Дело не в возрасте, а в конкретных людях. Слишком уж странное поведение. Единственное, когда стажёры отказываются, считаю нормальным. Конечно, честно предупредив, а не молча исчезнув. Стажировка ведь для того и существует, чтобы работодатель увидел человека в деле, а сотрудник понял, подходит ли ему эта работа.
13 человек поработали с молодым поколением и прибалдели
Разница между поколениями становится все более заметной: меняются люди, их приоритеты и взгляды на работу. Из-за этого растет непонимание между возрастными группами. Поэтому мы решили поискать на просторах интернета самые непредсказуемые случаи в работе с молодым поколением.
- Взяли недавно парнишку молодого. В силу неопытности отдача не очень, но вроде работает. Вчера не вышел. Звоню:
— Привет! На работу едешь?
— Я?! Нет, я пока не буду работать.
Слово «пока» насторожило и немного обескуражило.
— В смысле?! Увольняешься что ли?
— Нет. Просто не буду пока работать.
Опять это «пока».
— Не понял. Заболел или проблемы какие?
— Нет. Выйду потом, недели через полторы. Хочу отдохнуть!
У меня полный ступор.
— То есть, у тебя ни проблем, ни болезни и ты просто хочешь отдохнуть? Ты даже месяц еще не работаешь.
— Ну... Устал.
— Ладно. Отдыхай.
— Пока. © YozhikovZhe / Pikabu
- Мой опыт работы с молодым поколением, мягко говоря, ужасен. Когда я начинал, я был вежлив, стремился заслужить доверие старших коллег — сейчас такое почти никто не делает. Один стажер прямо сказал, что учиться не собирается, ему просто нужно, чтобы говорили, что делать — и это при том, что я был его наставником. Недавно другой пожаловался менеджеру, что я якобы отказываюсь помогать. На деле я просто пытался поправить его, но ему это не понравилось, и он решил выставить ситуацию в свою пользу. Коллега чуть постарше по возрасту, чем они, посоветовал «мягче подавать информацию», но, по-моему, работа — это не ясли. © Unknown author / Reddit
- Решила поделиться своими примерами, тоже думала, что это просто анекдоты, но нет!
1. Пришел на стажировку парень. Отработал один день, вышел на второй, сказал, что ему скучно и ушел.
2. В первый же день выхода на работу новенький попал на день рождения коллеги. Вместе со всем офисом пообедал пиццей и тортом. На следующий день не пришел. Когда ему позвонили, сказал, что отравился тортом и не вернется к нам (никто из тех, кто ел торт, не пострадал, кроме него).
3. Отработал неделю, но его почти не было видно на рабочем месте. «Где был, что делал?», спрашиваю, а он: «Работал, товар изучал, правила читал». В пятницу попросил его рассчитать и ушел.
4. Позиция администратора на телефоне: снимать трубку, называть компанию, свое имя и переводить звонок в нужный отдел. Кандидат выдержал один день, ведь много работы и опять скучно!
5. В первый же день человек съел все бесплатные печенья в комнате отдыха для сотрудников и забрал пару пачек чая домой. Во второй день высыпал леденцы из вазочки в свою сумку, взял пачку сахара и пошел увольняться. Кстати, сахар заставили вернуть.
6. Отработал человек недели две и пропал. Ему позвонили, он скинул. Потом написал, что позже перезвонит. Так прошло 4 дня и он явился. Сказал, что заболел, но врача не вызывал, так как ничего серьезного. Следовательно, и справок нет, но его девушка может подтвердить, что он был дома. Потом ругался с кадровиками и прямым руководителем, что его увольняют. © Aliskanow / Pikabu
- Был у нас заводе паренек, 22 года. Однажды не вышел на работу. Звоним — трубку поднимает бабушка: «Вася спит, у него голова болит». Потом приходит, я ему: «Пиши заявление на один день без сохранения зарплаты». А этот кадр мне протягивает записку от бабушки, что он заболел. И он на полном серьезе считал, что это — уважительная причина просто так пропустить рабочий день. © koldi2303 / Pikabu
- Устроился парень на работу. И в первую же рабочую смену не выходит. Когда до него дозвонились и спросили, почему его не было на рабочем месте, он ответил:
— Я был занят. © blackjack87 / Pikabu
- Я волонтерила в команде по робототехнике с ребятами из молодого поколения и сначала столкнулась с серьезной разницей в подходах — общаться с ними оказалось совсем не так, как с моими старшими коллегами. Это был вызов, но я не сдалась: стала слушать, перестроила стиль общения и работы, и мы нашли общий язык. Они очень отличаются от нашего поколения. Среди них много умных, талантливых ребят, и именно такие сейчас нужны миру. Я по-настоящему их полюбила, хоть и пришлось быть осторожной с моим черным юмором. © ChaosTheoryGirl / Reddit
- У знакомого директора работал один паренек: оклад был 40 тысяч, занимался сборкой заказов. Пять рабочих дней. Стабильно 1-2 дня в неделю пропускал. Без причины, просто не выходил. Директор не увольнял, так как должность так работать позволяла, заказы то больше, то меньше. Через 3 месяца пришел к директору и говорит, что увольняется. Директор спрашивает причину. А он говорит: «Вы меня обманули, сказали что будете платить 40 тысяч, а платите 25-35 тысяч». Директор удивился и говорит: «Так ты же сам не выходил, мы и вычитали дни, которые ты пропустил». Тут уже удивился он — вроде как связи не видел между этими событиями. Написал заявление и ушел. © Aplos / Pikabu
Мне кажется, этим альтернативным при устройстве нна работу надо выдавать памятку с разъяснениями 😑
Про больничные, про пропуски, про дни за свой счет. И чтоб подписались под каждым пунктом - "ознакомлен, Вася")
- Раньше мне нравилось работать с молодыми, но после что-то изменилось — у новых сотрудников часто завышенные ожидания, слабая мотивация и ощущение, что им все должны. При этом они хорошо отстаивают свои границы, заботятся о ментальном здоровье. Но примеры вроде запроса удвоения зарплаты через год, шести недель отпуска по «безлимитной» политике, отказа от клиентов из-за «неудобства» заставляют задуматься: это просто возраст или реально что-то изменилось? © ltmikestone / Reddit
- Ищу линейный персонал с 18 лет, без опыта — разместила подробное объявление с графиком, обязанностями и зарплатой. Откликов много, зарплата хорошая, но найти подходящих людей очень сложно. Сегодня с утра семь откликов: один человек написал с трех аккаунтов — «вакансия понравилась». У одного телефон выключен. Девушка отказалась из-за графика 2/2 по 12 часов — ей нужен свободный, учится. Один просил ежедневную оплату, хотя указано — дважды в месяц. Последний возмутился, что позвонила в субботу — «я отдыхаю, перезвоните в понедельник». © gopiha / Pikabu
- Работал как-то с молодым руководителем, 27 лет. Тот странно вел себя с коллегами: говорил что-то бессвязное и уходил, не объясняя. Сначала мы спрашивали, что он имеет в виду, потом перестали — он продолжал в том же духе. Через месяц он вдруг уволился, сказав: «Меня никто не слышит». Коллектив не особенно это заметил. © Nikakos / Pikabu
- Должен был кандидат подойти, на собеседование к десяти утра.
Время 10.45, его нет, захожу в HR отдел и спрашиваю: «Где?»
— Сейчас позвоним.
Звонят и включают громкоговоритель.
Минуту — гудки, потом уставший голос:
— Ало.
— Константин Такойтович?
— Ну?
— Вы к нам едете?
— Не-а.
Кадровик растерянно:
— А что так?
— Да я что-то решил с утра: к черту все!
И сбросил. © *** / Pikabu
- Моя коллега из молодого поколения оказалась резкой, хитрой, навязчивой трудоголичкой, пытается подставить других и ведет себя как всезнайка. Считает, что мы с начальником устаревшие, а она, как недавний выпускник, знает лучше. Я ожидала баланса и спокойствия, а получила жесткую конкуренцию и разочарование. © cranberries87 / Reddit
- К нам по знакомству пришла девушка, 26 лет, с высшим образованием. На собеседовании написала пробное письмо — как позже выяснилось, просто списала из интернета. На практике оказалось, что писать она не умеет, с грамматикой проблемы, с Word вообще не знакома — выравнивание текста и колонтитулы для нее непосильны. Работала за месяц дней десять, потом больничный и отпуск за свой счет. В день зарплаты удивилась, почему получила 20 тысяч вместо обещанных 60, и заявила, что будет жаловаться. Уволить сложно — за нее просили сверху, так что приходится терпеть. © 04Mariya04 / Pikabu
Разница в поколениях — это уже что-то обыденное:
Комментарии
Знакомо. Пришла кaк-то к нaм устраиваться девушка. Образование - ПТУ. Все объяснили, показали, спросили, все ли её устраивает. И это чудо вполне серьезно спрaшивает, где теперь будет её личный кабинет. А принимaли её нa должность млaдшего лаборанта. )))
"Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно" (с) Такое впечатление, что это случаи из детского сада, а не с первого места работы людей - многие истории звучат как анекдоты.