14 историй, которые отлично иллюстрируют пословицу: «У страха глаза велики»

Меня давно напугал лифт в доме, где я квартиру снимала. Он, оказывается, называл этаж, но оооочень тихо, старенький был. И вот я в первый день спускаюсь вниз, собираюсь выходить, в лифте одна, а мне в спину кто-то шепчет))) я замерла и попыталась переспросить раз, потом ещё😂 За этим меня застал дедушка-сосед, который поржал, но объяснил правду)))