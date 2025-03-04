13 историй, благодаря которым вы поймете, как устроен менталитет жителей Скандинавии
Истории
25 минут назад
Скандинавия известна своим высоким уровнем жизни, суровым климатом и особым менталитетом. Но жители этих стран удивляют не только этим! Мы собрали 13 реальных историй, которые доказывают, что скандинавы могут удивлять.
- Я был приятно удивлен жизнью в Норвегии. Друзья говорили, что норвежцы холодные и мне будет сложно завести здесь друзей. Но вот я в Осло, третий месяц учусь в магистратуре — у меня много знакомых, которые постоянно приглашают меня провести вместе время и переживают за меня. На прошлой неделе я пропустил занятия из-за болезни, и они несколько раз писали, интересуясь моим состоянием. Мне очень приятно. Я не понимаю, почему американцы считают норвежцев холодными — для меня они такие же теплые и дружелюбные, а порой даже честнее. © Totororo*** / Reddit
- Живем с мужем в Осло уже 10 лет, и менталитет местных до сих пор удивляет. Родители не опекают детей так, как принято у нас. С малых лет их учат самим решать, что носить и как питаться. Их с детсада учат дружить с погодой и самим определять, что носить в зависимости от времени года. Другими словами, мама может сама выдать носочки, куртку и шапку, а ребенок уже решает, когда надеть резиновые сапоги, а когда теплый пуховик. У норвежцев есть чему поучиться. © Мамдаринка / VK
- Рассказала другу-норвежцу, что на 8 марта отец подарил фильтр для воды — теперь можно пить прямо из-под крана. Он не понял, скинула фото с песком в раковине. Долго молчал, а потом спросил: "Вы умываетесь с таким по традиции или для пилинга?" © Подслушано / VK
- Однажды я отправился в путешествие в Нордкап через Данию. Обычно я не очень общителен, но уже в порту со мной завел разговор один парень — он фотографировал закат. Мы начали обсуждать разные вещи, и к моменту, когда паром завершил свой путь, мы были друзьями. Позже у меня сломались тормоза возле Троллтунга. Ко мне подошел местный и позвал автостопщика — мы починили машину и отправились в дальнейший путь вместе — а через 50 километров тоже стали друзьями. Либо я невероятно обаятельный, либо норвежцы совсем не такие холодные, как их описывают. © Sebastianx21 / Reddit
- Муж уехал на заработки в Норвегию. А там практически все блюда делают с лакрицей. Представьте: селедка с лакрицей, ветчина с лакрицей, соленые томаты с лакрицей. Звонит мне и говорит: "Дорогая, приезжай, тут рай для беременной". Как только будем планировать - сразу туда поедем. © Мамдаринка / VK
- После работы в разных странах, Норвегия удивила доверием ко всему и всем. Оставил велосипед на ремонт? Заберешь без чека. Ошиблись в чеке? Вернут деньги без разбирательств. Айфон в корзине велосипеда? Будет ждать на месте. Стройка с инструментами и розетками? Никто не тронет. Двери домов – часто вообще не запирают. В любом случае, здесь здорово, мне нравится. © Sofie Blakstad / Quora
- Норвежцы вовсе не такие уж замкнутые – просто у них четкие, хоть и негласные правила, когда уместно быть разговорчивыми, а когда лучше молчать. Например, на свадьбах тосты могут длиться часами, но вот в автобусе или в очереди никто не будет обсуждать погоду с незнакомцем – это сочтут странным. Зато в походе, встретив вас на тропе, норвежец запросто заговорит о маршруте и прогнозе погоды. На субботнике – его называют дугнад, — соседи легко идут на контакт. А если мероприятие подразумевает общение – например, свадьба или корпоратив – все оживают, шутят и общаются. Поэтому иностранцам бывает сложно понять, когда тут принято разговаривать, а когда – нет. © Northlumberman / Reddit
- Впервые попал в Данию в 1997-м на выставку. Уже в аэропорту понял, что страна особенная: аккуратный ряд мини-тележек для ручной клади, удобная конструкция, никакой рекламы, плавный ход колес. В зоне выдачи багажа их можно было обменять на большие – все логично, просто, красиво. Куда ни глянь – чистый дизайн, удобные пространства, приятные детали. В домах – продуманное оформление, повсюду свечи. Зимой они создают уют, объяснил друг-датчанин. Скандинавский дизайн – не просто эстетика, а стиль жизни, почти как музей, но в котором хочется остаться. © J. Suzuki / Quora
- Как-то с мужем были в Норвегии. Заселяемся в отель, спрашиваем про ужин – оказалось, ресторан закрыт, частное мероприятие. Глядим в окно – на поляне полно народа, что-то вроде свадьбы. Ну, думаем, прощай, спокойный вечер. Но если бы не заглянули в окно, даже не узнали бы о вечеринке. Полная тишина! Люди общаются, смеются – без громкой музыки. Позже в поселке наткнулись на огромный кемпинг: машины, дети, собаки – и снова ни звука. Вот это уважение к окружающим! © EmilyaM / Pikabu
- Был в туре по Норвегии с французскими туристами. Приплыли на пароме, попали в пробку, но водитель сделал все возможное, чтобы вовремя довезти нас на экскурсию по Осло. Мы приехали ровно в 15:00, как и было запланировано, но гида уже не было – она решила, что мы опоздаем, и ушла без объяснений. В отелях завтрак – шведский стол. Некоторые взяли с собой яблоко или банан на потом. Персонал расценил это как воровство, вызвал полицию, автобус остановили, сумки проверили, еду изъяли, а «нарушителям» выписали штраф по 20 евро. Отели предупредили друг друга о «подозрительных» туристах. Красота Норвегии впечатлила, но люди показались слишком строгими и нетерпимыми к чужим привычкам. © Chris Price / Quora
- Был в Швеции в рабочей поездке и решил попробовать местную пиццу. Меня заранее предупреждали про вариант с бананом и карри, но я заказал овощную, думая, что там будет что-то привычное. В итоге принесли кусок хлеба с картошкой и сыром. © Axiocteta / Reddit
- Исландия — удивительное место. В деревнях есть интернет, люди гоняют на тюнингованных джипах и не парятся ехать 300 километров ради тусовки. В магазинах — механическая касса рядом с современным терминалом. В горах — заброшенные дома, а по соседству — современные авто. А пик впечатлений — спокойно идти вдоль шоссе и получить клювом по голове от чайки. © Подслушано / VK
- Прилетел в Копенгаген, захотелось воды, решил набрать в бутылку. Спрашиваю у сотрудницы, где можно найти питьевую воду. Она кивает в сторону туалета: "Вон там". Пошел внутрь, осматриваюсь – специальных кранов нет. Захожу дальше и в шоке наблюдаю, как люди спокойно набирают воду из раковин. Сотрудница заметила, подошла и говорит: "Либо покупаете бутылку за 60 крон, либо набираете из крана в туалете. Это одна и та же вода". Да, про чистую воду в Дании я слышал, но чтобы вот так... © Mohan Dev Sukumar / Quora
Скандинавия удивляет не только своими жителями, но и особой атмосферой, которую сложно передать словами. Чтобы еще глубже прочувствовать ее уникальность, стоит взглянуть на подборку впечатляющих фотографий, которые раскрывают этот регион с неожиданных сторон.
Фото на превью master1305 / Freepik
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В туалете- вода питьевая естественно что из- под крана. Не из унитаза же.( Хотя в бачке та - же самая вода.
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