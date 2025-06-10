Ну мегапрофи могут и спеть, их не остановит не самолет, не пустыня, очень уж они замечательные. Помню был такой заголовок в 2017 году "Создает новогоднее настроение! Полина Гагарина спела для пассажиров в самолёте!"
13 закулисных фактов об оперных певцах, которые вы не прочтете в театральной программке
30 июня 1991 года Пласидо Доминго на сцене Венской оперы пел «Отелло». Занавес закрылся, но никто не ушел. Знаменитого тенора вызывали на поклон 101 раз, и 80 минут зал рукоплескал ему. Такой успех не случается сам по себе. За ним стоит не только талант, но и годы труда, строгий режим и еще многое, о чем не знает и не задумывается восхищенный зритель. Мы не удержались и решили узнать, какие секреты есть у оперных певцов.
Почему оперные певцы не могут просто «спеть по-человечески»
Оперный голос — не функция, которую можно включить на сцене и выключить дома. Это постоянное состояние. Даже если певец просто поет «С днем рождения» на семейном ужине, голос все равно звучит как будто на репетиции в зале. Один пользователь Reddit жалуется: «Каждый раз одно и то же — все поют нормально, а у моего родственника, он оперный певец, начинается спектакль. Да, он потрясающий, но можно просто спеть как обычный человек?» Оказывается, нет. Это не поза и не привычка — скорее, эффект многолетней тренировки. У оперы и популярных песен совершенно разные техники. Оперная техника требует совсем других мышц и дыхания. Поэтому когда они поют «поп» — голос звучит слишком мощно, слишком «по-другому».
Почему певцы замолкают в самолетах
Воздух в салоне самолета бывает суше, чем в пустыне: влажность падает до 8–12%. Для сравнения, в пустыне Сахара средняя относительная влажность составляет около 25%. При таком уровне слизистые быстро пересыхают, и голосовые связки становятся уязвимыми. Поэтому многие профессиональные вокалисты предпочитают молчать во время полетов, использовать увлажняющие маски и пить больше воды, чтобы защитить свой голос.
Как они умудряются петь на весь зал без микрофона
Кто-то думает, что они просто практически кричат — но крик не может звучать как песня. Настоящее оперное пение — это управление потоком воздуха, акустикой и, главное, все тело певца работает как живой усилитель. Оперные певцы выступают в огромных залах без микрофонов — и при этом слышны в самом последнем ряду. Это не про громкость, а про проекцию. Звук идет не только изо рта — задействованы грудная клетка, ротовая, носовая и глоточная полости. Все это вместе создает объем и резонанс, который «несет» голос далеко. Есть даже термин — «певческая форманта». Это область частот (около 3000 Гц), в которой голос особенно отчётливо воспринимается ухом. Именно ее певцы «нащупывают» и развивают, чтобы быть слышимыми поверх оркестра.
Почему у них всегда с собой шарф
считала, что и при строительстве залов как-то требования к аккустике учитывают
Состояние связок — вопрос не просто комфорта, а работы. Без них ты не выйдешь на сцену. Поэтому простуда для оперного певца — не мелочь, а потенциальная катастрофа. Голосовые связки — штука капризная. Малейшее переохлаждение, и ты уже не поешь. Поэтому теплый шарф для оперного певца — не стиль, а средство защиты. Особенно зимой. «Да, это банально, но когда ветер ударит в горло, вы пожалеете, что оставили шарф дома», — пишет баритон Лукас Мичем.
Зачем им тренировать речь, если они поют
Если слова звучат невнятно, зритель просто не поймет, что ты сейчас спел. Даже если голос сильный и нота точная. В опере это важно — там каждый кусок текста что-то значит: кто-то признается в любви, кто-то угрожает, кто-то умирает. И если в зале не разобрали, что именно ты сказал, сцена теряет смысл. Поэтому артикуляция — часть работы. Певцы делают упражнения для языка и губ, учат, как открывать рот, где делать ударение. Во многих школах есть отдельные занятия по дикции, и с артистами работают специальные коучи — что-то вроде сценических логопедов. Их задача — чтобы текст звучал четко, а не так как будто у певца каша во рту.
Почему оперных певцов можно сравнить со спортсменами
Потому что петь в опере — физически тяжело. Голос — это не только связки. Это мышцы, осанка, диафрагма, выносливость. Многие певцы тренируются как спортсмены. Кто-то бегает, кто-то делает дыхательные упражнения, кто-то занимается йогой. Чтобы контролировать голос, надо сначала научиться контролировать тело.
К тому же спектакль идет несколько часов и все это время ведущим певцам нужно петь, двигаться, дышать правильно, не терять звук и держать тело под контролем. Петь приходится стоя, двигаясь, в сложных позах. Процитируем одного из оперных певцов: «Мне приходилось петь вверх ногами, на полу, съезжая по пожарному шесту, свисая с мачты корабля, на крыше движущегося дома». При этом певец еще может быть в доспехах или в сложно национальном костюме, а певица еще и в корсете. И будь добр, не потеряй дыхание. Поэтому оперных певцов можно назвать «концертными атлетами». И в этом определении нет ни капли преувеличения.
Как они поют на языке, которого не знают
Оперные певцы не обязаны свободно говорить на всех языках, на которых поют. Вместо этого они изучают основы произношения и фонетики. Это позволяет им правильно произносить тексты, даже если они не говорят на этих языках в повседневной жизни. Для этого они используют Международный фонетический алфавит (IPA), который помогает точно передать звуки речи. Певцы учат тексты с транскрипцией и переводом, чтобы понимать, о чем поют. Они также работают с коучами по дикции, которые помогают отточить произношение и интонацию.
Почему в опере так много обнимашек
Оперные певцы обнимаются на сцене, чтобы не оглушить друг друга. Когда нужно выдать мощную высокую ноту — особенно в дуэте — они поворачивают голову немного в сторону, чтобы звук шел в зал, а не в ухо партнеру. И вот мы видим на сцене страсть, любовь, нежность или дружеские объятья, а на самом деле постановка такой сцены — стратегическая акустика.
Зачем басы корчат смешные рожицы
Если видите, как оперные басы поют низкие ноты с такими гримасами, будто вот-вот упадут в обморок — знайте: это не напоказ. Чтобы дотянуть до самых низов, оперные певцы включают в работу весь головной резонатор — лоб, нос, щеки, гайморовы пазухи, глотку и т.д. Так что они корчат рожи из-за того, что им бывает трудно выдать нужную ноту.
Почему во время месячных певицы не хотят петь
У оперных певиц менструация может серьезно повлиять на голос: связки отекают, теряется гибкость, высокие ноты становятся недоступными, а голос — менее стабильным. Поэтому некоторые певицы предпочитают не петь во время месячных. В прошлом в европейских оперных театрах существовала практика предоставления певицам «дней милости» — периодов отдыха во время менструации.
Современные исследования подтверждают, что гормональные колебания во время менструального цикла могут вызывать отек голосовых связок, снижение диапазона и быструю утомляемость голоса. Поэтому многие певицы просто не поют во время месячных — в некоторых оперных театрах учитывают этот деликатный период, составляя график выступлений. Это разумная мера предосторожности, обоснованный шаг для сохранения здоровья голоса и обеспечения высокого качества исполнения.
Почему певцу больше не обязательно быть в теле
Когда-то считалось, что хороший оперный певец — это обязательно человек солидного телосложения. Вплоть до второй половины XIX века дородная фигура вообще была признаком здоровья и достатка и такие исполнители казались вполне к месту. К тому же, раньше было принято петь стоя на месте, без особой физической нагрузки. Никто не бегал по сцене с ариями. Тогда даже предполагали, что большое тело помогает голосу звучать объемнее. В ходу была и идея, что плотная фигура дает лучшую поддержку дыханию. Сегодня все иначе.
Почему мы не услышим как певцы желают друг другу удачи
Перед выходом на сцену оперные певцы не желают друг другу «удачи» — это считается плохой приметой. Вместо этого они говорят: «Той-той-той! ( Toi toi toi!)» Это выражение, по одной из версий, имитирует звук плевка, который традиционно использовался для отпугивания злых духов. Другие считают, что оно связано с немецким словом «Teufel» (нечистый) и произносится трижды, чтобы отогнать зло.
Почему певицы не любят петь в опере «Тоска», а певцы отказываются от партий в «Силе судьбы»
«Какой вечер!»
Есть в опере произведения с дурной репутацией. «Тоска» Джакомо Пуччини — один из таких случаев. Казалось бы, что может пойти не так, если все заранее отрепетировано? Но случаев, когда певицы получали травмы или оказывались в опасной ситуации, слишком много, чтобы артисты не начали шептаться, что это все не случайность. Даже сама Каллас, которая блистала в этой опере попала под «проклятие» — во время репетиции одной из арий на ней загорелся парик.
У мужчин своя страшилка — опера «Сила судьбы» Джузеппе Верди. Ее даже суеверно называют проклятой: в истории постановок всплывает столько несчастий, что уже сама репетиция этой музыки вызывает нервное хмыканье, а сам Паваротти, да и не он один, наотрез отказывается участвовать в ее постановках.
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