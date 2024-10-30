14 человек, которых посади хоть в лабиринт без выхода, а они его все равно найдут

Каждый год намой день рождения родители прятали старую игрушку и покупали новую такую же, но побольше (с)

🐰🐰🐰

Это еще большая удача - через год найти такую же точно игрушку, но размером побольше, и так несколько раз. Может, они у частника заказывали?