14 бывших, которые оставили такое неизгладимое впечатление, что теперь их уже вряд ли забудешь

Расстаются люди по разным причинам. Но, имхо, если это бывший, то это "отрезанный ломоть". Если нет общих детей, или общего бизнеса, то нет и причин дальше общаться. Хотя ситуации бывают разные, но лично для меня - "умерла, так умерла"...