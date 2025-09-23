22 идеи маникюра, который и глаз радует, и в быту не подводит
Свежий, безупречный маникюр — это всегда праздник. Но как же обидно, когда он начинает скалываться уже через пару дней из-за обычной домашней рутины или непогоды. Мы собрали 20 идей маникюра, которым нипочем многие испытания: от переменчивой погоды до ежедневных бытовых дел. В этой подборке вы найдете не только стильные дизайны, но и рекомендации от экспертов, которые помогут сохранить ваши ногти в идеальном состоянии надолго.
Короткий маникюр
Один из первых нюансов, которые стоит учитывать при выборе маникюра, это длина ногтевой пластины. Как подчеркивает Эль Герштейн — звездный нейл-стилист, которая работала с такими клиентками, как Блейк Лайвли, Дженнифер Лопес и Мишель Уильямс, короткие ногти реже ломаются, скалываются и слоятся. Кроме этого Герштейн рекомендует уделить внимание важности мытья рук перед маникюром и очищения ногтей спиртом или уксусом, а не ацетоном. Таким образом убираются излишки жира. Поэтому лак лучше сцепляется с ногтем и дольше держится.
Френч
«Сегодня сделала френч с красным акцентом вместо обычного белого»
Для того, чтобы маникюр дольше оставался в идеальном состоянии, лучше выбирать те дизайны, которые смотрятся хорошо, даже когда ноготь отрастает. Как рассказывают эксперты, одним из таких вариантов является французский маникюр. Однако за ним также необходимо правильно ухаживать и защищать. Звездный мастер маникюра Мишель Сондерс советует надевать качественные резиновые перчатки каждый раз, когда вы занимаетесь ручным трудом, чтобы не повредить ногти и кутикулу.
Лунный маникюр
«Я обожаю нюдовый лунный маникюр!»
Вариация классического французского маникюра — негативный френч или лунный маникюр. Такой дизайн отлично помогает скрыть отросшую часть ногтя.
Неклассический френч
Еще одна идея, как разнообразить классику.
Мраморный эффект
«Мой милый короткий розовый маникюр под мрамор»
Соединяя несколько пастельных оттенков, можно добиться дизайна, похожего на мрамор. Чтобы это сделать, нужно используя специальный лоток, смешать капли цвета поверх нейтральной базы. Затем погрузиь ноготь в этот лоток и нанести верхнее покрытие. Для того, чтобы маникюр держался дольше, Эль Герштейн советует правильно выбирать базовое и финишное покрытие. Базовое покрытие — это очень важный шаг, который многие пропускают. Используя цепкую и прочную базу, можно значительно продлить срок службы и внешний вид вашего маникюра. В качестве финиша же стоит выбирать средство, которое обладает устойчивостью к сколам, защитой и укрепляющим действием, и дополнительный плюс, если в составе есть увлажняющий компонент.
Принты под зебру или леопарда
«Кто знал, что леопардовый принт и блестки могут смотреться так нейтрально!»
Рейчел Малофф — создатель Nailboo и нейл-мастер, рекомендует обратить внимание на анималистические принты, например, очаровательный леопардовый.
Ногти в горошек
«Горошек официально в моде, — пишет портал, посвященный маникюру Nailtech. — Если вы искали способ разнообразить свой дизайн ногтей, то вот он!»
Пастельные ногти
«Блестящий лиловый с легким блеском»
Яркие, насыщенные, темные оттенки — популярный выбор для эффектного маникюра, но к сожалению, именно на них первыми становятся видны отросшая часть ногтя, сколы и трещины. Поэтому, чтобы ваш маникюр держался дольше, стоит выбирать более спокойные цвета, такие как пастельные и нейтральные оттенки. Чтобы добиться равномерного нанесения лака, мы часто стучим дном флакона с лаком по ладони или трясем его. Оказывается, что таким образом в лаке образуются пузырьки воздуха. Это приводит к тому, что маникюр будет скалываться гораздо быстрее, чем должен. Небольшой совет от экспертов: вместо того чтобы трясти флакон или стучать им, покатайте его между ладонями в быстром, но плавном темпе.
Ногти с жемчужной втиркой
Белый лак для ногтей известен тем, что подчеркивает недостатки, сообщает портал Weridi. Любые сколы и трещинки будут особенно заметным.
Как вариант на замену предлагается мерцающий бледно-розовый с жемчужной втиркой.
Шиммер и блестки
«Я люблю нейтральные цвета на активном финишном покрытии»
Блестящее покрытие гораздо лучше скрывает небольшие огрехи и помарки, чем глянцевое или матовое. Присмотритесь к дизайнам с шиммером и блестками.
Ногти овальной формы
От формы ногтей зависит многое. Ромбовидные ногти наряду с квадратными ломаются чаще всего. Так что вы рискуете выкинуть деньги на ветер. Об этом предупреждает эксперт по ногтям Сара Гибсон Таттл.
А вот и наглядный пример: пользовательница Реддита с ником AffectionateFox5406 пожаловалась на то, что ее ногти продержались всего лишь 2 недели. Потом они треснули сразу на большом и среднем пальцах.
Бордовые ногти
Дизайн для тех, кто любит классику, но хочет ее разнообразить.
Ногти принцессы
Маникюр принцессы — один из трендов 2025 года, пишет Vogue. Это направление вдохновлено маникюром, который носят королевские особы. Он отличается короткой длиной и натуральной формой. Палитра в естественных тонах варьируется от бежево-розового до бледно-розового.
Ногти принцессы с рисунком
Нежно и романтично!
«Розовая вода»
Хит сезона — «розовая вода», пишет Glamour. Это цвет стал вирусным летом 2025 года.
Цветовые блоки
«Моя клиентка медсестра. Этот маникюр продержался больше трех недель!»
Маникюр с цветными блоками всегда смотрится актуально. Кроме того, используя интересное сочетание цветов, вы можете создавать этот дизайн не один раз, и он не надоест. По словам экспертов, особенно долго такой дизайн продержится на маникюре, сделанном с помощью дип-пудры.
Неоновые ногти
Почему бы и нет? Яркие неоновые ногти тоже имеют своих поклонниц и создают особую атмосферу.
Яркие ногти
Дизайн для тех, кому с приходом прохладных деньков особенно хочется праздника.
И такой вариант.
Можно поэкспериментировать с корейским объемным гелем.
Накладные ногти
Накладные ногти — отличное решение, когда нужно быстро привести ногти в порядок. К тому же вам не придется беспокоиться о сколах и зацепках.
Эти идеи доказывают, что красота может быть практичной. Чтобы маникюр долго радовал глаз, стоит выбирать дизайн, который подходит именно вашему образу жизни. Однако важно не забывать, что даже самый прочный маникюр требует бережного отношения. А вот еще несколько идей, которые могут вдохновить записаться к мастеру на свеженький маникюр: