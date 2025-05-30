14 секретов, о которых бы никто даже не догадался, если бы не интернет
Истории
3 часа назад
У каждого есть секреты, о которых трудно рассказать даже самым близким. Иногда это неловкие моменты, неожиданные признания или истории, которые могут шокировать окружающих. Но там, где в реальной жизни возникает страх осуждения, интернет становится безопасным пространством для откровений. В этой статье можно найти признания, которые пользователи решились доверить только сети.
- Сегодня мне пришлось соврать коллегам. В пятницу на работе почти каждый отметил, как приятно от меня пахнет. Девушки сразу начали расспрашивать про новые дорогие духи. Я улыбнулась и сказала, что это подарок от мужа — такой вот романтик! А секрет мой в том, что перед выходом из дома дочка обрызгала меня своей туалетной водой «Принцесса». Мамы девочек меня поймут! Сказала, чтобы я работала, нюхала себя и вспоминала о ней. © Рабочие истории / VK
- Так и не признался родителям, что их «сломанный» телевизор был вполне исправен. Просто я нашел универсальный пульт управления и спрятал его. А когда злился на них, тихонько пробирался в коридор и выключал ТВ из-за угла, а потом возвращался в свою комнату.
Слушать, как они растерянно восклицают: «Что за напасть, опять сломался!» — было просто бесценно. © Unknown author / Reddit
- Дело было давно. Переехали в новую квартиру с готовой отделкой, решили ничего не переделывать — слишком дорого. В субботу повесили полку, сверлили всего минут десять. Спустя час пришел участковый с жалобой от соседей, которые въехали в тот же день. Всю неделю по ночам у них без остановки плакал младенец, а родители на него кричали. Когда наступили выходные, мы начали полноценный ремонт. Не стыдно. Но это наша с мужем маленькая тайна о мести. © Подслушано / Ideer
- Мой муж — человек решительный, хладнокровный, умеет сохранять спокойствие и быстро принимать верные решения в любой ситуации. Но стоит мне тихонько начать подпиливать ногти — и его терпение дает сбой.
Так что стараюсь не делать этого в его присутствии, точнее, в зоне его слышимости! Ведь эта маленькая слабость большого и мужественного человека известна только мне. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз была в гостях у друзей. Задержалась и пропустила последний троллейбус, пришлось остаться на ночь. Остальные гости разошлись, а я осталась наедине с хозяйкой квартиры. И вдруг она начала откровенничать: «На самом деле я только делаю вид, что рада всем у себя в квартире. По факту я большинство друзей не переношу, включая тебя!» После этого я просто перестала с этой компанией общаться, но никому ничего не сказала. Они дружили много лет, а я была в компании всего год, да и то благодаря отношениям с одним из родственников той самой девушки. К тому моменту мы уже расстались, но мне все равно не хотелось, чтобы их компания развалилась из-за меня, поэтому и сохранила все в тайне. © Jane Doe / ADME
- Обычно я очень аккуратный человек: сразу убираю грязную посуду в посудомойку, выбрасываю пакеты из-под еды на вынос, и вообще стараюсь всячески поддерживать порядок.
Но несколько раз в году, когда мой парень уезжает к родным на выходные, я превращаюсь в настоящего тролля. Забываю тарелки с едой на столе, бросаю одежду рядом с машинкой, а не в нее, оставляю на ночь посуду в раковине, а чашки — на журнальном столике, и никак не привожу в порядок волосы, если не выхожу из квартиры.
Парня всегда прошу позвонить, когда будет садится в поезд домой. Он и не подозревает, что именно в этот момент начинается срочная операция по наведению порядка! © Louvey / Reddit
- Снимаю свадьбы и каждый раз втайне надеюсь, что кто-нибудь в ЗАГСе скажет «нет» — тогда бы я смог вернуться домой пораньше! © Палата № 6 / VK
- Мы с любимым вместе уже семь лет. Познакомились через интернет, но почему-то оба решили, что это звучит совершенно не романтично и даже неловко. Поэтому, когда друзья спрашивали, где мы встретились, каждый раз придумывали новую версию: в библиотеке, на катке, в метро, просто на улице...
В итоге наша история знакомства для всех превратилась в настоящую загадку, обросла слухами и догадками. Мы даже пошутили, что правду раскроет тот из нас, кто переживет другого. Представляю, каково будет их разочарование! © Подслушано / Ideer
- Долго встречались, много говорили о свадьбе, но он все никак не решался. Однажды осталась дома одна и вдруг подумала: «А вдруг кольцо уже куплено?» Решила немного порыться, хотя это не лучший поступок. И ведь реально нашла тайник, а там, конечно же, кольцо уже было спрятано. Я убрала кольцо обратно и потом еще четыре месяца терпеливо ждала, пока он наконец решится спросить заветный вопрос. Это было 12 лет назад, и он до сих пор не знает. И никогда не узнает! © gwendiesel / Reddit
- Однажды я намеренно подпортил проект коллеги, потому что он получил повышение, а я — нет. Детский поступок? Определенно. Но тогда это принесло мне странное удовлетворение.
На карьеру этот саботаж никак не повлиял, пусть на какое-то время мне и стало легче. Конечно, не считаю это самым гордым моментом в жизни, повторять такое не собираюсь и храню это в секрете до сей поры. © No_Hunter875 / Reddit
- Недавно открыла для себя имитированную красную икру — и это просто находка! На вкус как настоящая, особенно с творожным сыром, а калорий в 10 раз меньше. Ну и цена — просто сказка!
Никому не рассказываю, держу в секрете. Выкладываю фото бутербродов и блинов с «икрой», пусть все думают, что ем деликатес каждый день и живу на широкую ногу! © Подслушано / Ideer
- Я так и не запомнила, родилась моя сестра 6-го или 8-го августа. Чтобы не облажаться, просто говорю: «У тебя же юбилейная неделя! Приглашаю тебя в ресторан!» Ей уже 75 — спрашивать сейчас как-то поздновато. © factchecker8115 / Reddit
- Никогда не говорила родителям, что мой будущий муж полностью обеспечивал нас, пока я училась в мединституте. Они были уверены, что я взяла кредит на обучение, аренду квартиры и прочие расходы, но на самом деле мы с мужем все обсудили, и его дохода хватало, чтобы обойтись без дополнительных займов.
Они бы расстроились, ведь всегда хотели, чтобы я была независимой. Но в итоге для нас с супругом это оказалось правильным решением. © DrBasia / Reddit
- В подъезде на первом этаже живет неприятный тип с огромной неуправляемой собакой. Прохожу мимо его двери и вздрагиваю от бешеного лая его пса. Но терпение лопнуло, и я решила устроить «ответочку»: вернулась с ночной смены домой и специально прошла близко к его квартире, громко топая и звеня ключами. Разумеется, собака сорвалась на лай. Я искренне надеюсь, что от этого лая просыпается хозяин пса ни свет ни заря. © LeChatNoir04 / Reddit
А вот еще несколько человек, хранящих сокровенные секреты, о которых они предпочли умолчать даже перед самыми близкими
Комментарии
Уведомления
Радоваться, что дочь взяла кредит, пашет, отказывая себе во всем или расстраиваться, что помогал будущий муж? Мне такую логику не понять 🤣
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