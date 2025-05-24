14 бывших, которые оставили такое неизгладимое впечатление, что теперь их уже вряд ли забудешь

По-моему просьба не писать бывшему вполне логична. Всё в вежливой форме. Чего она расхохоталась-то?
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После разрыва отношений всегда остается целый ворох воспоминаний, они могут быть счастливыми или грустными, но некоторые бывшие оставляют такие неизгладимые впечатления, что хотелось бы навсегда выкинуть их из головы.
В статье представлены изображения, сгенерированные с помощью нейросети.
По-моему просьба не писать бывшему вполне логична. Всё в вежливой форме. Чего она расхохоталась-то?
А в этой статье еще 12 бывших, чье поведение вызывает только один вопрос: «Серьезно?»
Расстаются люди по разным причинам. Но, имхо, если это бывший, то это "отрезанный ломоть". Если нет общих детей, или общего бизнеса, то нет и причин дальше общаться. Хотя ситуации бывают разные, но лично для меня - "умерла, так умерла"...