16 примеров того, как порой по-разному выглядят звезды у себя в соцсетях и на снимках фотографов
Большинство из нас в соцсети выкладывает только самые удачные фотографии, которые порой еще и приправлены капелькой фотошопа. И знаменитые красотки тоже не исключение. Вот только пока они постят у себя отредактированные снимки с удачным ракурсом, репортажные фотографы на всеобщее обозрение выставляют их фотографии как есть. И выигрышные, и не очень.
Изабель Юппер
Хелена Кристенсен
Справа бантики подчеркивают не самое молодое лицо, увы. Без контраста было бы хорошо
Голди Хоун
Джулианна Мур
ОООО еще одна моя любимица. Где тут кнопка LIKE? Красавица и умничка.
Показала звезда.
Фотограф.
Алисса Милано
В соцсетях, конечно, с фильтрами, но и н_а красной дорожке хороша - просто фотограф выбрал снимок, н_а котором (кмк) она то ли зевок сдерживает, то ли что-то еще... Какая-то искусственность момента присутствует. Неудачно выбрали снимок.
Деми Мур
Показала звезда.
Фотограф.
Оливия Колман
Здоровая, настоящая улыбка. Не знаю кто это, но харизматичная. И повторюсь ничего не имею против морщинок у актрис. Они тоже люди!
Пенелопа Крус
Показала звезда.
Фотограф.
Наоми Уоттс
Жюльет Бинош
В соцсетях.
На красной дорожке.
Хелен Миррен
Эллен Помпео
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк для меня почему-то особняком от всей остальной голливудской тусовки стоит. Что-то в ней непохожее есть
В соцсетях.
На красной дорожке.
Румер Уиллис
В соцсетях.
На красной дорожке.
Никола Кохлан
Вот зачем ее стилисты в розовое одевают… Я еще в Бриджертонах обратила внимание - ей очень идет синий-зеленый-голубой, а в розовом ну прям свинка Пеппа
Брайс Даллас Ховард
а вот ее папарацци не любят почему то. Или камера. Че она вечно в объектив то не влезает. А в динамике - абсолютно нормальной конституции
А если вы еще не насмотрелись на фотографии, которые были сделаны в один день, можете заглянуть сюда:
Комментарии
Иамного интереснее показать селфи-старс. Выложенные ими фото и фото без фотошопа. Вот, где ах и ой!
Как будто кто-то из не-звёзд выкладывает в соцсети фото, которые им не нравятся. Смысла в подобных статьях никакого.