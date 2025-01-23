Слава богу, у нашего начальства часы так не дикуют, а то б с годовой премией точно пролетели б.. хотя..жили б еще в прошлом году..эх..
13 фото, которые доказывают: даже в самых обычных ситуациях все может пойти не так
Иногда жизнь любит подкидывать сюрпризы - и, увы, не всегда приятные. Вы ждете, что все пойдет по плану, но внезапно на ровном месте что-то идет не так. Наши герои думали, что их день будет совершенно обычным, но судьба решила иначе.
"Посмотрите, что учудили новые часы моего сына. Они так и не перешли на январь. На них по-прежнему декабрь, но уже 38-е"
- Как такое вообще возможно? © dob_bobbs / Reddit
«550% надбавки к рекомендованной цене, потому что продается в аэропорту»
«Шел на работу пешком в сильную метель, но при попытке открыть дверь мой ключ сломался в замочной скважине»
«Собранный пазл не соответствует рисунку на коробке»
"Логотип на моей водонепроницаемой куртке не водонепроницаемый"
"Цепочка слишком короткая, чтобы воспользоваться ручкой"
«Нашла дневник, который мне подарили в 10 лет. Раздел „Дорогая будущая я“ так и пустует»
Я эти дневники дальше первого дня и не заполняла никогда. Вполне понимаю автора
«Я ехал 14 часов без сна, чтобы найти в отеле это»
Судя по заднему фону, отель-то не больше пары звёзд, если вообще не хостел, так что чё удивляться-то.
"Заказал в бразильском аэропорту маленький капучино. Вот что мне отдали"
"Мой туалетный ершик сломался вот так"
С ёршиком всё понятно, но что с вашей правой ногой? Или от расстройства так развернуло бедолагу
"В моем шоколадном молоке не было шоколада"
Мне так однажды автомат нa вокзале выдал стакан горячего молока вместо кофе)) с учетом того, что это был южный город в несезон, все кафе были закрыты, и я даже попить не смогла в ожидании поезда🤦🏼♀️
"Собрался приготовить барбекю и нашел внутри шашлык из баранины, который мой соседушка пожарил год назад"
"В моем гостиничном номере оказалось недостаточно места, чтобы разложить раскладной диван"
Вынипанимаити))есть такие кровати,это комфорт+,ноги отдохнут качественнее