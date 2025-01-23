13 фото, которые доказывают: даже в самых обычных ситуациях все может пойти не так

Иногда жизнь любит подкидывать сюрпризы - и, увы, не всегда приятные. Вы ждете, что все пойдет по плану, но внезапно на ровном месте что-то идет не так. Наши герои думали, что их день будет совершенно обычным, но судьба решила иначе.

"Посмотрите, что учудили новые часы моего сына. Они так и не перешли на январь. На них по-прежнему декабрь, но уже 38-е"

© apcspreddit / Reddit tama 11 часов назад Слава богу, у нашего начальства часы так не дикуют, а то б с годовой премией точно пролетели б.. хотя..жили б еще в прошлом году..эх.. - - Ответить

«550% надбавки к рекомендованной цене, потому что продается в аэропорту»

«Шел на работу пешком в сильную метель, но при попытке открыть дверь мой ключ сломался в замочной скважине»

«Собранный пазл не соответствует рисунку на коробке»

"Логотип на моей водонепроницаемой куртке не водонепроницаемый"

"Цепочка слишком короткая, чтобы воспользоваться ручкой"

«Нашла дневник, который мне подарили в 10 лет. Раздел „Дорогая будущая я“ так и пустует»

«Я ехал 14 часов без сна, чтобы найти в отеле это»

"Заказал в бразильском аэропорту маленький капучино. Вот что мне отдали"

"Мой туалетный ершик сломался вот так"

"В моем шоколадном молоке не было шоколада"

© Total-Gur7864 / Reddit Алина 8 часов назад Мне так однажды автомат нa вокзале выдал стакан горячего молока вместо кофе)) с учетом того, что это был южный город в несезон, все кафе были закрыты, и я даже попить не смогла в ожидании поезда🤦🏼‍♀️ - - Ответить

"Собрался приготовить барбекю и нашел внутри шашлык из баранины, который мой соседушка пожарил год назад"