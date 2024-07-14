Возможно, про булки и грубовато (не факт, что на собеседовании прозвучало именно так), но вполне естественно, что работодатель интересуется опытом работы, который не всегда отражён в трудовой.
14 человек, которые пришли на собеседование и оказались людьми не робкого десятка
Часто в компаниях считают, что человек, пришедший на собеседование, готов на все. Мол, в лепешку расшибется, лишь бы его взяли. Или будет робеть и потеть при виде высшего руководства. Но не тут-то было! Герои нашей подборки повели себя нестандартно. Кто-то рассмешил начальника, рассказав стишок, ну а другие попросту не стали ходить на задних лапках, услышав странные требования кадровиков, чем здорово всех озадачили.
- Я долго проработал в одной компании и решил уволиться. Сказал директору, что ищу другое место. Хочу нового, больше денег, да и вообще малость выгорел. Сижу на собеседовании у гендиректора и кадровички. Мадам спросила, мол, а чего это ты со старого места ушел. Может, говорит, накосячил там? Она уговорила гендира позвонить моему прежнему начальнику — сразу и по громкой связи. Ну ок, дал номер. Созвонились, спросили обо мне, а старый гендир дал мне прям отличную рекомендацию. Я аж в шоке был. Думал, с обиды наговорит чего. Потом я ему перезвонил и спросил, чего это он так. А он и ответил, мол, велик шанс, что ты еще к нам вернешься. Так и случилось через пару лет. © Pikabu / VK
- Как-то пришла на собеседование. Захожу в кабинет, не успела присесть, а учредитель мне:
— Ну, рассказывай!
— Что рассказывать? — опешила я.
На что он мне с ухмылкой: «Стишок!» Я не растерялась и громко так, с выражением, начала: «Я нашла себе жука. На большо-о-о-й ромашке! Не хочу держать в руках, пусть лежит в кармашке!» Поржали вместе. На работу взял. До сих пор там работаю и счастлива. © Pikabu / VK
- 4 года проработала в общепите. Устала и решила пойти работать по профессии. На первом собеседовании меня спросили, мол, то есть у вас нет другого опыта, кроме как булки продавать. Пошла на второе — то же самое. Тут уж я не выдержала и как выдам: «Знаете, а у меня еще есть опыт улыбаться всем на автомате, даже таким хамам, как вы!» И ушла. Не думала, что столкнусь с такими сложностями. © Рабочие истории / VK
- Проходила собеседование в страшную рань, интервьюер все время зевала. Я тоже хотела, но сдерживалась, чтобы не показаться невоспитанной. В какой-то момент она такая: «Я читала, что социопаты не зевают, когда зевают другие люди». Ох, тут я занервничала и ответила: «Да, знаю». Мы уставились друг на друга, она зевнула, я нет, и собеседование тут же закончилось. © Pikabu / VK
- Сижу у кадровика. Дали мне 3 анкеты. Спрашивали, кем были бабушки и дедушки со стороны мужа, ходила ли я в садик и всякое такое странное. Но на 4-й анкете я прям офигела. Там были вопросы типа: «Вы красите волосы? Если да, то почему?». И таких вопросов на 2 листа. Озвучила им, что заполнять подобные анкеты считаю, мягко говоря, странным. Ушла осмысливать, как мои профессиональные качества вяжутся с частотой окрашивания волос. На выходе кадровик обронила: «Жаль, что вас это задело. Обычные вопросы для нас, это нормально — знать все о своих сотрудниках». А знаете, что это за фирма? Не органы и не госконтора. Они занимаются производством и реализацией продукции из мяса и птицы. Пельмешки, котлетки, колбаска. © Pikabu / VK
Ага, типа сколько раз в год вы ходите в театр у меня как-то в анкете были вопросы. И тому подобное. Тоже мне, культурно-богатые держатели фуфлыжного фотоателье в супермаркете. Обычная ленивая день от пытающиеся набить себе цену кадровиков, потеря времени всех сторон.
- Откликнулся на вакансию кладовщика. Меня пригласили в офис к 17:00. Работники бухгалтерии извинялись, что руководитель задерживается. И тут в 18:00 вплыла она (руководитель). Лет 25, с таким ярким макияжем, что аж в глазах рябит. Не поздоровалась, не извинилась за опоздание. Говорит: «Нам нужно будет залить полы на складе. Сможете?» Я ответил, что нет, я же не строитель. А дальше пошли вопросы, которых я уже лет 10 не слышал на собеседованиях, по крайней мере на должность кладовщика.
Она: «Почему вы пришли именно к нам?»
Я: «Работать, получать зарплату».
Она: «И это все? Почему мы должны выбрать именно вас, чем вы можете помочь компании?»
Я: «Выбрать меня, потому что могу обеспечить качественную работу по складу. А чем могу помочь компании... Тут затрудняюсь, ведь вы меня не в отдел маркетинга берете, а кладовщиком. Чего конкретно вы от меня ждете?»
Она, злясь: «Я вам задаю вопросы, а вы не отвечаете и задаете мне встречные!»
Здесь я уже не выдержал, забрал свою анкету и сказал, что лучше пойду. © MaxLive / Pikabu
- Идет собеседование, наконец-то меня обо всем расспросили и такие: «Есть ли у вас вопросы?» Эти товарищи мне все равно не понравились, так что я спросил: «А почему вакансия свободна? Почему предыдущий человек ушел?» Вижу, что лица кадровика и менеджера вытянулись. Добавляю: «Еще я хотел бы пообщаться с сотрудниками и узнать, как им тут работается». Встает кадровик: «Извините, вы нам не подходите». © Significant_Lab_5286 / Reddit
- Пришла девушка на собеседование: претендовала на позицию менеджера. Зашла в наш старенький офис, располагающийся рядом с производством. Это был подвальный этаж бизнес-центра, который, к сожалению, переделали в общагу. Посмотрела, оглянулась, сказала: «Извините» — и убежала. Такого стыда я еще не испытывал. Мы переехали после этого в нормальный офис. Девушка, спасибо тебе за такую реакцию! © Unknown author / Pikabu
- Подруга рассказывала. Пришла она собеседоваться на должность менеджера. А начальница увидела, что в соцсетях подруга подписана на девушку, которая ранее работала на этой позиции. Ну начальница возьми да и ляпни: «О, вижу, вы знакомы с Мариной. Она тут до вас работала. Много ошибок делала, но я ее деньгами не наказывала, я ее воспитывала». Надо пояснить, что Марина с той работы ушла с гастритом на нервной почве. Марине так-то 35 лет. Подруга в ответ мило улыбнулась и сказала, что опасается работать там, где «перевоспитывают» взрослых женщин.
- Как-то искал работу. Сижу себе, жду приглашения в кабинет психолога. Минут 40 продержали в коридоре. Хотя не обед, а в кабинете кандидатов нет. Наконец-то приглашают. Сидит девушка — серьезная, жуть. Лезет в личное дело с умным лицом, что-то листает там. — Расскажите о вашем отце, — предлагает.
А в анкете указано, что он ушел из семьи, когда я еще маленьким был. Говорю:
— Я его не помню.
— Расскажите о нем.
Смотрю на нее и понять не могу. Может, ей самой специалист нужен? О чем говорить, если я не помню ни фига?
— Я его не помню, — повторяю ей уже чуть ли не по слогам. — Вы можете рассказать о том, чего не помните или не видели?
— Вы обязаны отвечать на мои вопросы, а не задавать их!
Я начинаю звереть, но тут на мое или на ее счастье заходит начальница. Смотрит на меня, на раскрасневшуюся моську девушки, после чего просит ту выйти. Перекинулась со мной парой фраз. Спросила о причине ухода с предыдущей работы и причине выбора этого места, глянула характеристику и приняла. Не зайди она тогда, не прошел бы я психолога. © DeM0rr / Pikabu
- Должность — обычная, офисная, зарплата — приличная. Эйчар задает вопрос: «Предположим, ваш день начинается в 8:30. Когда вы сядете за рабочий стол?» Я сказал, что в 8:25. И вдруг атмосфера полностью изменилась, будто я сказал что-то непристойное. Интервьюеры промолчали, но все было написано на лицах. Я попытался спасти ситуацию: «В любое время, когда меня попросят». Не помогло. Мне сказали: «У нас больше нет вопросов, спасибо». До сих пор пытаюсь понять, какой ответ они хотели услышать. © WoodyStLouis / Reddit
- Ха, самое короткое собеседование в моей жизни. Вакансия — кладовщик. Предварительно созвонились. Я приезжаю, останавливаюсь у проходной, здороваюсь с охранником, говорю, что на собеседование. Попросили подождать за дверью. Ладно, я не гордый, вышел, жду. Минут через 5 выходит этот охранник и протягивает мне бланк анкеты — заполняй, мол. Стою на улице, смотрю на эту бумагу и говорю: «Спасибо, я, пожалуй, пойду». Отъехал уже далеко, мне звонят: «А где вы с анкетой? Мы вас ждем». Ответил, что большего неуважения к кандидатам еще не видел. На том и закончилось собеседование. © Paulnagatori / Pikabu
- Начальник, проводивший собеседование, спросил: «Что вам понравилось в вакансии?» Мой ответ: «Зарплата и возможность работать из дома. На первом месте у меня семья. А моя профессия — это то, в чем я хорош и что я не ненавижу делать». Удивительно, но мужик сказал: «Чертовски хороший ответ». Я все еще работаю там. © Unknown author / Reddit
- Позвали на собеседование на должность сисадмина. В резюме было четко указано, что у меня нет специального образования в данной сфере, но есть опыт работы в IT — более 15 лет. Все записано в трудовой. Пришел, за столом сидит сварливая бабка лет 65. Сходу начала возмущаться, мол, зачем я к ним пришел, если у меня нет нужного образования. Я ей напомнил, что все есть в резюме, да и главное ведь опыт работы! Но она все бухтела, что я вообще не имею права занимать такие должности. Я сказал: «Извините, вы мне не подходите. Если вы мне на собеседовании уже столько претензий высказали, что же было бы, если бы я работал у вас?» Сказал, что сочувствую ее коллегам, а она в ответ посочувствовала моим будущим работодателям. © meowzone / Pikabu
А здесь у нас истории о 15 работниках, которым чертовски повезло с начальником.
Комментарии
"4 года проработала в общепите. Устала и решила пойти работать по профессии. На первом собеседовании меня спросили, мол, то есть у вас нет другого опыта, кроме как булки продавать"
Т.е. человек ни дня по профессии не работал, рушил вдруг резко пойти и возмущается, что ему указывают на отсутствие опыта? И удивлен, что не думал про такие трудности??? Диплом купленный, да? Потому как мозгов точно нет, раз причинно-слдесвтенные связи выстроить не может.
"Почему вы пришли именно к нам?"
нуууу.. в принципе вопрос в рамках. Хотя, конечно, зависит от должности, антуража и сферы работы.
"Мы переехали после этого в нормальный офис"
А что, сами реально не видели, что в подвале сидите?
Автop Лидия, истoрия о зевaнии уже тут как дома, по котoрому кругу пoшла, и не только она. Не перeтрудились, не?
"Подруга в ответ мило улыбнулась и сказала, что опасается работать там, где «перевоспитывают» взрослых женщин."
А если там все так было плохо и знала заранее. зачем было вообще время свое тратить на это собеседование?