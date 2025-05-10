14 пар фото, которые были сделаны в один день, хотя так сразу и не скажешь

О том, как важен во время съемки правильный ракурс и свет, знаменитости знают не понаслышке. И для рекламы и своих соцсетей они тщательно отбирают особенно удачные фотографии. Но репортажная съемка стоит особняком, ведь фотографы показывают миру все сделанные снимки, и часто без ретуши.