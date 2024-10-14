16 примеров того, как порой по-разному выглядят звезды у себя в соцсетях и на снимках фотографов

Большинство из нас в соцсети выкладывает только самые удачные фотографии, которые порой еще и приправлены капелькой фотошопа. И знаменитые красотки тоже не исключение. Вот только пока они постят у себя отредактированные снимки с удачным ракурсом, репортажные фотографы на всеобщее обозрение выставляют их фотографии как есть. И выигрышные, и не очень.