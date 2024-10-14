16 примеров того, как порой по-разному выглядят звезды у себя в соцсетях и на снимках фотографов

Знаменитости
3 часа назад

Большинство из нас в соцсети выкладывает только самые удачные фотографии, которые порой еще и приправлены капелькой фотошопа. И знаменитые красотки тоже не исключение. Вот только пока они постят у себя отредактированные снимки с удачным ракурсом, репортажные фотографы на всеобщее обозрение выставляют их фотографии как есть. И выигрышные, и не очень.

Изабель Юппер

Joel C Ryan / Invision / East News

Хелена Кристенсен

Vianney Le Caer / Invision / East News

Голди Хоун

Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Джулианна Мур

Показала звезда.

Фотограф.

Алисса Милано

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Катерина
2 часа назад

В соцсетях, конечно, с фильтрами, но и н_а красной дорожке хороша - просто фотограф выбрал снимок, н_а котором (кмк) она то ли зевок сдерживает, то ли что-то еще... Какая-то искусственность момента присутствует. Неудачно выбрали снимок.

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Деми Мур

Показала звезда.

Фотограф.

Оливия Колман

Vianney Le Caer / Invision / East News
Ollissiya Makerpeace
2 часа назад

Здоровая, настоящая улыбка. Не знаю кто это, но харизматичная. И повторюсь ничего не имею против морщинок у актрис. Они тоже люди!

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Пенелопа Крус

Показала звезда.

Фотограф.

Наоми Уоттс

Jae C. Hong / Invision / East News

Жюльет Бинош

В соцсетях.

На красной дорожке.

Хелен Миррен

LOIC VENANCE / AFP / East News

Эллен Помпео

Colin Young-Wolff / Invision / East News

Розамунд Пайк

Elean
1 час назад

Розамунд Пайк для меня почему-то особняком от всей остальной голливудской тусовки стоит. Что-то в ней непохожее есть

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В соцсетях.

На красной дорожке.

Румер Уиллис

В соцсетях.

На красной дорожке.

Никола Кохлан

Cat Morley / Avalon / Photoshot / East News
Seshat
22 минуты назад

Вот зачем ее стилисты в розовое одевают… Я еще в Бриджертонах обратила внимание - ей очень идет синий-зеленый-голубой, а в розовом ну прям свинка Пеппа

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Брайс Даллас Ховард

Kristin Callahan / Everett Collection / East News
Мирра
3 часа назад

а вот ее папарацци не любят почему то. Или камера. Че она вечно в объектив то не влезает. А в динамике - абсолютно нормальной конституции

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А если вы еще не насмотрелись на фотографии, которые были сделаны в один день, можете заглянуть сюда:

Фото на превью Cat Morley / Avalon / Photoshot / East News

Комментарии

Уведомления
Averti
2 часа назад

Иамного интереснее показать селфи-старс. Выложенные ими фото и фото без фотошопа. Вот, где ах и ой!

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Jiàngzāi
2 часа назад

Как будто кто-то из не-звёзд выкладывает в соцсети фото, которые им не нравятся. Смысла в подобных статьях никакого.

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