпы родителей долго не могла его найти. Тут подходит незнакомый мужик, обнимает, хватает за руку и ведет куда-то. У меня паника, страх, я начинаю визжать. Естественно, на нас все внимание. Оказалось, это и был мой отец. Он просто сбрил усы, а я его не узнала. © Подслушано / Ideer
- Когда захожу в ванну, дверь никогда не закрываю. Однажды пришла с работы и пошла в душ. Моюсь спокойно, как из-за шторки лезет рука! Меня парализовало на пару секунд. Стало понятно, когда рука потянулась за мицеллярной водой — оказалось, мама пришла домой и решила снять косметику, пока я моюсь, а здороваться не стала, чтобы меня не испугать. © Подслушано / Ideer
Странная девушка, которая испугалась маму. Если ты не закрываешься в ванной и при этом не живёшь одна, то автоматически готовься к появлению родителей, супругов, детей, кошек и собак.
- Шла поздно вечером по подземному переходу. Освещение было слабое, и я видела две фигуры. Испугавшись, ускорила шаг, но тени — моя и вторая — ускорились вместе со мной. В панике стала искать ключи, чтобы отбиться, если что. Завернув за угол, я была готова к чему угодно, кроме того, что это оказалась моя, блин, тень. © Карамель / VK
- Мама получила зарплату больше, чем обычно. Приходит домой и смеется. Оказывается, идти по темной улице с «большими» деньгами ей было очень страшно. И тут, обернувшись, она в метре от себя замечает мужика.
— Ааааа! — закричала мама и замахнулась сумкой, защищаясь.
— АААА! — еще громче заорал мужик. — Женщина, только понедельник, вы что такая нервная?
— Я вас испугалась!
— А я вас как! © Убойные Истории / VK
Бывает, что мы пугаемся, делаем поспешные выводы, а потом понимаем, что все было куда проще. Такие моменты превращаются в истории, которые уже не стыдно, а смешно вспоминать.
