14 идей зимнего маникюра для тех, кому надоел классический френч
Руки хочется поддерживать в хорошем состоянии всегда, особенно в морозную погоду, когда они нуждаются в заботе. Мы собрали рекомендации таких модных изданий как Byrdie, Vogue, Allure, Who What Wear и на их основе выделили несколько трендовых сочетаний, которые продлят праздничное настроение.
Электрический красный
«Наконец-то отрастила ногти! Обожаю, как на них смотрятся яркие цвета»
Бургунди — любимчик многих стилистов и модниц, однако, если не хотите, чтобы окружающие подумали, что вы отстали от жизни, лучше оставить его в прошлом, а вместо этого сделать выбор в пользу электрического красного. Он покорил сердца экспертов модного издания Byrdie — они предлагают разбавить зимние будни именно таким ярко-красным оттенком.
Подарочная упаковка
«Готовлюсь к праздникам, начала с простого маникюра»
Зимой нейл-эксперты вдохновляются праздничной атрибутикой, а именно — красиво упакованными подарками. Перетянутые лентами коробочки, бантики — это именно то, что украсит ваш маникюр. Кроме того, эти элементы можно сочетать с белым французским маникюром.
Блестящие бантики
«Я немного припозднилась, но посмотрите какая милота!»
Дизайны с бантиками также пользуются большой популярностью. Эксперты в модном журнале Parade рассказывают, что такие элементы будут гармонично смотреться как в классической красно-белой гамме, так и в нежной розовой. Только посмотрите, это же абсолютный восторг!
Матовое покрытие
«Матовый кошачий глаз смотрится как вельвет»
Этой зимой эксперты предлагают отойти от глянцевых покрытий и обратить внимание на матовые. Например, матовый зеленый очень элегантно смотрится в сочетании с золотыми деталями.
Золотой френч
«Готова к Новому году!»
Кстати, о золотых деталях! Золотой френч — идеальный вариант для зимних праздников. Он смотрится свежо и изысканно. Этот дизайн даже появился на красной дорожке в исполнении мастера Золы Ганзоригт. С золотым френчем вы будете выглядеть как королева!
Френч с блестками
«Праздничный двойной блестящий френч!»
Белый широкий френч на квадратной форме? Модницы даже не станут его рассматривать, а если случайно увидят на ком-то, то подумают, что перед ними провинциалка. Есть гораздо более актуальные и свежие дизайны. Знаменитый нейл-мастер Эрика Де Лос Сантос в статье Harper’s Bazaar назвала блестящий френч одним из своих любимых зимних трендов, который может быть как праздничным, так и едва заметным. С таким маникюром вы будете выглядеть как стильная леди! Как вам френч в таком минималистичном исполнении?
Гирлянды
«Я сделала себе маникюр с гирляндами»
Праздничные гирлянды привлекают взгляд, так почему бы не добавить их в свой маникюр? Это как глоток свежего воздуха среди классических зимних дизайнов. Эксперты рекомендуют использовать тонкие, изящные линии с небольшими стразами для изображения гирлянд. А вы бы решились на такой дизайн?
Яркие блестки
«Обожаю дизайн кошачий глаз!»
Что, как не блестки, сразу создает атмосферу праздника? Эксперты советуют использовать блестки и шиммер в разных дизайнах, чем больше — тем лучше.
Праздничные мотивы
«Мой мастер отлично постаралась! Это, пожалуй, самый лучший праздничный маникюр в моей жизни!»
Дизайны, навеянные зимней тематикой, сейчас на пике популярности. Снежинки, елочки, бантики, гирлянды. Кроме того, стоит обратить внимание на принт в стиле леденцов. Он легко вписывается в общую красно-белую палитру.
Все эти картины на ногтях уже давно не в моде, а считались моветоном и раньше
«Мой новогодний маникюр! Вся эта красота заняла 4.5 часа»
Металлический синий
«Синий хром!»
Один из самых популярных зимних цветов — синий, в частности металлик. По словам экспертов, темно-синий или сапфировый с хромовым покрытием — это утонченная вариация классического зимнего темного маникюра.
Изумрудный
«Мой любимый изумрудно-зеленый»
Помимо синего, эксперты советуют так же обратить внимание на глубокий изумрудный оттенок.
Ледяной зеленый
«Сочетание дизайнов хром и кошачий глаз»
Для любителей зеленого эксперты предлагает морозный оттенок. Легкий холодный перламутр отдает блеском, что делает этот дизайн отличным вариантом на зиму. Автор статьи попробовала тренд на себе и получила уйму комплиментов, один из которых ярко описывает реакцию при виде этого дизайна: «Отвал башки!»
«Не могу насмотреться!»
Смешанный металлик
Если оставить акцент на, скажем, безымянных пальцах будет в разы эффектнее, чем вся эта цыганщина, где глазу зацепиться не за что.
«Хромовое покрытие с эффектом смешанных металлов»
Мастера маникюра отмечают, что правило «только золото или только серебро» устарело. Тренд на смешанный металлик предполагает сочетание золотого, серебряного и даже медного хрома в одном маникюре. Это невероятно модно и актуально.
Золотые акценты
«Вот что я придумала!»
Эксперты назвали золотые акценты воплощением роскошного дизайна для праздников. Это может быть небольшой акцент у кутикулы, незамысловатый бантик или даже линия у кончика ногтя.
А какой маникюр планируете сделать вы? Делитесь своими идеями в комментариях. Кстати, в этой подборке мы собрали идеи маникюра, которые и глаз радуют, и в быту не подводят. Это особенно важно в преддверии новогодних застолий.
Судя по всему, статьи по маникюру писались глубокими провинциалками 15 лет назад? Ничем иным не могу объяснить постоянное присутствие стразов и сомнительного декора в каждой подборке