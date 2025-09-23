22 идеи маникюра, который и глаз радует, и в быту не подводит

Яркие, насыщенные, темные оттенки — популярный выбор для эффектного маникюра, но к сожалению, именно на них первыми становятся видны отросшая часть ногтя, сколы и трещины. Поэтому, чтобы ваш маникюр держался дольше, стоит выбирать более спокойные цвета, такие как пастельные и нейтральные оттенки. Чтобы добиться равномерного нанесения лака, мы часто стучим дном флакона с лаком по ладони или трясем его. Оказывается, что таким образом в лаке образуются пузырьки воздуха. Это приводит к тому, что маникюр будет скалываться гораздо быстрее, чем должен. Небольшой совет от экспертов: вместо того чтобы трясти флакон или стучать им, покатайте его между ладонями в быстром, но плавном темпе.