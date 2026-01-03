14 идей зимнего маникюра для тех, кому надоел классический френч

Белый широкий френч на квадратной форме? Модницы даже не станут его рассматривать, а если случайно увидят на ком-то, то подумают, что перед ними провинциалка. Есть гораздо более актуальные и свежие дизайны. Знаменитый нейл-мастер Эрика Де Лос Сантос в статье Harper’s Bazaar назвала блестящий френч одним из своих любимых зимних трендов, который может быть как праздничным, так и едва заметным. С таким маникюром вы будете выглядеть как стильная леди! Как вам френч в таком минималистичном исполнении?