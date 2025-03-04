13 историй, благодаря которым вы поймете, как устроен менталитет жителей Скандинавии

Скандинавия удивляет не только своими жителями, но и особой атмосферой, которую сложно передать словами. Чтобы еще глубже прочувствовать ее уникальность, стоит взглянуть на подборку впечатляющих фотографий, которые раскрывают этот регион с неожиданных сторон.