14 человек, которые пришли на собеседование и оказались людьми не робкого десятка

"4 года проработала в общепите. Устала и решила пойти работать по профессии. На первом собеседовании меня спросили, мол, то есть у вас нет другого опыта, кроме как булки продавать"



Т.е. человек ни дня по профессии не работал, рушил вдруг резко пойти и возмущается, что ему указывают на отсутствие опыта? И удивлен, что не думал про такие трудности??? Диплом купленный, да? Потому как мозгов точно нет, раз причинно-слдесвтенные связи выстроить не может.