14 человек, которых посади хоть в лабиринт без выхода, а они его все равно найдут

Истории
1 час назад

Есть люди, которые из любой ситуации могут найти выход, благодаря своему остроумию. Герои нашей сегодняшней статьи всегда готовы удивить окружающих своей изобретательностью и, наверняка, даже если попадут в какую-то передрягу, то обязательно выйдут из нее победителями.

  • Это было на первом курсе колледжа. Жили мы тогда в общаге, студенты выживали, как могли. На кухне стоило только отвернуться, и половину того, что ты готовил, унесли. Подруге мама как-то передала большую банку домашней сгущенки, по холодильникам в общей кухне шнырять любили, там особо важного ничего не оставляли, а вот банку нужно было поставить, так чтобы ее оттуда не унесли. Она большими буквами на банке написала: «Свиной жир». Банку, следовательно, никто не трогал. © Подслушано / Ideer
  • Иду вчера вечером по улице, никому не мешаю. Вдруг, вижу: мужчина двух собак выгуливает, в мячик с ними играет. А собачки маленькие такие. И ладно бы он просто бы с ними играл, так этот чудо-дядька прицепил мяч к удочке. Стоит себе, крутится только вокруг своей оси, мяч сам туда-сюда летает, и собаки счастливы. © Подслушано / Ideer
  • У коллеги дочь в 6 классе, близился ее день рождения. Решили позвать друзей и одноклассников на роллердром. Но в ее школе правило: либо зовешь всех, либо никого. А в ее классе есть очень проблемные дети, они могли и набедокурить. Когда коллега поделился проблемой, я случайно подкинула решение — сказать всем детям, что каждый при входе должен будет внести залог, если хочет прийти. Это в итоге сработало, многие не пришли, а праздник прошел без сучка и задоринки. © Sweet_Speech_9054 / Reddit
A_n_s_y
56 минут назад

Я только не поняла, как так идеально получилось, что множество проблемных детей совпало с множеством тех, кто не захотел вносить залог.

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  • У меня дома все время было жутко грязно из-за того, что лень донести мусор до мусорки на кухне, и все эти фантики, бумажки и прочее валялись по всей квартире. Но я нашла гениальное решение: теперь в каждой комнате стоят несколько маленьких коробочек, в которые я кидаю мусор, а потом все разом выношу в основную мусорку и расставляю обратно. И в квартире чисто, и мой внутренний лентяй доволен. © Подслушано / Ideer
  • Незнакомые люди в шоке, друзья завидуют, муж ворчит. А все потому, что практически всю работу по дому делают три моих дочери, которым 17, 14 и 11 лет. Ну а что? Я и так все делала раньше, особенно когда они маленькими были, и продолжу делать, когда они замуж выйдут. А ведь еще и с внуками надо будет помогать. По-моему, сейчас самое время снять сливки и насладиться законным отдыхом. © Мамдаринка / VK
  • Когда у нас со вторым мужем только начались отношения, дочке от первого брака было три года. Она на дух не принимала моего мужчину, а он был абсолютно равнодушен к ней. Женат он раньше не был, и детей у него не было. Два близких мне человека просто друг друга не любили. И я пошла на хитрость, начала дочке покупать всякие гостинчики, небольшие игрушки и передавала ей якобы от него. Говорила, что он передает привет и спрашивает, как поживает самая красивая девочка. Ему рисовала «детские рисунки», изображая его смешным и добрым, передавала якобы от нее, также приветы и поцелуйчики. На тот момент, когда мы поженились, эти двое уже очень хорошо ладили. Сейчас дочери 25 лет, с мужем у нас родилось еще двое детей, но старшая — его любимица. Он удочерил ее, а она с пяти лет зовет его папой, и в наших ссорах всегда на его стороне. Он ее балует, но и спрашивает с нее как ни с кого. Она рассказывает ему все свои секреты, знакомит с молодыми людьми своими. А ведь могли так и остаться равнодушными к друг другу. Вот как иногда небольшая хитрость помогает. © Подслушано / Ideer
Алина
1 час назад

А зачем незнакомым людям и вообще кому-то рассказывать, кто и как убирается в вашей семье?

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  • Раньше я не мог сдерживать себя во время ссор с родителями. Мог нахамить или даже нецензурно выругаться, из-за этого ситуация только усугублялась, и мы могли потом не разговаривать неделями. Я понимал, что в этом есть моя вина, поэтому нужно меняться. Но такой уже я вспыльчивый человек. И вот я выучил французский язык, немного пожил у знакомого в Марселе, хорошо общаюсь на нем, даже преподавать стал. Теперь каждый раз, когда я хочу ругаться, я делаю это на французском. Люди думают, что это красиво, а на самом деле я ругаюсь на чем свет стоит. © Не все поймут / VK
  • Дочь с первого класса не любит заполнять дневник. Я ее всегда ругала из-за того, что она постоянно звонит друзьям и узнает, что задано. Вызывали в школу. Оказалось, она наняла одного мальчика, и он за определенную сумму в месяц заполнял за нее дневник. Когда меня отчитывали за такую «ужасную» дочь, я еле сдержала смех. Дома за смекалку напекла пирожков. © Подслушано / Ideer
  • У нас большая семья. Трое детей и все девочки: 14, 16 и 18 лет. Я старшая. И у нас ежедневная борьба за ванную комнату. В доме два этажа, две ванные комнаты, одну всегда занимает мама, а вот за другую мы чуть ли не бьемся. И я придумала хитрость: если на кухне включить воду, то в ванной на первом этаже будет плохой напор, при таком никто не хочет купаться. Я встаю утром и делаю вид, что иду мыть посуду, в итоге жертва выбегает с истерикой, а я спокойно иду принимать душ. © Подслушано / Ideer
  • Случайно смыла обручальное кольцо в унитаз. Сняла его, чтобы помыть руки, положила на раковину, потом случайно задела и оно каким-то образом улетело прямо в унитаз. Пока искала на кухне какую-то проволоку, чтобы достать, не заметила, как в туалет зашел сын и смыл воду. Рассказала мужу, он глубоко вздохнул, пошел на улицу и часа через два вернулся, пахнущий канализацией, но с моим кольцом в руках. Реально лазил в канализацию с фонариком, будто черепашка-ниндзя, но все-таки нашел. Мылся, правда, в тот день раз шесть, но оно не очень помогло. © Мамдаринка / VK
Lana Star
23 минуты назад

Зачем вообще снимать было? Ничего ему не станет, если руки помыть. Да хоть в ванне сидеть, опустив руки в воду - ничего не будет

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  • У бабушки был юбилей — 50 лет. Родители долго думали над подарком, ведь она довольно хорошо живет и складывается впечатление, что у нее уже все есть. А на что-то дорогое денег у родителей тогда не было. Решили они заказать ее портрет у художника. Отдали ему фото, заплатили. Но результат им совсем не понравился — бабушка выглядела на портрете явно старше своих лет. Она бы точно не оценила. Деньги уже потрачены, и нужно было как-то выкручиваться. Тогда папа решил попробовать нарисовать портрет самостоятельно. Рисованием он никогда не занимался, но результат получился впечатляющий. Мама в шоке: «Ты умеешь рисовать, что ли?», а папа только: «Да я и сам не знал. Просто перерисовывал то, что на фото». Так он и обнаружил у себя неожиданный талант, а тот портрет, кстати, до сих пор висит у бабушки в зале. © Не все поймут / VK
  • Вчера кошка порадовала. Из девайса в кармане выкрутился болтик и укатился куда-то по полу. С женой полазили, поискали, не нашли. Подошла эта любопытная пушистая, а я взял да и дал понюхать ей девайс без болтика и говорю: «Ищи». Так эта морда не успокоилась, пока не нашла, теперь у меня поисковая кошка. © Подслушано / Ideer
  • В детстве я была абсолютно убеждена, что мой любимый плюшевый заяц растет вместе со мной. Каждый год на мой день рождения родители прятали старую игрушку и покупали новую такую же, но побольше. И говорили, что заяц взрослеет вместе со мной. Я только лет в 9 просекла их схему. Залезла на антресоль, а там целый пакет с зайцами помладше. Пришла тогда к маме в слезах и недоумении. Но она быстро выкрутилась и сказала радоваться, ведь теперь у меня целая стая зайцев. © Не все поймут / VK
  • Мой парень внезапно проснулся среди ночи с громким криком. Я поспешила поинтересоваться, что его так сильно встревожило. Он ответил, что ему приснился кошмар. Я решила разузнать, что ему там приснилось, а молчит и выдает: «Ты». Я уже хотела мгновенно отомстить ему, но он вовремя выкрутился: «Ты ушла от меня, кошмар!». Ну ладно, думаю, в этот раз выкрутился. © Карамель / VK

Находчивость может выручить в любых, даже самых странных ситуациях, а нестандартное мышление может помочь, когда кажется, что выхода вообще нет.

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
47 минут назад

Каждый год намой день рождения родители прятали старую игрушку и покупали новую такую же, но побольше (с)
🐰🐰🐰
Это еще большая удача - через год найти такую же точно игрушку, но размером побольше, и так несколько раз. Может, они у частника заказывали?

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