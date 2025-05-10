14 пар фото, которые были сделаны в один день, хотя так сразу и не скажешь

Культура
34 минуты назад

О том, как важен во время съемки правильный ракурс и свет, знаменитости знают не понаслышке. И для рекламы и своих соцсетей они тщательно отбирают особенно удачные фотографии. Но репортажная съемка стоит особняком, ведь фотографы показывают миру все сделанные снимки, и часто без ретуши.

1. Сальма Хайек

GEOFF ROBINS / AFP / East News

2. Кристина Риччи

ROBYN BECK / AFP / East News

3. Алисса Милано

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

4. Гвинет Пэлтроу

Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

5. Кейт Хадсон

Vianney Le Caer / Invision / East News

6. Аврил Лавин

Willy Sanjuan / Invision / East News

7. Приянка Чопра

Evan Agostini / Invision / East News

8. Анна Де Армас

ROBYN BECK / AFP / East News

9. Кортни Кардашьян

Jordan Strauss / Invision / East News

10. Эшли Грэм

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

11. Флоренс Пью

Vianney Le Caer / Invision / East News

12. Пэрис Хилтон

Jordan Strauss / Invision / East News

13. Ева Лонгория

Chris Pizzello / Invision / East News

14. Дженнифер Лопес

CJ Rivera / Invision / East News
Фото на превью CJ Rivera / Invision / East News

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