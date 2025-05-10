14 пар фото, которые были сделаны в один день, хотя так сразу и не скажешь
Культура
34 минуты назад
О том, как важен во время съемки правильный ракурс и свет, знаменитости знают не понаслышке. И для рекламы и своих соцсетей они тщательно отбирают особенно удачные фотографии. Но репортажная съемка стоит особняком, ведь фотографы показывают миру все сделанные снимки, и часто без ретуши.
1. Сальма Хайек
GEOFF ROBINS / AFP / East News
2. Кристина Риччи
ROBYN BECK / AFP / East News
3. Алисса Милано
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
4. Гвинет Пэлтроу
Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News
5. Кейт Хадсон
Vianney Le Caer / Invision / East News
6. Аврил Лавин
Willy Sanjuan / Invision / East News
7. Приянка Чопра
Evan Agostini / Invision / East News
8. Анна Де Армас
ROBYN BECK / AFP / East News
9. Кортни Кардашьян
Jordan Strauss / Invision / East News
10. Эшли Грэм
Kristin Callahan / Everett Collection / East News
Зачем бодипозитивная модель пытается показаться визуально тоньше?😅
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11. Флоренс Пью
12. Пэрис Хилтон
Jordan Strauss / Invision / East News
13. Ева Лонгория
Chris Pizzello / Invision / East News
14. Дженнифер Лопес
CJ Rivera / Invision / East News
И вот еще парочка статей о снимках, сделанных в один день:
Фото на превью CJ Rivera / Invision / East News
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