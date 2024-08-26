А потом мальчик c волосами неестественного цвета вырос и взял в руки лопату...
14 людей, которые на вопрос о тактичности точняк ответят: «Нет, не слышали»
«Какая бестактность!» — так и тянет сказать некоторым людям. Они запросто могут нагрубить в магазине, задать неприличные вопросы, влезть с непрошенными комментариями. Наши герои поведали истории о том, как повстречали подобных субъектов.
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- Сын рыжий, мы с мужем — нет. Такая особенность досталась в наследство от мужниной бабушки. На тему, откуда взялся цвет волос, люди особо не докапывались. Но однажды, когда ребенку было года два и мы мирно гуляли по детской площадке, проходивший мимо дедок вдруг буркнул: «Неестественный цвет, зачем покрасили?» Я знатно обалдела и даже не нашлась, что ответить. © #щастьематеринства / VK
- Это было еще в те времена, когда нужно было стоять в очереди, чтобы заплатить за телефон. Мне было лет шесть. Дома дали листок с номером телефона, деньги и отправили платить. Я пришел и встал в очередь. За мной стояли две тетки, и они решили укоротить очередь. То есть начали мне говорить, что меня зовет мама. Я их не знал, потому и не поверил им. И они пытались силой вытолкать меня из очереди, повторяя, что меня зовет мама. Я устроил шум. Только после этого они отстали от меня. © Подслушано / VK
- Снимаю комнату. Все бы ничего, но для моих соседей — людей пожилых — слова «культура», «такт» и «человечность» являются оскорблением. Они всячески портят мне жизнь: то стиральную машинку отключат, то интернет. При этом моментально бегут ругаться со мной, типа я это сломала. Первое время молчала, теперь наблюдаю соседку с фиолетовыми волосами. А вот нечего брать чужой шампунь! © Подслушано / Ideer
- Закупался в супермаркете. Держал в руках несколько товаров, как вдруг какой-то парень подошел и сказал: «Что ты тут делаешь? Тащись давай к грузовику и помоги его разгрузить». Я посмотрел на него и спросил: «С кем вы вообще разговариваете?» Парень ответил: «Послушай, если ты не хочешь потерять свою работу, ты сделаешь, как я говорю». Я начал смеяться над ним, а он покраснел и сказал, что все расскажет кому-то (назвал имя какого-то мужика), и умчался. Я подошел ко входу в магазин и спросил владельца магазина. Он вышел ко мне, и я рассказал ему про эту ситуацию с их, как выяснилось, помощником менеджера. Владелец вызвал его, и, прежде чем он успел сказать хоть слово, парень начал кричать на меня, что я уволен и чтобы валил отсюда. Теперь мы смеялись вместе с хозяином, а тот чувак так и не понял, что я клиент. Хозяин извинился за поведение подчиненного и сказал, что тот больше здесь работать не будет. Выражение лица бывшего помощника менеджера было бесценным. © MadLintElf / Reddit
- Терпеливо жду очередь в кассу в продуктовом. Вдруг женщина передо мной поворачивается ко мне и говорит: «Принесите мне колу!» На что я отвечаю: «Э, извините?» А она смотрит мне прямо в глаза и говорит: «Я сказала, принесите мне колу». Я естественно отказался. Затем женщина подходит к кассе, и кассир вежливо спрашивает, не хочет ли она пожертвовать два доллара на благотворительность. А она говорит: «Два доллара?! Нет. Вы что, сумасшедший?!» Получает кешбэк 100 долларов, а затем, не отходя от кассы, начинает зачитывать чек: «Просто хочу убедиться, что вы не взяли с меня эти два доллара». Думаю, она прекрасный собеседник за ужином. © 900mhz_is_plenty / Reddit
- Ехала в поезде. Какая-то девушка лет 20-30, которая, очевидно, никогда раньше не была в поездах, спросила, может ли она присоединиться ко мне, потому что она не знала, что тут к чему. Я сказала «да» и взяла ее огромный багаж, который заставил меня идти в 100 раз медленнее. Сели в поезд. После нескольких остановок нам пришлось пересаживаться на другой. Мы вышли. Вдруг девушка посмотрела на меня и сказала: «О, теперь я вижу, что вы беременны!» А я тогда была довольно худощавого телосложения. Не могла поверить в то, что услышала. Спросила ее, правильно ли я поняла. Затем девушка решила усугубить ситуацию: «Да, у вас же большой живот». Я обалдела. Сказала: «Думаю, то, что вы видите, — мой шарф», — и игнорировала ее до конца поездки. © nora100797 / Reddit
Так и не поняла, в чем связь "не знать, что тут и к чему" и огромным багажом, который должны нести другие люди
- Надо мной живет «милая» старушка. Весь день она спит, а ночью начинает колобродить: с двух часов затевает уборку, а с четырех-семи — смотрит на всю громкость телевизор. Потом ложится спать на целый день. Старушка довольна жизнью. А я с больной головой весь день. © Подслушано / Ideer
- Раньше я работал таксистом. Забирал как-то женщину средних лет. Подъехал к ее офису, но не увидел ее, поэтому позвонил, чтобы сообщить ей, что я на месте. Она крикнула мне, чтобы я подъехал поближе, потому что она стояла примерно метрах в 10-и от меня и, очевидно, не хотела идти «так далеко». Женщина села в машину, я подтвердил адрес, а затем начал свою обычную болтовню о том, что я использую навигатор, но она может помочь мне, если знает маршрут лучше. Снисходительным тоном женщина спросила: «Вы знаете, как туда добраться без навигатора?» Я ответил, что нет. Видно было, что она недовольна таким ответом. Она следила за каждым моим движением как ястреб до конца поездки. Как только мы тронулись, женщина начала задавать мне вопросы о том, чем еще я зарабатываю на жизнь. Я объяснил, что недавно окончил колледж и теперь работаю фрилансером в области искусства, одновременно подрабатывая в такси. Она продолжала спрашивать меня, почему я не пошел работать в компанию. Я объяснил, что мне нравится быть фрилансером из-за гибкости графика и что я не заинтересован в работе в компаниях (что было правдой). Но женщина все равно приставала ко мне, как будто думала, что я терплю неудачу в жизни и нуждаюсь в ее помощи. Я просто согласился с ней и постарался вести себя как можно лучше, потому что нервничал из-за того, что она поставит мне низкую оценку. Наконец мы добрались до ее района. Вдруг я случайно проехал на один квартал дальше. Женщина сразу же разозлилась, мол, я поднял цену за проезд, и закричала, что поставит мне низкую оценку. Я извинился за свою ошибку и объяснил, что это, вероятно, не будет иметь значения, потому что мы проехали всего лишь один квартал, но она и слушать не хотела. Когда мы подъехали к ее дому, женщина с силой захлопнула дверь моей машины. Я улепетывал так быстро, как только мог. © venomoth91 / Reddit
Проехать "всего лишь" один квартал для женщины, которая и 10 метров до такси дойти не могла? Хмм 🤔😄
- На 18 лет родители подарили мне квартиру. Ах, как я была рада! Наконец-то взрослая жизнь. Сама делаю, что хочу. Позову подружек на новоселье, расскажу им хорошую новость, ведь они будут так рады за меня. Ага, конечно. Ни одна. Всех только интересовал вопрос, откуда у меня квартира и сколько стоит ремонт, а главное — на какие такие шиши. Честно и радушно рассказала им про подарок. «Ну да, ты же из богатой семьи», «да у вас денег куры не клюют», «вот почему одним все, а кому-то ничего». Самая близкая подруга обозвала меня «мажоркой». И никому невдомек, сколько моя семья пахала на эту квартиру. Что они работали сутки напролет, чтобы бизнес приносил доход, и валились с ног от усталости. Конечно, все же так просто! Говорю теперь всем, что квартира по наследству досталась. Надо было сразу так. С подругами не общаюсь. © Подслушано / VK
- В юности работал в небольшом продуктовом магазине. Однажды пришла женщина с дочерью. Вдруг она заметила акцию «три по цене двух» на клубнику. Осталась только одна упаковка. Женщина схватила клубнику и принесла на кассу вместе с остальными товарами. Я начал сканировать. Когда дело дошло до клубники, я услышал: «Простите? Почему вы завышаете цену, могу я спросить?» Я растерянно ответил, что никак не менял цену. Она сердито сказала, что там вообще-то акция. Я объяснил, что не смогу пробить по акции, если не будет трех упаковок, и что, будучи простым подростком-кассиром, я не в силах изменить цену отдельных товаров. Это, конечно, взбесило женщину, и она сообщила мне, что в магазине, в котором она обычно отоваривается, определенно сделают это для нее. Затем она приказала мне положить клубнику обратно, потому что она не будет это покупать, и ушла с остальными продуктами. © Unknown author / Reddit
- Мой младший брат, с которым у нас два года разница в возрасте, сказал, что я понравилась его другу. Ну я разрешила дать ему свой контакт, мы немного попереписывались, затем даже пошли погулять. Наше свидание проходило неплохо ровно до того момента, пока я не предложила пойти поесть мороженое. Он сразу же взялся платить за двоих, сказал выбирать, а я выбрала не самое дешевое мороженое. Он так посмотрел на меня с отвращением и сказал: «Ууу, понятно, зажралась!» Это было наше первое и последнее свидание. © Палата № 6 / VK
Эм, я не специалист по этикету, но хвалиться квартирой уже было не очень вежливо. Какой реакции она ожидала? Да, по сути она мажорка. Родители впахивали, но не она. Ей просто так досталось.
- Была в гостях у друга, и мы решили выгулять собак. Остановились позавтракать в летнем кафе. Подошел какой-то старичок и начал разговаривать с одной из моих собак и гладить ее. Это довольно грубо, все-таки следовало бы вначале спросить разрешение у хозяйки, прежде чем предполагать, что можно погладить животное. Однако этот парень разговаривал исключительно с моей собакой: «Какой ты красивый, малыш!» Я пыталась ответить ему, но он просто продолжал говорить с собакой. Однако мужик не игнорировал меня полностью — он как будто отвечал собаке на то, что я говорю. Он сказал: «Жаль, что твоя мама не стрижет тебе вовремя когти. Ей надо бы позаботиться об этом». Я ответила что-то вроде: «Да, ему пора подстричь когти». А мужик продолжал разговаривать с моей собакой, даже не глядя в мою сторону: «Я знаю, что ты не умеешь говорить, поэтому не можешь сказать хозяйке, что тебе нужно подстричь когти. Ей нужно об этом постоянно помнить, потому что ты полностью полагаешься на ее заботу». И все в таком духе. © ayohriver / Reddit
- Звонок от свекрови: «Ты где? Через 5 минут будешь дома? Сейчас приду». Все произошло настолько быстро, что я и слова вставить не успела. Подошла к подъезду, а она меня уже ждет. Еще и подгоняет. Я испугалась: «Что-то случилось?» Какой там! Свекровь прибежала ко мне сериал смотреть, потому что у нее света нет. Мой «восторг» от ее идеи не описать словами. Я не стерпела и сказала: «Мама, у вас Smart TV, есть Wi-Fi. Этот сериал старый. Он уже давно есть в интернете, потом посмотрите». Да где там: хочет сейчас — и все. Человеку плевать, что я пришла с работы, что у меня есть свои домашние дела, что я хочу отдохнуть. Села и смотрит. © Мамдаринка / VK
- Моя сестра в свои 10 лет крутецки рисует. Недавно у нас в гостях были бабушка с дедушкой — родители отца. Сестра подарила им рисунок. А те сказали «спасибо» и при ней же через 20 минут выкинули его в мусор. При этом нагло насмехаясь, мол, ничего, еще накалякаешь. Моего отца не было дома, а мама настолько была в шоке, что даже сказать ничего не смогла. Сестра заплакала. Ну я, увидев это, взял и собрал бабушке и дедушке их вещи. Снял им отель недалеко от нас и сказал, что все следующие вопросы будем решать после извинений и после разговора с отцом. Они обиделись и не звонят. А я скинул денег им на обратные билеты и совершенно не жалею о своем поступке. © Палата № 6 / VK
Наглые люди сплошь и рядом. Они возмущают и бесят. Но есть в их поступках и маленький плюс: они становятся основой для моря отменных историй.
Комментарии
Пришла свекровь, села и смотрит сериал. Чего злопыхать? Делайте свои дела
А бабушки, которым не нравятся рисунки их внуков - это тема месяца, я так поняла?