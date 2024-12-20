Колонка из "глубины квартиры" услышала голос из ее телефона? Верится с трудом.
14 историй, которые отлично иллюстрируют пословицу: «У страха глаза велики»
Иногда с нами может приключиться нечто необъяснимое. И как же хорошо, когда у такой мистики находиться вполне обыденная причина. Можно и успеть получить эффект «волосы дыбом встали», и еще посмеяться потом над этой ситуацией.
- Возвращаюсь я как-то домой с работы, а время уже было часов 10 вечера, зима, темнота. Дорога от остановки до дома пролегала через тропинку в лесу и гаражи. Иду очень быстрым шагом, чуть ли не бегу. И тут вижу кроме своей тени еще одну. Дойдя до гаражей, резко оборачиваюсь, чтобы разглядеть своего преследователя. И тут он выдает: «Что страшно?» Я говорю: «Страшно». Он: «И мне страшно». В итоге до дома шли вместе. © Marisabellka88 / Pikabu
- Сижу на кухне и смотрю какие-то видео в телефоне. И тут из глубины квартиры начинает тихонько что-то напевать женский голос. У меня адреналинчик так нехило подскочил, я выключила посторонние шумы на кухне и начала прислушиваться. Крадусь в сторону шума. Страшно, аж волосы дыбом. Но, дойдя уже до комнаты, я понимаю, что это умная колонка врубила колыбельную: песня была без музыки, просто напев. Оказалось, я видео в телефоне смотрела, как ребенок просил колыбельную у такой же колонки. © Kocheryizhka / Pikabu
- Недавно купил себе робот-пылесос. Иногда его пугаюсь. Но самый страшный момент был вчера. Когда я смотрел ужастик, он совершенно бесшумно врезался в мою ногу! Мой ужас в этот момент не передать. © Подслушано / Ideer
- Однокурсник мне рассказал. Есть, мол, легенда, что 126-ой автобус — на самом деле автобус-призрак. И вот его знакомый сел на последний рейс этого автобуса. Пассажиров было немного. Он вскоре заснул. А когда проснулся, в автобусе никого не было. Даже водителя не было! Он выглянул в окно: было темно, на дороге было мало машин. Но автобус, похоже, все еще двигался, хотя и очень медленно, и не было слышно звука мотора. Тогда он вспомнил историю о последнем 126-м автобусе. Неужели он в автобусе-призраке?! Он начал бегать из стороны в сторону, стуча в окна и крича о помощи, надеясь, что кто-нибудь его увидит. Потом он почувствовал, что автобус остановился. Он с тревогой ждал, не зная, что произойдет дальше. Затем дверь открыл человек в форме водителя. Мужчина, выглядевший мокрым и грязным, сердито направился к нему. От страха он закричал еще громче. Мужчина крикнул ему: «Да не ори! Хорошо, что ты очнулся, двигатель заглох. Мы все снаружи, пытаемся отогнать автобус к обочине. Иди помоги, что ли». © Tessendon / Quora
«То чувство, когда просыпаешься ночью от странных звуков, включаешь фонарик и видишь это».
- Подруга подарила куклу. Эдакая девочка лет 10, в красивом платье и фарфоровым лицом, с темными вьющимися волосами, глаза большие — как живая! Простояла у меня несколько лет в квартире, а потом я поняла, что она мне не нравится. Отдала ее родителям. Спустя какое-то время случился в квартире моей ремонт, и я временно переехала к родителям, в комнату, где жил тогда мой брат, студент. Напротив дивана, на котором спала я — шкаф, и на нем была та самая кукла.
Ночь, заснуть не могу, решаю повернуть куклу, только чтобы на меня не «смотрела». Просыпаюсь, только открываю глаза и сразу ловлю ее взгляд — она в прежнем положении! В мистику не верю, но как-то жутковато стало. На следующее утро — блин, та же фигня! Опять она на меня смотрит! Еще одна ночь, просыпаюсь и первым делом с опаской смотрю на шкаф — куклы нет! Вот тут реально стало не по себе. У родителей спрашиваю — ничего не знают, да и вообще не помнят, чтобы она стояла.
Дня через три открываю кладовку на балконе, и чуть не присела от неожиданности — стоит на полке на уровне моих глаз, смотрит своими глазами! Тут я брату своему рассказываю, а его пробивает на нервный смешок: «Блин! Это ты ее поворачивала в мою сторону! Она мне всегда не нравилась, уснуть под ее взглядом не мог. Думал, пусть хоть в тот угол комнаты смотрит. Прихожу домой ночью, сразу спать ложусь, замечаю — а кукла на меня смотрит. Я ее дважды поворачивал, а на третий раз не вытерпел и убрал ее на балкон». © rusvod17 / Pikabu
- В родительской квартире была антресоль. Полка под самым потолком на дверку закрывалась. Мы там лук хранили. И я, сидя на кухне, часто слышала скрежет какой-то оттуда. Я ж мелкая была, ничего умнее в голову не пришло, что это домовой. Я начала ему «дары» преподносить. Сыр кусочек, виноград, хлеб. И на следующий день, поставив табуретку на стул, я залазила проверять — и там, блин, ничего из моих подношений не было. Я глазам своим не верила! Пока однажды я не увидела жрущую и обнаглевшую мышь, которая расслабилась и разжирела от подношений и не смогла вовремя убежать. В домового с тех пор я не верила. © *****lnica / Pikabu
- Много лет назад я зашел в заведение быстрого питания, чтобы воспользоваться туалетом. И тут слышу, как четкий голос прямо недалеко от меня говорит: «Могу я принять ваш заказ?» Я был настолько ошеломлен, что не смог ничего ответить. Через несколько секунд он продолжил: «Когда будете готовы». И только когда уходил, понял, что парень, который принимал заказы у тех, кто подъезжал на машине, зашел в туалет и все еще в беспроводной гарнитуре. Я, честно говоря, подумал, что он пытается принять мой заказ, пока я нахожусь в туалете. © SelfHelpFor*******s / Reddit
Оооо, это "исполняющая обязанности" Нэнси Крейтер из The Man Trap, Star Trek TOS. Душка.
«Работала в музее космонавтики. Когда закончила работать, пошла в подсобку относить коробки. Прихожу, открываю дверь, включаю свет, а там это».
- Дома одна, лежу в ванне с пеной, кайфую. Слышу, звонит телефон. Были такие аппараты с определителем номера, они еще номер вслух проговаривали. И вот слышу номер, в голове: «Не буду вылезать, потом перезвоню». И тут чье-то громкое: «Алло!» А дальше отчетливо так слышится разговор по моему телефону! Оказалось, что у соседей этажом ниже такой же телефон с таким же звонком. В квартире его не слышно, а в ванне — легко. Но перепугалась я знатно. © mje958bh / Pikabu
- В частный дом переехали, когда мне было 11. Дом старый, звуков странных много. Но однажды ночью проснулась от того, что гитарные струны тихо играли. Сами по себе. В комнате никого, только я. Гитара стоит прислоненная к пианино и играет! А потом я проснулась окончательно и до меня дошло, что живем около вокзала и ночью товарняки так несутся, что все приходит в движение. У нас и люстра ходуном ходит, и посуда в шкафу пляшет по ночам. Вот такая «мистика». © Подслушано / Ideer
- Однажды ночью мы с мужем почти одновременно проснулись от непонятного шороха. В квартире только мы и сын, который спал рядом в своей кроватке, домашних животных нет. Меж тем из коридора явственно доносилось таинственное шуршание. Несколько мгновений мы напряженно прислушивались, пытаясь понять, что это за звук и точно ли он доносится из квартиры.
И тут в коридоре внезапно зажегся свет! Там стоит датчик движения. В этот момент душа у нас обоих устремилась в пятки: в квартире мы явно были не одни. Шуршание продолжилось. Я бросилась к сыну, муж схватил большую палку, перехватил ее как дубинку и осторожно начал красться в коридор. Страшно было — аж жуть, сердце колотилось где-то в горле. Шуршание приближалось... В общем, люди, имейте в виду, что иногда у роботов-пылесосов что-то переклинивает, и они самовольно включаются и отправляются в путешествие по квартире! Вот вам фоточка нашего Кузи, который однажды так нас напугал. © Belooka / Pikabu
Меня больше удивило, что кто-то хранит в спальне большую палку.
- Случилась эта история в прошлом году, летом. После длительного зноя наконец настал ветреный денек. Домочадцы были на работе, я была совершенно одна. И вот, возвращаюсь я с огорода, захожу в дом и слышу как из бабулиной комнаты прозвучало «пип», будто кто-то нажал на пищащую игрушку. И снова, уже более настойчиво. Душа замерла, сердце бешено заколотилось, во рту пересохло. Ошибки быть не может.
Черт, ну светлый день. Я подумала, что не важно кто там будет, путь к отступлению есть. Я просто быстро загляну и, если что, с воплями выбегу. Я вплываю на дрожащих ногах в комнату. А там, блин, игрушка. На открытом окне. Которое шатало туда-сюда ветром. И игрушку эту методично придавливало. Да, моя бабуля не придумала ничего гениальнее, чем подпереть пищащей, резиновой игрушкой окно, чтобы оно не захлопнулось. Игрушка отправилась бороздить чердак, а я исследовать аптечку в поисках валерьянки. © KaYana1 / Pikabu
- У меня муж дайвингом занимается. Приехал он как-то поздно, я спала уже, костюм простирнул и повесил сушиться, в коридоре. И вот ночью я в туалет, выруливаю в коридор, а там — дементор! Издав вопль раненого тиранозавра, я метнулась в спальню. Муж проснулся, свет включился — в коридоре мирно сох костюм для дайвинга. © sokol1973 / Pikabu
- Я стоял у писсуара, как вдруг голос позади меня сказал: «Что бы вы сделали, если бы я сказал вам, что я с другой планеты». На секунду мне стало жутко, но потом я понял, что это просто реклама фильма «Автостопом по галактике» на колонке, установленной в потолке позади меня. © nazbot / Reddit
- Сижу сегодня ночью в планшетик втыкаю, никого не трогаю. Да, в туалете сижу. Примерно час ночи. Тишина, мир, покой. И вдруг за моей спиной раздается такой негромкий детский смех. Слышали выражение «волосы в жилах стынут и зубы дыбом встали»? Я именно так себя и почувствовала. Минуты через две я вспомнила, что в соседней квартире — годовалый малыш. Между нашими санузлами общий стояк — слышимость неплохая такая. Какого черта, правда, он там в час ночи веселился, я так и не придумала. © Mollis / Pikabu
А вот и подборка историй про совпадения, после прочтения которых могут вспомниться азы теории вероятности.
Комментарии
Некоторые истории жутковатые, но для всего находится разумное объяснение. А для меня жуть-жуткая - неправильное произношение и написание слов, дергаюсь как от зубной боли.
У нас в туалете тоже идеальная слышимость: прям как рядом говорят. Славвате, в комнатах такого нет. Хотя думаю, что когда будет много денег, сделаю плодную звукоизоляцию.
Меня давно напугал лифт в доме, где я квартиру снимала. Он, оказывается, называл этаж, но оооочень тихо, старенький был. И вот я в первый день спускаюсь вниз, собираюсь выходить, в лифте одна, а мне в спину кто-то шепчет))) я замерла и попыталась переспросить раз, потом ещё😂 За этим меня застал дедушка-сосед, который поржал, но объяснил правду)))
Недавно собираюсь нa работу: подъём-завтрак-душ. Волосы высушила, фен убрала, метнулась делать макияж. И вдруг из ШКАФА мне постучали... размеренно, очётливо, тук... тук... тук... Я к шкафу подкралась нa полусогнутых ногах, хватая ртом воздух! А там - зараза! - жёсткий шнур от фена, скрученный мною впопыхах несколько раз, стал раскручиваться и при каждом обороте в дцерцу изнутри ТУК. 😱😁