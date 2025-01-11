13 сериалов, которые не дадут заскучать и подойдут для всей семьи

Праздники и каникулы — подходящее время, чтобы провести время с семьей и заняться тем, что будет интересно каждому. Как раз для этого и подходит наша подборка качественных сериалов с высоким рейтингом, которые поднимут настроение и дадут тему для обсуждения.

«Алекс Райдер» (2020 — 2024)

IMDb — 7.5 Шпионский сериал, снятый по мотивам серии романов Энтони Горовица. Секретные службы нанимают лондонского подростка для специальной миссии: ему необходимо проникнуть в исправительную школу, где учатся дети из супербогатых семей — трудные подростки со всего мира.

"Американец китайского происхождения" (2023)

IMDb - 7.0 Цзинь Ван — обычный старшеклассник и его жизнь ничем не отличается от жизни сверстников. Но однажды в школу приходит новичок, недавно переехавший из Китая - Вэй Чэнь. Цзинь не знает, что его новый знакомый - сын знаменитого Царя обезьян, и вскоре оба школьника окажутся втянутыми в противоборство мифологических богов. Он фантастический! Смотрели вместе с 13-летним сыном. © Unknown author / Reddit

«Эврика» (2006 — 2012)

IMDb — 7.9 Научно-фантастический сериал о городе Эврика, где живут гениальные ученые. Почти все они трудятся в компании, которая стоит за развитием основных технологических прорывов за последние 50 лет. В каждом эпизоде герои решают новую проблему, грозящую навредить городу и его жителям, сталкиваясь то с загадочными артефактами, то с таинственными сигналами из космоса, то с измененной реальностью.

«Тед Лассо» (2020 — 2023)

IMDb — 8.8 Тренер по американскому футболу приезжает в Англию, чтобы тренировать местную футбольную команду. Вскоре выясняется, что пригласили его не просто так. Несмотря на поначалу враждебное отношение, он объединяет игроков и завоевывает любовь окружающих своим оптимизмом, обаянием и юмором. Даже если вы ничего не смыслите в футболе, сериал точно понравится вам легким комедийным настроением, а его герои завоюют вас искренностью и простотой.

«Затерянные в космосе» (2018 — 2021)

IMDb — 7.3 2046 год. Человечество обнаруживает новую планету, пригодную для жизни. Туда и направляется семья Робинсонов. Но их космический корабль терпит крушение. Путешественники оказываются на необитаемой планете, где им предстоит бороться за выживание и одновременно решать возникающие семейные проблемы. Этот сериал в жанре приключенческой фантастики будет интересно смотреть и детям, и взрослым. Почему о нем никто не говорит?! Он же обалденный! © 1340jadwynvigo / Reddit

«Клуб нянь» (2020 — 2021)

IMDb — 7.5 Сериал рассказывает о подростках, которые организовали в своем городке клуб по присмотру за детьми. Герои решают проблемы своих маленьких клиентов и проходят через трудности взросления, поддерживая друг друга. Сериал в легкой форме затрагивает многие важные проблемы: тему ответственности, дружбы и семейных отношений.

«Дарреллы» (2016 — 2019)

IMDb — 8,2 Вдова Луиза Даррелл и ее четверо детей, которых она воспитывает в одиночку, из-за финансовых трудностей переезжают из Борнмута на греческий остров Корфу. Семья пытается приспособиться к новой жизни. Несмотря на отсутствие электричества и другие проблемы, остров оказывается для них настоящим раем, хоть и далеко не безоблачным — приключений хватит на всех! Легкий, светлый и смешной сериал, основанный на автобиографических книгах Джеральда Даррелла.

«Держись, Чарли!» (2010 — 2014)

IMDb — 7,1 В семье Дунканов родился четвертый ребенок - малышка Чарли. Вскоре мама возвращается к работе медсестры, папа с головой уходит в свой бизнес и присматривать за Чарли теперь должны старшие дети - ее сестра и два брата. Им приходится лавировать между воспитанием малышки, учебой в школе и одновременно сталкиваться с трудностями подросткового возраста. Каждый эпизод сериала состоит из забавных ситуаций, теплых семейных моментов и наполнен милым юмором. Просто лучший комедийный сериал! © Old-Librarian-9995 / Reddit

«Целебные силы Чувака» (2020)

IMDb — 6,6 11-летний Ноа, мальчик с тревожным расстройством, после нескольких лет на домашнем обучении отправляется в школу. Родители дарят ему собаку, которая должна поддержать его в непростом процессе адаптации. Милый и добрый комедийный сериал для семейного просмотра.

«Просто добавь магии» (2015 — 2019)

IMDb — 8,3 Келли и две ее лучшие подруги находят на чердаке бабушкину книгу с рецептами, которая обладает магическими свойствами. Девочки начинать творить добро с помощью волшебства: успокаивают младшего брата с помощью «Торта-затыкашки» и помогают другим выздороветь с помощью «Лечащего торта с фундуком». Но вскоре девочки обнаруживают, что применение магии имеет свои последствия.

«Девочки Гилмор» (2000 — 2007)

© Gilmore Girls / Warner Bros. Television Чертово_колёсико 6 часов назад посмотрела его лет 10 назад, к Лорелай были вопросики, Лорелай Лорелаевне тоже (например ее отношение к Дину) решила пересмотреть в прошлом году - еле досмотрела 2 серию, жуть какая эти обе две бабы, которые решили, что мир вокруг них вертится🤦 - - Ответить

IMDb — 8,2 Мать-одиночка Лорелай и ее дочь-подросток Рори живут в небольшом городке. Они много времени проводят вместе, болтают обо всем на свете, влюбляются и преодолевают трудности. Харизматичные героини раскрывают темы, близкие многим из нас, - воспитание детей, семейные отношения, карьера. Остроумные диалоги и теплая атмосфера сериала - причина, по которой он обрел множество поклонников. Посмотрела его запоем! © jonesiefresh / Reddit

«Детство Шелдона» (2017 — 2024)

IMDb — 7,7 Сериал — приквел знаменитого ситкома «Теория большого взрыва» и рассказывает о детстве Шелдона Купера. Шелдон — вундеркинд с высоким интеллектом, но когда дело касается отношений со сверстниками, учителями и даже членами собственной семьи, ему приходится гораздо сложнее.

«Десятое королевство» (2000)