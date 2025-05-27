13 человек поработали с молодым поколением и прибалдели

Дело не в возрасте, а в конкретных людях. Слишком уж странное поведение. Единственное, когда стажёры отказываются, считаю нормальным. Конечно, честно предупредив, а не молча исчезнув. Стажировка ведь для того и существует, чтобы работодатель увидел человека в деле, а сотрудник понял, подходит ли ему эта работа.