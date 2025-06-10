13 закулисных фактов об оперных певцах, которые вы не прочтете в театральной программке

Потому что петь в опере — физически тяжело. Голос — это не только связки. Это мышцы, осанка, диафрагма, выносливость. Многие певцы тренируются как спортсмены. Кто-то бегает, кто-то делает дыхательные упражнения, кто-то занимается йогой. Чтобы контролировать голос, надо сначала научиться контролировать тело.

К тому же спектакль идет несколько часов и все это время ведущим певцам нужно петь, двигаться, дышать правильно, не терять звук и держать тело под контролем. Петь приходится стоя, двигаясь, в сложных позах. Процитируем одного из оперных певцов: «Мне приходилось петь вверх ногами, на полу, съезжая по пожарному шесту, свисая с мачты корабля, на крыше движущегося дома». При этом певец еще может быть в доспехах или в сложно национальном костюме, а певица еще и в корсете. И будь добр, не потеряй дыхание. Поэтому оперных певцов можно назвать «концертными атлетами». И в этом определении нет ни капли преувеличения.