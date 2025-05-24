14 бывших, которые оставили такое неизгладимое впечатление, что теперь их уже вряд ли забудешь

Истории
24 минуты назад

После разрыва отношений всегда остается целый ворох воспоминаний, они могут быть счастливыми или грустными, но некоторые бывшие оставляют такие неизгладимые впечатления, что хотелось бы навсегда выкинуть их из головы.

В статье представлены изображения, сгенерированные с помощью нейросети.

  • Не видимся с бывшим парнем уже больше года, но время от времени созваниваемся и переписываемся, чтобы выдвинуть друг другу претензии. Просто бывает такое, что живешь себе, радуешься жизни, а потом вспоминаешь, какую же фигню он когда-то учудил. Тут же хочется позвонить и все высказать — и сразу становится легче. Случается такое нечасто, но вот буквально вчера я ему звонила и вспоминала, как он назвал меня чужим именем, когда привел знакомиться с родителями. Он делает то же самое, только не звонит, а пишет, потому что не хватает духу. За эту слабохарактерность я ему тоже в следующий раз предъявлю! © Палата № 6 / VK
  • Закончила на прошлой неделе свои самые ужасные отношения, до сих пор злюсь. Начиналось все отлично, но постепенно мы куда-то скатились. У парня начались проблемы с работой, он долго не мог найти новую. И мы жили на мои деньги, а зарплата у меня небольшая. Я стала замечать, что он расслабился и вообще перестал искать работу. Сначала мягко намекала, что так дела не будет. А потом уже ссорилась с ним по этому поводу. И все постоянно заканчивалось словами: «Тебе от меня нужны только деньги! Я не думал, что ты такая меркантильная!» Я была в шоке. Мало того что все финансовые вопросы закрывала я, так он еще у деньги у меня занимал. Если честно, я потому его и не бросала так долго — ждала, когда долг вернет. Но все же не выдержала это нытье и собрала чемоданы. А вот потом уже, после расставания, от наших друзей и моих родителей я узнала, что у них он тоже занял деньги. Вот такая вот вишенка на торте. © Карамель / VK
  • В 16 лет встречалась с парнем. Мы были вместе год, потом разбежались. Сейчас наше общение ограничивается ежегодными поздравлениями. И вот, после очередного такого взаимного поздравления с Новым годом, я получила сообщение от незнакомой мадам. Она написала: «Привет, я девушка такого-то. Вижу, что ты переписываешься с ним. Была бы признательна, если бы ты прекратила это. Мы собираемся пожениться, подобные отношения больше не уместны». Я просто расхохоталась. Показала сообщение своему жениху и лучшей подруге. Жених посоветовал заблокировать и бывшего, и его невесту, чтобы не ввязываться в эту драму. © meepmeepbee / Reddit
  • Ночевала в гостях у знакомой. Вечером решила нам что-то приготовить, открыла морозилку и хотела достать оттуда пельмени. Подруга услышала звук и прибежала на кухню. Сказала, чтобы я брала все что угодно, только не эти пельмени, потому что они дороги ей как память. И я услышала одну из самых странных историй в жизни. Эти пельмени слепил ее бывший, с которым они расстались 3 года назад. Он любил готовить, особенно возиться с тестом. Часто привозил ей пельмени килограммами, чтобы ей всегда было что поесть. И вот любовь закончилась, а пельмени не решилась ни съесть, ни выкинуть. © Карамель / VK
Кот Салатный
6 часов назад

По-моему просьба не писать бывшему вполне логична. Всё в вежливой форме. Чего она расхохоталась-то?

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  • Бывший свою дочь не видел с 2 лет, алименты не платил. Я не навязывала ему ребенка и не настраивала дочь против отца. С 5 лет ее воспитывает другой человек, которого она называет папой. Живем полной семьей, и тут нате! Звонит бывший, мол, хочу видеть дочь. Пришел. Пригласили к столу. И тут дочка встает и говорит: «Вы, пожалуйста, извините, но мне очень страшно, когда вы называете себя моим папой. Мой папа — вот, и пусть он мне неродной, но я люблю его, а вас не помню». Потом залезает на колени к своему отчиму и кричит: «Папа, ты его специально позвал, чтобы меня отдать, потому что я плохо год закончила?! Я хорошо буду учиться! Пожалуйста, не отдавайте меня!» И как давай выть. Младшие наши тоже в рев, муж сидит в шоке. Еле всех успокоили и проводили биологического отца. Но он решил, что теперь нас можно шантажировать. Итог: через суд делаем дочери фамилию мужа, а бывшего лишаем родительских прав за непоявление в течение 8 лет и неуплату алиментов. © Подслушано / Ideer
  • Мы с парнем находились в разных городах из-за учебы. Он обещал, что все лето будет работать, чтобы мы могли вместе поехать на море. И вот за двое суток до дня Х, когда я уже купила билет и забронировала номер, он говорит: «Знаешь, все отменяется. Я себе сделал тату в честь моей бывшей, моей первой любви, и потратил на это все накопленные деньги. Поедем в следующий раз». А я все равно поехала с подругой. И мы отрывались там, как в последний раз, там я встретила парня, который переехал в другой город ради меня и с которым я встречаюсь уже три года. А с первым парнем разумеется, никакого «следующего раза» не случилось. С ним больше вообще ничего не было. © Карамель / VK
  • Мы с бывшим встречались около 2 лет и расстались из-за его измены. И моя двухлетняя дочь только и делает, что говорит о нем. И он тоже по ней скучает. Я согласилась на их встречи, но потом он начал допрашивать меня, встречаюсь ли я с другими мужчинами. И говорил, что чувствует себя так, будто у него украли семью. По словам его соседки, он плачет каждый день с тех пор, как мы расстались, и говорит о том, как сильно скучает по нам. Это все, конечно, замечательно, но разрушил-то он все сам. © ThrowRA9493920 / Reddit
  • Ходим на курсы подготовки к родам. У нас в группе есть очень милая женщина лет 35, она беременна двойней. У нее был крайне странный муж, весь дерганый, резкий, нервный. Вчера она пришла на занятие без него, на все вопросы отвечала коротко: «Он больше не придет». Я подумала, что он просто устал ходить с ней на курсы. Но оказалось, что он бросил бедную жену на 7-м месяце! Ушел к другой. Мне рыдать хочется от этой истории. © Мамдаринка / VK
  • Должна была ехать в командировку, но поменялись планы, и я осталась дома. Сказала об этом только нескольким друзьям, а для остальных — как будто меня в городе нет. Решила, что я отдохну и сделаю на выходных все, что планировала. И вот пока сидела дома, решила сходить в душ, выхожу из него и вижу на кухне своего бывшего, наших общих друзей и парочку незнакомых лиц. Я, мягко говоря, не ожидала увидеть 10 парней у себя дома. Начинаю орать на них, а бывший начал оправдываться, что он просто зашел забрать вещи, но на самом деле этот гад решил устроить тусовку, пока меня не было. Я ведь забыла забрать у него ключи от своей квартиры. Отдохнуть на выходных не получилось, все время ходила злая. © Палата № 6 / VK
  • Были с парнем вместе почти 4 года. Его мама постоянно твердила одно и то же: «Вот бросит тебя твоя Ирка, лодыря такого, и будешь один!» А я все смеялась и не понимала ее. Любовь, розовые очки, все дела. Да и благоверный работал периодически, какие-то деньги от него в бюджет поступали. Но в последний год он вообще офигел — лег на диван и больше ничего ему не надо. И да, я его бросила. Мои розовые очки разбились о суровую реальность. И по сей день вспоминаю слова неудавшейся свекрови. Она как в воду глядела. Только вот она на меня обиделась за то, что я бросила ее сыночку. © Рабочие истории / VK
  • Когда жила в общаге с подругой, к ней время от времени приходил ее парень. Чувак был прям отличный, веселый, но самое главное — хозяйственный. Он всегда что-то приносил с собой, всегда нам готовил что-то вкусное на несколько дней вперед. Если что-то ломалось, он чинил. Доходило до того, что иногда он выгонял нас из нашей же комнаты, а сам пылесосил, протирал пыль, менял постельное белье, даже мыл окна. Мы, скажем честно, были теми еще свинтусами. Убирали редко, готовили еще реже, поэтому его приходы были чуть ли не праздником! К сожалению, подруга с ним разошлась на втором курсе, и мы без него постепенно утонули в грязи. © Палата № 6 / VK
  • В прошлом браке мне было тяжело, но не думала, что настолько. Прошло уже 3 года, сейчас у меня новая семья, с бывшим не общаемся, но иногда мне снятся кошмары. Сначала снилось, что мой настоящий муж вдруг стал с характером бывшего: вечно недоволен, постоянно предъявляет претензии и ругается. Теперь у моих кошмаров новый сценарий: я вернулась к бывшему, сижу одна в его квартире и тут осознаю, что я натворила, бросила моего любимого, зачем-то вернулась к этому. Начинаю бежать, плачу, думаю, как буду просить прощения, а потом просыпаюсь вся в слезах. © Подслушано / VK
  • Мы развелись в прошлом году. А месяц назад бывший заявился мириться. Я любезно попросила дать мне время, чтобы все обдумать, и не торопить события, если я соглашусь сойтись. И он поставил мне ультиматум — мы сходимся в этом году и как можно скорее или он женится на другой. Но предложение он сделает мне в любом случае, чтобы дать мне возможность снова выйти за него замуж. Вот это да! © Competitive_Yam_5263 / Reddit
  • Недавно заметила, что в нашем семейном чате появился новый участник. Вчитываюсь, а это мой бывший, с которым мы некрасиво расстались почти два года назад. Я маме пишу: «Ты зачем его добавила?» А она мне спокойно так отвечает: «Он хороший человек, мне с ним интересно общаться». Я в шоке. Оказывается, после расставания она продолжила с ним переписываться, обсуждать жизнь, как будто ничего не случилось. И вот она решила, что ему будет не лишним вернуться к нам в чат. Теперь он для нее больше зять, чем был, когда мы встречались. Такое ощущение, что если я когда-то выйду замуж, то они все равно его будут звать на семейные ужины. © Мамдаринка / VK

А в этой статье еще 12 бывших, чье поведение вызывает только один вопрос: «Серьезно?»

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
18 часов назад

Расстаются люди по разным причинам. Но, имхо, если это бывший, то это "отрезанный ломоть". Если нет общих детей, или общего бизнеса, то нет и причин дальше общаться. Хотя ситуации бывают разные, но лично для меня - "умерла, так умерла"...

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