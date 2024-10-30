Я только не поняла, как так идеально получилось, что множество проблемных детей совпало с множеством тех, кто не захотел вносить залог.
14 человек, которых посади хоть в лабиринт без выхода, а они его все равно найдут
Есть люди, которые из любой ситуации могут найти выход, благодаря своему остроумию. Герои нашей сегодняшней статьи всегда готовы удивить окружающих своей изобретательностью и, наверняка, даже если попадут в какую-то передрягу, то обязательно выйдут из нее победителями.
- Это было на первом курсе колледжа. Жили мы тогда в общаге, студенты выживали, как могли. На кухне стоило только отвернуться, и половину того, что ты готовил, унесли. Подруге мама как-то передала большую банку домашней сгущенки, по холодильникам в общей кухне шнырять любили, там особо важного ничего не оставляли, а вот банку нужно было поставить, так чтобы ее оттуда не унесли. Она большими буквами на банке написала: «Свиной жир». Банку, следовательно, никто не трогал. © Подслушано / Ideer
- Иду вчера вечером по улице, никому не мешаю. Вдруг, вижу: мужчина двух собак выгуливает, в мячик с ними играет. А собачки маленькие такие. И ладно бы он просто бы с ними играл, так этот чудо-дядька прицепил мяч к удочке. Стоит себе, крутится только вокруг своей оси, мяч сам туда-сюда летает, и собаки счастливы. © Подслушано / Ideer
- У коллеги дочь в 6 классе, близился ее день рождения. Решили позвать друзей и одноклассников на роллердром. Но в ее школе правило: либо зовешь всех, либо никого. А в ее классе есть очень проблемные дети, они могли и набедокурить. Когда коллега поделился проблемой, я случайно подкинула решение — сказать всем детям, что каждый при входе должен будет внести залог, если хочет прийти. Это в итоге сработало, многие не пришли, а праздник прошел без сучка и задоринки. © Sweet_Speech_9054 / Reddit
- У меня дома все время было жутко грязно из-за того, что лень донести мусор до мусорки на кухне, и все эти фантики, бумажки и прочее валялись по всей квартире. Но я нашла гениальное решение: теперь в каждой комнате стоят несколько маленьких коробочек, в которые я кидаю мусор, а потом все разом выношу в основную мусорку и расставляю обратно. И в квартире чисто, и мой внутренний лентяй доволен. © Подслушано / Ideer
- Незнакомые люди в шоке, друзья завидуют, муж ворчит. А все потому, что практически всю работу по дому делают три моих дочери, которым 17, 14 и 11 лет. Ну а что? Я и так все делала раньше, особенно когда они маленькими были, и продолжу делать, когда они замуж выйдут. А ведь еще и с внуками надо будет помогать. По-моему, сейчас самое время снять сливки и насладиться законным отдыхом. © Мамдаринка / VK
- Когда у нас со вторым мужем только начались отношения, дочке от первого брака было три года. Она на дух не принимала моего мужчину, а он был абсолютно равнодушен к ней. Женат он раньше не был, и детей у него не было. Два близких мне человека просто друг друга не любили. И я пошла на хитрость, начала дочке покупать всякие гостинчики, небольшие игрушки и передавала ей якобы от него. Говорила, что он передает привет и спрашивает, как поживает самая красивая девочка. Ему рисовала «детские рисунки», изображая его смешным и добрым, передавала якобы от нее, также приветы и поцелуйчики. На тот момент, когда мы поженились, эти двое уже очень хорошо ладили. Сейчас дочери 25 лет, с мужем у нас родилось еще двое детей, но старшая — его любимица. Он удочерил ее, а она с пяти лет зовет его папой, и в наших ссорах всегда на его стороне. Он ее балует, но и спрашивает с нее как ни с кого. Она рассказывает ему все свои секреты, знакомит с молодыми людьми своими. А ведь могли так и остаться равнодушными к друг другу. Вот как иногда небольшая хитрость помогает. © Подслушано / Ideer
А зачем незнакомым людям и вообще кому-то рассказывать, кто и как убирается в вашей семье?
- Раньше я не мог сдерживать себя во время ссор с родителями. Мог нахамить или даже нецензурно выругаться, из-за этого ситуация только усугублялась, и мы могли потом не разговаривать неделями. Я понимал, что в этом есть моя вина, поэтому нужно меняться. Но такой уже я вспыльчивый человек. И вот я выучил французский язык, немного пожил у знакомого в Марселе, хорошо общаюсь на нем, даже преподавать стал. Теперь каждый раз, когда я хочу ругаться, я делаю это на французском. Люди думают, что это красиво, а на самом деле я ругаюсь на чем свет стоит. © Не все поймут / VK
- Дочь с первого класса не любит заполнять дневник. Я ее всегда ругала из-за того, что она постоянно звонит друзьям и узнает, что задано. Вызывали в школу. Оказалось, она наняла одного мальчика, и он за определенную сумму в месяц заполнял за нее дневник. Когда меня отчитывали за такую «ужасную» дочь, я еле сдержала смех. Дома за смекалку напекла пирожков. © Подслушано / Ideer
- У нас большая семья. Трое детей и все девочки: 14, 16 и 18 лет. Я старшая. И у нас ежедневная борьба за ванную комнату. В доме два этажа, две ванные комнаты, одну всегда занимает мама, а вот за другую мы чуть ли не бьемся. И я придумала хитрость: если на кухне включить воду, то в ванной на первом этаже будет плохой напор, при таком никто не хочет купаться. Я встаю утром и делаю вид, что иду мыть посуду, в итоге жертва выбегает с истерикой, а я спокойно иду принимать душ. © Подслушано / Ideer
- Случайно смыла обручальное кольцо в унитаз. Сняла его, чтобы помыть руки, положила на раковину, потом случайно задела и оно каким-то образом улетело прямо в унитаз. Пока искала на кухне какую-то проволоку, чтобы достать, не заметила, как в туалет зашел сын и смыл воду. Рассказала мужу, он глубоко вздохнул, пошел на улицу и часа через два вернулся, пахнущий канализацией, но с моим кольцом в руках. Реально лазил в канализацию с фонариком, будто черепашка-ниндзя, но все-таки нашел. Мылся, правда, в тот день раз шесть, но оно не очень помогло. © Мамдаринка / VK
Зачем вообще снимать было? Ничего ему не станет, если руки помыть. Да хоть в ванне сидеть, опустив руки в воду - ничего не будет
- У бабушки был юбилей — 50 лет. Родители долго думали над подарком, ведь она довольно хорошо живет и складывается впечатление, что у нее уже все есть. А на что-то дорогое денег у родителей тогда не было. Решили они заказать ее портрет у художника. Отдали ему фото, заплатили. Но результат им совсем не понравился — бабушка выглядела на портрете явно старше своих лет. Она бы точно не оценила. Деньги уже потрачены, и нужно было как-то выкручиваться. Тогда папа решил попробовать нарисовать портрет самостоятельно. Рисованием он никогда не занимался, но результат получился впечатляющий. Мама в шоке: «Ты умеешь рисовать, что ли?», а папа только: «Да я и сам не знал. Просто перерисовывал то, что на фото». Так он и обнаружил у себя неожиданный талант, а тот портрет, кстати, до сих пор висит у бабушки в зале. © Не все поймут / VK
- Вчера кошка порадовала. Из девайса в кармане выкрутился болтик и укатился куда-то по полу. С женой полазили, поискали, не нашли. Подошла эта любопытная пушистая, а я взял да и дал понюхать ей девайс без болтика и говорю: «Ищи». Так эта морда не успокоилась, пока не нашла, теперь у меня поисковая кошка. © Подслушано / Ideer
- В детстве я была абсолютно убеждена, что мой любимый плюшевый заяц растет вместе со мной. Каждый год на мой день рождения родители прятали старую игрушку и покупали новую такую же, но побольше. И говорили, что заяц взрослеет вместе со мной. Я только лет в 9 просекла их схему. Залезла на антресоль, а там целый пакет с зайцами помладше. Пришла тогда к маме в слезах и недоумении. Но она быстро выкрутилась и сказала радоваться, ведь теперь у меня целая стая зайцев. © Не все поймут / VK
- Мой парень внезапно проснулся среди ночи с громким криком. Я поспешила поинтересоваться, что его так сильно встревожило. Он ответил, что ему приснился кошмар. Я решила разузнать, что ему там приснилось, а молчит и выдает: «Ты». Я уже хотела мгновенно отомстить ему, но он вовремя выкрутился: «Ты ушла от меня, кошмар!». Ну ладно, думаю, в этот раз выкрутился. © Карамель / VK
Находчивость может выручить в любых, даже самых странных ситуациях, а нестандартное мышление может помочь, когда кажется, что выхода вообще нет.
Комментарии
Каждый год намой день рождения родители прятали старую игрушку и покупали новую такую же, но побольше (с)
🐰🐰🐰
Это еще большая удача - через год найти такую же точно игрушку, но размером побольше, и так несколько раз. Может, они у частника заказывали?